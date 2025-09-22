Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης θα τιμήσει τη Σοφία Κόπολα στο Film Benefit 2025 - iefimerida.gr

Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (MoMA) θα τιμήσει τη Σοφία Κόπολα στo Φιλανθρωπικό Γκαλά για τον Κινηματογράφο (Film Benefit) 2025.

Πρόκειται για ετήσια εκδήλωση αφιερωμένη στη συνέχιση και την ανάπτυξη του Τμήματος κινηματογράφου του Μουσείου, και συγκεκριμένα της συλλογής του με πάνω από 30.000 ταινίες και 1,5 εκατομμύριο στιγμιότυπα και της σειράς προβολών, πρεμιέρων, φεστιβάλ και αφιερωμάτων.

Στο Film Benefit τιμώνται ηθοποιοί, σεναριογράφοι και σκηνοθέτες που έχουν συμβάλει σημαντικά στην κινηματογραφική τέχνη.

Στις 12 Νοεμβρίου θα γίνει η εκδήλωση

Η Σοφία Κόπολα ξεκίνησε την υποκριτική σε νεαρή ηλικία και έχει σκηνοθετήσει και έχει γράψει το σενάριο για εννέα μεγάλου μήκους ταινίες. Πέντε από τις ταινίες της περιλαμβάνονται στη συλλογή του MoMA: «The Virgin Suicides» (1999), «Lost in Translation» (2003), «Marie Antoinette» (2006), «Somewhere» (2010) και «The Bling Ring» (2013). Για την ταινία «Lost In Translation», κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου και ήταν υποψήφια και στις κατηγορίες Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ταινίας.

Η επικεφαλής επιμελήτρια κινηματογράφου του Μουσείου Σελέστ Μπάρτος του (MoMA) Ρατζέντρα Ρόι τόνισε δήλωσή της σύμφωνα με το Variety: «Η ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με καλλιτέχνες είναι ένα από τα βαθιά προνόμια και ευθύνη για ένα ίδρυμα όπως το MoMA. Η Σοφία Κόπολα αποτελεί μέρος της καλλιτεχνικής οικογένειας του Μουσείου από την εμφάνισή της ως καταξιωμένη σκηνοθέτιδα πριν από 25 χρόνια. Την τιμήσαμε το 2004 στο πλαίσιο του «Work in Progress» και είμαστε ενθουσιασμένοι που την καλωσορίζουμε ξανά τώρα ως ένα κορυφαίο είδωλο».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

