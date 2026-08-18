The Whisper Man: Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο θρίλερ που θέλει να γίνει το νέο μεγάλο hit του Netflix - iefimerida.gr

Η ταινία του Netflix, βασισμένη στο ομώνυμο μπεστ σέλερ, μεταφέρει στην οθόνη μια ιστορία απαγωγών, οικογενειακών μυστικών και ενός κατά συρροή δολοφόνου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Σε μια ήσυχη πόλη, το παρελθόν επανέρχεται όταν αρχίζουν να εξαφανίζονται ξανά παιδιά. Η υπόθεση θυμίζει τη δράση του κατά συρροή δολοφόνου «Ψιθυριστή», ο οποίος είχε συλληφθεί πριν από είκοσι χρόνια για πέντε δολοφονίες.

Ο συγγραφέας Τομ Κένεντι μετακομίζει στην πόλη μαζί με τον γιο του, Τζέικ, μετά τον θάνατο της συζύγου του, αναζητώντας μια νέα αρχή. Αγνοούν, όμως, το σκοτεινό παρελθόν του μέρους που επέλεξαν για σπίτι τους.

Η κατάσταση κλιμακώνεται όταν ο οκτάχρονος Τζέικ εξαφανίζεται. Αυτό αναγκάζει τον Τομ να ζητήσει βοήθεια από τον αποξενωμένο πατέρα του, Πίτερ, τον πρώην αστυνομικό που είχε συλλάβει τον αρχικό δολοφόνο δύο δεκαετίες νωρίτερα.

Η έρευνα για την εξαφάνιση του Τζέικ συνδέει άμεσα το παρόν με τα παλιά εγκλήματα. Πατέρας και γιος αναγκάζονται να συνεργαστούν, καθώς οι νέες απαγωγές μοιάζουν με ακριβή επανάληψη της δράσης του «Ψιθυριστή».

Το «The Whisper Man» είναι από εκείνα τα θρίλερ που ξεκινούν με έναν απλό, αλλά αρχέγονο, παιδικό φόβο και τον μετατρέπουν σε κάτι πολύ πιο σκοτεινό.

Κρατάει την ένταση μέχρι την τελευταία σκηνή

Η νέα ταινία του Netflix, βασισμένη στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του Άλεξ Νορθ, μεταφέρει στην οθόνη μια ιστορία απαγωγών, οικογενειακών μυστικών και ενός κατά συρροή δολοφόνου που μπορεί να μην έχει αφήσει πραγματικά πίσω του το παρελθόν.

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Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται ο βραβευμένος με Όσκαρ Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Μισέλ Μόναχαν και ο Άνταμ Σκοτ, σε ένα θρίλερ που θέλει να κρατήσει την ένταση μέχρι την τελευταία σκηνή.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ένα μικρό και φαινομενικά ήσυχο μέρος, όπου μια παλιά ιστορία τρόμου επιστρέφει στην επιφάνεια. Πριν από δύο δεκαετίες, ένας κατά συρροή δολοφόνος, γνωστός με το παρατσούκλι «Ο Ψιθυριστής», είχε απαγάγει και δολοφονήσει πέντε μικρά αγόρια.

Ο τρόπος με τον οποίο πλησίαζε τα θύματά του είχε γίνει μέρος ενός παιδικού τραγουδιού που κυκλοφορούσε στην περιοχή: αν αφήσεις την πόρτα μισάνοιχτη, θα ακούσεις τους ψιθύρους· αν το παράθυρο δεν είναι ασφαλισμένο, θα τον ακούσεις να χτυπά το τζάμι· κι αν είσαι μόνος, λυπημένος και φοβισμένος, ο Ψιθυριστής θα έρθει για σένα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκεκριμένη παιδική ρίμα λειτουργεί σαν ένα σκοτεινό απομεινάρι μιας υπόθεσης που υποτίθεται ότι είχε τελειώσει. Ο δολοφόνος είχε συλληφθεί και οδηγηθεί στη φυλακή, αφήνοντας πίσω του οικογένειες διαλυμένες και μια κοινότητα που προσπαθούσε να επιστρέψει στην κανονικότητα. Όταν, όμως, αρχίζουν και πάλι να εξαφανίζονται παιδιά, η παλιά ιστορία αποκτά ξανά ζωή και το ερώτημα αν ο «Ψιθυριστής» έχει πράγματι τελειώσει με την πόλη γίνεται όλο και πιο πιεστικό.

Η ταινία ακολουθεί τον συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων Τομ Κένεντι, τον οποίο υποδύεται ο Άνταμ Σκοτ. Μετά τον θάνατο της συζύγου του, ο Τομ αποφασίζει να μετακομίσει μαζί με τον μικρό γιο του, Τζέικ, σε μια ήσυχη πόλη, αναζητώντας μια νέα αρχή για τους δυο τους / IMDB

Η ταινία ακολουθεί τον συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων Τομ Κένεντι, τον οποίο υποδύεται ο Άνταμ Σκοτ. Μετά τον θάνατο της συζύγου του, ο Τομ αποφασίζει να μετακομίσει μαζί με τον μικρό γιο του, Τζέικ, σε μια ήσυχη πόλη, αναζητώντας μια νέα αρχή για τους δυο τους. Η μετακόμιση μοιάζει αρχικά με προσπάθεια να αφήσουν πίσω τους το πένθος και να χτίσουν μια διαφορετική καθημερινότητα. Πολύ γρήγορα, όμως, γίνεται σαφές ότι ο νέος τους τόπος κατοικίας κρύβει ένα παρελθόν που δεν έχει εξαφανιστεί.

Όταν ο οκτάχρονος Τζέικ εξαφανίζεται, η υπόθεση αποκτά προσωπικό χαρακτήρα για τον Τομ. Αναγκάζεται να στραφεί στον αποξενωμένο πατέρα του, Πίτερ Γουίλις, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο Πίτερ είναι πρώην αστυνομικός και ο άνθρωπος που είχε συλλάβει τον «Ψιθυριστή» δύο δεκαετίες νωρίτερα. Η επιστροφή του στην υπόθεση σημαίνει ότι πρέπει να ξανανοίξει μια πόρτα που είχε κλείσει εδώ και χρόνια και να εξετάσει ξανά τα γεγονότα που οδήγησαν στη σύλληψη του δολοφόνου.

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Η εξαφάνιση του Τζέικ οδηγεί πατέρα και γιο σε μια έρευνα που συνδέει το παρόν με τα παλιά εγκλήματα. Όσο περισσότερο ψάχνουν, τόσο περισσότερο η υπόθεση των νέων εξαφανίσεων αρχίζει να μοιάζει με επανάληψη όσων είχαν συμβεί πριν από 20 χρόνια. Το παρελθόν δεν βρίσκεται απλώς στο φόντο της ιστορίας· γίνεται μέρος της ίδιας της έρευνας, καθώς ο Πίτερ καλείται να χρησιμοποιήσει τη γνώση που απέκτησε όταν κυνηγούσε για πρώτη φορά τον δολοφόνο.

Το «The Whisper Man» ποντάρει ιδιαίτερα στην ατμόσφαιρα. Η ήσυχη πόλη, το παιδικό τραγούδι και η εικόνα ενός δολοφόνου που εμφανίζεται μέσα από ψιθύρους και χτυπήματα στα παράθυρα δημιουργούν ένα σκηνικό όπου ο καθημερινός χώρος αποκτά κάτι απειλητικό / IMDB

Παράλληλα, η σχέση ανάμεσα στον Τομ και τον Πίτερ προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο στην ιστορία. Ο πατέρας και ο γιος είναι ήδη αποξενωμένοι, ενώ η εξαφάνιση του Τζέικ τους αναγκάζει να συνεργαστούν σε μια υπόθεση όπου κάθε νέα πληροφορία μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική κατεύθυνση. Η οικογενειακή ιστορία και η αστυνομική έρευνα αρχίζουν έτσι να μπλέκονται μεταξύ τους, την ώρα που η απειλή για τον μικρό Τζέικ παραμένει άμεση.

Το «The Whisper Man» ποντάρει ιδιαίτερα στην ατμόσφαιρα. Η ήσυχη πόλη, το παιδικό τραγούδι και η εικόνα ενός δολοφόνου που εμφανίζεται μέσα από ψιθύρους και χτυπήματα στα παράθυρα δημιουργούν ένα σκηνικό όπου ο καθημερινός χώρος αποκτά κάτι απειλητικό. Το σπίτι, το παράθυρο και η μισάνοιχτη πόρτα - αντικείμενα απολύτως οικεία σε ένα παιδί - μετατρέπονται σε πιθανούς δρόμους εισόδου του φόβου.

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Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 28 Αυγούστου. Η ιστορία, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Άλεξ Νορθ, συνδυάζει το αστυνομικό μυστήριο με το θρίλερ απαγωγής, ενώ η παρουσία του Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον ρόλο του πρώην αστυνομικού που επιστρέφει σε μια υπόθεση του παρελθόντος βρίσκεται στον πυρήνα της έρευνας για τις νέες εξαφανίσεις.