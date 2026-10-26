Mέγαρο Μουσικής: Η τζαζ συναντά τη συμφωνική μουσική -Γκέρσουιν και Μπέρνσταϊν σε μια ξεχωριστή βραδιά με τον Alain Lefèvre - iefimerida.gr

Η αμερικανική μουσική παράδοση, η τζαζ και η συμφωνική δημιουργία συναντώνται σε μια ξεχωριστή βραδιά, στο Μέγαρο Μουσικής, αφιερωμένη σε δύο από τους σημαντικότερους συνθέτες του 20ού αιώνα, τον Τζορτζ Γκέρσουιν και τον Λέοναρντ Μπέρνσταϊν.

Στη σκηνή, ο διακεκριμένος πιανίστας Alain Lefèvre συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Carl St.Clair, σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τον παλμό της τζαζ με τον πλούτο της συμφωνικής μουσικής και τη θεατρικότητα του Broadway.

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Κεντρική θέση στο πρόγραμμα κατέχουν εμβληματικά έργα του Γκέρσουιν, όπως η περίφημη Rhapsody in Blue και το «Κοντσέρτο για πιάνο σε φα μείζονα», συνθέσεις που ανέδειξαν τη δημιουργική συνάντηση της τζαζ με την κλασική μουσική και καθιέρωσαν ένα ξεχωριστό ηχητικό ιδίωμα.

Το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται με τους Συμφωνικούς χορούς από το εμβληματικό μιούζικαλ «West Side Story» του Μπέρνσταϊν, ένα έργο που συνδυάζει τη συμφωνική γραφή με τους ρυθμούς της αμερικανικής μεγαλούπολης, τη θεατρική ένταση και τις μελωδίες που έχουν αγαπηθεί από το κοινό σε όλο τον κόσμο.

Μέσα από τις συνθέσεις των δύο δημιουργών, η Νέα Υόρκη μεταφέρεται στη μεγάλη συμφωνική σκηνή, αποκαλύπτοντας τη διαχρονική δύναμη μιας μουσικής που γεφυρώνει διαφορετικά είδη και αισθητικές.

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Με τον Alain Lefèvre στο πιάνο, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τον Carl St.Clair στο πόντιουμ, η συναυλία υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, χρώμα και αγαπημένες μελωδίες, αναδεικνύοντας τη μοναδική σχέση ανάμεσα στην τζαζ, την κλασική μουσική και το αμερικανικό μουσικό θέατρο.