Αστέρια των Μπολσόι και Μαριίνσκι στην Αθήνα -Η Φιόνα Σημίτη σχεδίασε τα σκηνικά - iefimerida.gr

Μία βραδιά μπαλέτου διεθνούς λάμψης με τους κορυφαίους χορευτές του κόσμου. Στις 2 Σεπτεμβρίου το Nasioutzik Mansion μετατρέπεται σε μια διεθνή σκηνή κλασικού μπαλέτου.

Για μία μόνο βραδιά, η Ελλάδα θα υποδεχθεί μερικούς από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του παγκόσμιου κλασικού μπαλέτου, σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που συγκεντρώνει στη σκηνή αστέρες διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών και ανερχόμενα ταλέντα, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική καλλιτεχνική εμπειρία.

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GRAND BALLET GALA στο Nasioutzik Mansion

Την καλλιτεχνική επιμέλεια του GRAND BALLET GALA υπογράφει η Νοnna Tzioeva, η οποία, με βαθιά γνώση και πολυετή παρουσία στον χώρο του κλασικού χορού, σχεδίασε μια παραγωγή υψηλής αισθητικής που φέρνει στην Ελλάδα διακεκριμένους καλλιτέχνες από τις σημαντικότερες σκηνές του κόσμου.

Τα σκηνικά της μεγαλειώδους βραδιάς έχει σχεδιάσει η εικαστικός και επιμελήτρια εκθέσεων Φιόνα Μουζακίτη Σημίτη.

Στις 2 Σεπτεμβρίου το Nasioutzik Mansion μετατρέπεται σε μια διεθνή σκηνή κλασικού μπαλέτου

Τι θα δουν οι λάτρεις του μπαλέτου

Μαρία Χόρεβα, Τιμούρ Ασκέρωφ, Μαρία Κασκαριόβα, Ντένις Ζαχάρωφ, τα αστέρια του παγκόσμιου μπαλέτου, για μία και μοναδική βραδιά στο το Nasioutzik Mansion στα Σπάτα.

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Σπουδαίοι σολίστ του ιστορικού Bolshoi Ballet και του θρυλικού Mariinsky Ballet, μαζί με διακεκριμένους χορευτές από τα Εθνικά Μπαλέτα της Εσθονίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, με εμβληματικά pas de deux και αποσπάσματα από τα σημαντικότερα έργα του κλασικού ρεπερτορίου, αναδεικνύοντας τη δεξιοτεχνία, την εκφραστικότητα και τη διαχρονική δύναμη της τέχνης του χορού.



Σπουδαίοι σολίστ του ιστορικού Bolshoi Ballet και του θρυλικού Mariinsky Ballet, μαζί με διακεκριμένους χορευτές από τα Εθνικά Μπαλέτα της Εσθονίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει η συμμετοχή μιας πλειάδας εξαιρετικά ταλαντούχων νέων Ελλήνων χορευτών, οι οποίοι θα εμφανιστούν δίπλα στους κορυφαίους αστέρες του διεθνούς μπαλέτου. Η παρουσία τους δεν αναδεικνύει μόνο το υψηλό επίπεδο της νέας γενιάς του ελληνικού χορού, αλλά και τη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή παρουσία των Ελλήνων καλλιτεχνών στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου.

Τα σκηνικά της μεγαλειώδους βραδιάς έχει σχεδιάσει η εικαστικός και επιμελήτρια εκθέσεων Φιόνα Μουζακίτη Σημίτη

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Το GRAND BALLET GALA φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο διεθνή πολιτιστικό θεσμό, προβάλλοντας την Ελλάδα ως σημείο συνάντησης κορυφαίων δημιουργών του χορού και προσφέροντας στο ελληνικό κοινό μια εμπειρία αντάξια των μεγαλύτερων θεάτρων του κόσμου.

Στις 2 Σεπτεμβρίου, το Nasioutzik Mansion θα μετατραπεί σε μια σκηνή παγκόσμιας εμβέλειας, όπου η τεχνική τελειότητα, η καλλιτεχνική έκφραση και η συγκίνηση θα συναντηθούν σε μια παράσταση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Μια βραδιά που φιλοδοξεί να γράψει τη δική της ιστορία στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας και να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για το διεθνές μπαλέτο στην Ελλάδα.

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Ποια είναι η εικαστικός Φιόνα Μουζακίτη Σημίτη

Δείτε το προφίλ της, από την Κατερίνα Ανέστη, εδώ

H Φιόνα Μουζακίτη στο εργαστήριό της, ανάμεσα σε έργα και εργαλεία της δημιουργίας της / Φωτογραφία Κατερίνα Ι. Ανέστη iefimerida



