Θλίψη στην πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου -Τον αποχαιρέτησε ο καλλιτεχνικός κόσμος [εικόνες] - iefimerida.gr

Το τελευταίο «αντίο» είπαν σήμερα φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι στον Νίκο Καλογερόπουλο.

Η πολιτική κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Κυριακή, σε ηλικία 74 ετών στον τόπο καταγωγής του, στην Κυπαρισσία, πραγματοποιήθηκε στις 12:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Μάλιστα, σύμφωνα με παράκληση της οικογένεια, όσοι επιθυμούσαν, αντί στεφάνων, μπορούσαν να ενισχύσουν το «Σπίτι του Ηθοποιού».

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«Ξεχωριστός και απείθαρχος»

«Ο Νίκος ήταν ένας καθαρός άνθρωπος, ένας πάρα πολύ σπουδαίος ηθοποιός. Επιτρέψτε μου να πω, προσωπική μου άποψη είναι, ότι ήταν ο καλύτερος ηθοποιός της γενιάς του, ίσως και συνολικότερα», δήλωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Νίκος Καραγιώργης, και πρόσθεσε:

«Πολυτάλαντος, πολυσύνθετος άνθρωπος. Έγραφε στίχους, έγραφε τραγούδια. Τραγούδια του έχουμε δει σε ταινίες δικές του που έχει σκηνοθετήσει και γράψει σενάρια. Στους "Ιππείς της Πύλου", υπάρχει ένα καταπληκτικό τραγούδι που λέει ο Βασίλης ο Παπακωνσταντίνου μέσα και η πρώτη του επαφή με τη μουσική και τα μουσικά όργανα ήταν στο "Ρεμπέτικο", την ταινία του Κώστα του Φέρρη. Ο πατέρας του δεν ήθελε να έχει αυτή τη σχέση, ως γνωστόν, αλλά δεν τον εμπόδισε από το να κυνηγήσει το όνειρό του αυτό και ασχολήθηκε και με τη μουσική. Ασχολήθηκε με τα πάντα. Ο Νίκος ήταν ένας άνθρωπος-ορχήστρα, να το πω έτσι. Ψαγμένος πάρα πολύ. Δεν ήθελε να κάνει θέατρο για το θέατρο. Πίστευε ότι το θέατρο και το σινεμά έχουν πολιτικό λόγο, αλλιώς δεν έχουν νόημα να γίνονται. Είχε το δικαίωμα της επιλογής. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πάρα πολύ ξεχωριστός και απείθαρχος».

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Δείτε φωτογραφίες από την πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου

Στην πολιτική κηδεία του ηθοποιού έδωσε το «παρών» πλήθος καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Βογιατζής, η Βάνα Μπάρμπα, ο Γιάννης Αναστασάκης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Απόστολος Γκλέτσος, ο Στάθης Σταμουλακάτος, ο Στέλιος Γούτης, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και πολλοί άλλοι.

Ο Γιάννης Αναστασάκης

Βάνα Μπάρμπα και Γιώργος Βογιατζής

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Ο Στάθης Σταμουλακάτος

Ο Σπύρος Μπιμπίλας

Ο Νίκος Σηφουνάκης

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Ο Στέλιος Γούτης

Η Βάνα Μπάρμπα

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Απόστολος Γκλέτσος

Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κωνσταντίνος Μάνος

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Ο Νίκος Καραγιώργης

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Το στεφάνι της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη