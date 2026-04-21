Το Μουσείο Μετάξης του ΠΙΟΠ εντάχθηκε στον κατάλογο των μουσείων του ΥΠΠΟ -Οι λόγοι που ξεχώρισε - iefimerida.gr

Το Μουσείο Μετάξης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς εντάχθηκε στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα μουσεία από το υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ).

Με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνεται η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών του και η συνεχής προσήλωσή του στη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Η αναγνώριση προκύπτει μέσα από μια απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης, που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας και της λειτουργίας των μουσείων της χώρας. Τα κριτήρια αφορούν στις κτιριακές υποδομές, την οργάνωση και τη λειτουργία τους, τον ενεργό εκπαιδευτικό και κοινωνικό τους ρόλο, καθώς και τις συνεργασίες με ακαδημαϊκούς και πολιτιστικούς φορείς.

Αναγνώριση του Μουσείου Μετάξης από το υπουργείο Πολιτισμού

Το Μουσείο Μετάξης βρίσκεται στο Σουφλί, τόπο συνυφασμένο με το μετάξι. Στεγάζεται στο Αρχοντικό Κουρτίδη (1883), το οποίο παρουσιάζει όλα τα τυπικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των αστικών «αρχοντόσπιτων» της περιοχής. Η μόνιμη έκθεση παρουσιάζει όλες τις φάσεις και τα στάδια της προβιομηχανικής σηροτροφίας και της μεταξουργίας. Παράλληλα, προβάλλει την ιστορία του μεταξιού ανά τους αιώνες και εστιάζει στο πώς το Σουφλί αναδείχτηκε σε σημαντικό κέντρο παραγωγής μεταξιού από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τα μέσα του 20ού.

Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΠΟ έχει ήδη αναγνωρίσει πέντε ακόμα Μουσεία του Δικτύου Μουσείων του Ιδρύματος: το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα στον Βόλο, το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα, το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου και το Μουσείο Αργυροτεχνίας.