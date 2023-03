Τι θα δούμε τον Απρίλιο στο Netflix -Κλασικά αριστουργήματα, ντοκιμαντέρ και... Πάουερ Ρέιντζερς - iefimerida.gr

Ο Μάρτιος έχει σχεδόν τελειώσει, η Άνοιξη έχει μπει για τα καλά, και εμείς σας παρουσιάζουμε όλα όσα θα δούμε στο Netflix τον Απρίλιο!

BEEF (6 Απριλίου)

Η νέα μίνι σειρά της A24 (της εταιρίας που μας χάρισε το Οσκαρικό «Τα Πάντα Όλα»), αποτελεί με διαφορά την πιο ενδιαφέρουσα κυκλοφορία του Απριλίου: Δύο συνηθισμένοι άνθρωποι (ένας αποτυχημένος εργολάβος και μια πάμπλουτη επιχειρηματίας), εμπλέκονται σε έναν τυχαίο διαπληκτισμό και πυροδοτούν μία ανελέητη κόντρα που τους φτάνει στα άκρα.

Το χαρακτηριστικό μαύρο χιούμορ της A24 και το μυστηριώδες, σουρεαλιστικό σενάριο της σειράς μας έχουν κινήσει το ενδιαφέρον, ενώ στην πρωταγωνιστή καρέκλα βρίσκονται δύο ιδιαίτερα γοητευτικοί σταρ: Ο Στίβεν Γιούν (The Walking Dead) και η Άλι Γουόνγκ (Always Be My Maybe).

