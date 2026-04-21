Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Δωρεάν πρόγραμμα για παιδιά και εφήβους στο φάσμα του αυτισμού -Τα οφέλη - iefimerida.gr

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Δωρεάν πρόγραμμα για παιδιά και εφήβους στο φάσμα του αυτισμού -Τα οφέλη

Πρόγραμμα του μουσείου για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού / Φωτό Γιώργος Λαμπρόπουλος © Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Πώς μπορεί ένα μουσείο να γίνει ένας χώρος ανοιχτός, ασφαλής και δημιουργικός για όλα τα παιδιά; Το νέο πρόγραμμα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης είναι γεγονός.

Το πρόγραμμα «Φωτογραφίζοντας το Μουσείο: Μια Συμπεριληπτική Εμπειρία» απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους στο Φάσμα του Αυτισμού και στις οικογένειές τους, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με τον χώρο ενός μουσείου μέσα από τη δημιουργία και την προσωπική έκφραση.

Πρόγραμμα για παιδιά και εφήβους στο Φάσμα του Αυτισμού και τις οικογένειές τους

Προάγοντας τη συμπερίληψη στον χώρο του πολιτισμού, το Μουσείο Κυκλαδικής τέχνης δημιουργεί ένα πρόγραμμα τεσσάρων συναντήσεων, με ελεύθερη είσοδο, σε παιδιά και εφήβους στο Φάσμα του Αυτισμού, ηλικίας 9 έως 18 ετών.

Σε ένα ασφαλές και δομημένο πλαίσιο, τα παιδιά και οι έφηβοι καλούνται να εξερευνήσουν τις μόνιμες συλλογές του Μουσείου, να εμπνευστούν από τα εκθέματα και να φτιάξουν το δικό τους «Μουσείο».

Αξιοποιώντας τη φωτογραφία και τις εικαστικές δραστηριότητες, το πρόγραμμα ενισχύει την αυτονομία, την αυτοπεποίθηση και την ενεργή συμμετοχή. Επίσης, συμβάλλει στην ενδυνάμωση της σχέσης παιδιού-οικογένειας μέσα από μια κοινή θετική εμπειρία.

Σε έναν κύκλο 4 συναντήσεων, τα παιδιά και οι έφηβοι θα φωτογραφίσουν εκθέματα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, θα δημιουργήσουν εικαστικά έργα τέχνης εμπνευσμένα από τα εκθέματα και θα εκφραστούν με τον δικό τους τρόπο, σε ένα δομημένο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Παράλληλα, θα επιμεληθούν τη δική τους μικρή έκθεση μέσα στο Μουσείο και θα παρουσιάσουν τα έργα τους σε οικογένεια και φίλους, βιώνοντας τη χαρά της συμμετοχής και της αναγνώρισης.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Βασ. Σοφίας & Ηροδότου 1

  • Η παρουσία των συμμετεχόντων είναι απαραίτητη και στις 4 συναντήσεις
  • Ημέρες: Κυριακές 10, 17, 24 Μαΐου και 7 Ιουνίου
  • Ώρες: Ομάδα Α (9 – 12 ετών): 10:00 – 11:30 /
  • Ομάδα Β (13 – 18 ετών): 13:00 – 14:30

Μέγιστος Αριθμός Συμμετοχών
Ομάδα Α : 10 παιδιά και 10 γονείς/κηδεμόνες (1 συνοδός ανά παιδί)
Ομάδα Β : 10 παιδιά και 10 γονείς/κηδεμόνες (1 συνοδός ανά παιδί)
Η συνοδεία γονέα/κηδεμόνα είναι απαραίτητη.

Συμμετοχή Δωρεάν *Οι θέσεις θα καλυφθούν με σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες & Κρατήσεις
https://cycladic.gr/koinonikaprogrammata/fotografizontas-to-mouseio-mia-syberiliptiki-ebeiria/

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

