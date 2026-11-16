Η πρώτη δήλωση του... νέου Τζέιμς Μποντ, Ρόμπερτ Πάτινσον: «Το να μου εμπιστευθούν τον 007 είναι η τιμή της ζωής μου»

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι επίσημα ο νέος Τζέιμς Μποντ. Ο 40χρονος Βρετανός ηθοποιός προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις, εκφράζοντας τη βαθιά του ευγνωμοσύνη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ρόμπερτ Πάτινσον, μετά την επίσημη ανακοίνωση, χαρακτήρισε την ανάληψη του ρόλου του 007 ως τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής του, αναγνωρίζοντας τον Τζέιμς Μποντ ως έναν από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες του κινηματογράφου.

Ο ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους συντελεστές και την Amazon MGM Studios για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν, δηλώνοντας ενθουσιασμένος για τη συνεργασία και τη δουλειά που τον περιμένει με τη νέα ομάδα.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Ντενί Βιλνέβ, ο οποίος καλωσόρισε τον Ρόμπερτ Πάτινσον, τονίζοντας πως διαθέτει τη «διαχρονική ψυχή του 007» και φέρνει ένα εντελώς νέο πνεύμα στον χαρακτήρα.

Οι παραγωγοί Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν αιτιολόγησαν την επιλογή τους, αναφέροντας πως το γεγονός ότι ο Πάτινσον δεν φοβάται ως ηθοποιός και η ικανότητά του να επανεφευρίσκει τον εαυτό του τον καθιστούν ιδανικό.

Η πολυαναμενόμενη ανακοίνωση της διαδοχής του θρυλικού Βρετανού κατασκόπου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, βάζοντας τέλος σε μήνες έντονης φημολογίας.

Η επίσημη αποκάλυψη έγινε μέσα από ένα ατμοσφαιρικό teaser βίντεο, διάρκειας 26 δευτερολέπτων, το οποίο δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό του κινηματογραφικού franchise «Τζέιμς Μποντ» στο Instagram, προκαλώντας αμέσως κύμα ενθουσιασμού στους απανταχού σινεφίλ.

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Τζέιμς Πάτινσον: «Από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες»

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, ο Πάτινσον μίλησε για το νέο, κομβικό κεφάλαιο της καριέρας του, χαρακτηρίζοντας την ανάληψη του ρόλου ως τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής του.

«Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες του κινηματογράφου και το να μου εμπιστευθούν τον 007 είναι η τιμή της ζωής μου», δήλωσε χαρακτηριστικά μέσω επίσημου δελτίου Τύπου, δίνοντας το στίγμα της συγκίνησής του.

Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους συντελεστές του φιλόδοξου πρότζεκτ: «Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Ντενί, την Έιμι, τον Ντέιβιντ, την Τάνια και όλους στην Amazon MGM Studios για την εμπιστοσύνη τους σε μένα. Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα είναι λίγο. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για αυτή τη συνεργασία και για τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας με αυτή τη φανταστική ομάδα».

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Ο Ντενί Βιλνέβ στη σκηνοθεσία

Τη σκηνοθετική μπαγκέτα της νέας περιπέτειας αναλαμβάνει ο καταξιωμένος Ντενί Βιλνέβ, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ. Στο τιμόνι της παραγωγής βρίσκονται δύο κορυφαία ονόματα της βιομηχανίας: η Έιμι Πασκάλ, γνωστή από την τεράστια επιτυχία των ταινιών «Spider-Man», και ο Ντέιβιντ Χέιμαν, ο άνθρωπος πίσω από το κινηματογραφικό σύμπαν του «Harry Potter».

Αξίζει να σημειωθεί ότι Πάτινσον και Βιλνέβ γνωρίζονται ήδη καλά, καθώς συνεργάστηκαν πρόσφατα στο «Dune: Part Three», το οποίο αναμένεται σύντομα στις αίθουσες.

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Από την πλευρά του, ο Ντενί Βιλνέβ χαιρέτισε τη νέα τους σύμπραξη με θερμά λόγια: «Πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στους αξιοθαύμαστους ηθοποιούς που συμμετείχαν σε αυτό το ταξίδι μαζί μας. Περιτριγυριστήκαμε από εξαιρετικό ταλέντο, αλλά μπορεί να υπάρξει μόνο ένας 007. Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως τον νέο μας Τζέιμς Μποντ. Έχει τη διαχρονική ψυχή του 007 και φέρνει ένα πνεύμα που είναι εντελώς νέο. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε».

«Η κληρονομιά αυτού του χαρακτήρα βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια με τον Ρόμπερτ Πάτινσον»

Στον ίδιο τόνο κινήθηκαν και οι παραγωγοί Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν, υπογραμμίζοντας αρχικά ότι ο Μποντ αποτελεί έναν από τους «πιο αγαπητούς, εμπνευστικούς, εμβληματικούς και ταυτόχρονα αινιγματικούς χαρακτήρες στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο». Κλείνοντας, έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στον πρωταγωνιστή τους: «Η κληρονομιά αυτού του χαρακτήρα βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια με τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Το γεγονός ότι δεν φοβάται ως ηθοποιός, το αυτοσαρκαστικό του χιούμορ και η ικανότητά του να επανεφευρίσκει συνεχώς τον εαυτό του τον καθιστούν τον ιδανικό Μποντ για την εποχή μας».

