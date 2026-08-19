Μέγαρο Μουσικής: Αρχίζει η προπώληση για τις παραστάσεις Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου -Τι θα δούμε, τα highlights - iefimerida.gr

Μεγάλες ορχήστρες, μεγάλοι μαέστροι και ερμηνευτές ανοίγουν τη νέα καλλιτεχνική σεζόν του Μεγάρου Μουσικής που φέτος συμπίπτει με τα 200 χρόνια από τον θάνατο του Μπετόβεν.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ανοίγει τις πόρτες του για τη νέα καλλιτεχνική περίοδο με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει κορυφαίες διεθνείς παρουσίες, σπουδαίες ελληνικές υπογραφές και δράσεις για όλες τις ηλικίες.

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Πλούσιο και ποικίλο το νέο πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής

Το πρόγραμμα είναι πλούσιο και ποικίλο και, όπως ανακοινώθηκε από το Μέγαρο, η προπώληση για τις εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026 αρχίζει την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου για τους Φίλους του Μεγάρου και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου για το κοινό.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ανοίγει τις πόρτες του για τη νέα καλλιτεχνική περίοδο με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει κορυφαίες διεθνείς παρουσίες, σπουδαίες ελληνικές υπογραφές και δράσεις για όλες τις ηλικίες

Η καλλιτεχνική περίοδος 2026/2027 σηματοδοτείται από τα 200 χρόνια από τον θάνατο του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (1827-2027), και το Μέγαρο τιμά την επέτειο με τον δικό του τρόπο, παρουσιάζοντας στο κοινό κορυφαίους ερμηνευτές και σπουδαία έργα σε συναρπαστικές εκτελέσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Παράλληλα, ο κύκλος «Μεγάλες Ορχήστρες – Μεγάλοι Μαέστροι / Μεγάλοι Ερμηνευτές» φέρνει στη σκηνή του Μεγάρου διεθνώς καταξιωμένες ορχήστρες, μαέστρους και σολίστ, ενώ η σεζόν συμπληρώνεται με κύκλους αφιερωμένους στην παλαιά μουσική, στην παραδοσιακή μουσική της Νότιας Ιταλίας, στον σύγχρονο χορό, στην τζαζ, και με ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο.

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ΚΥΚΛΟΣ ΜΠΕΤΟΒΕΝ 200

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα της νέας σεζόν κατέχει ο εορτασμός των 200 χρόνων από το θάνατο του Μπετόβεν, μέσα από ένα εκτενές αφιέρωμα που φωτίζει τις κορυφαίες στιγμές της δημιουργίας του και αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής του.

Στις αρχές του 2027, ο Jordi Savall, η χορωδία Capella Nacional de Catalunya και η ορχήστρα Concert des Nations παρουσιάζουν τη μνημειώδη Missa Solemnis. Ακολουθεί η μοναδική σύμπραξη του Gautier Capuçon και του Frank Braley, οι οποίοι, σε μία βραδιά του Φεβρουαρίου, θα παρουσιάσουν όλες τις σονάτες για τσέλο και πιάνο του μεγάλου μουσουργού.

Η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, σε διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου, θα αναβιώσει τον Φεβρουάριο του 2027 τη θρυλική μαραθώνια συναυλία που πραγματοποίησε ο ίδιος ο Μπετόβεν στις 22 Δεκεμβρίου 1808 στο Theater an der Wien.

Παράλληλα, ξεδιπλώνεται μέσα σε ολόκληρη τη σεζόν ένας κύκλος αφιερωμένος στα ύστερα κουαρτέτα για έγχορδα, με τη συμμετοχή κορυφαίων συνόλων, όπως τα κουαρτέτα Modigliani, Van Kuijk, Ébène και δύο δικά μας, το Κουαρτέτο Αιμίλιος Ριάδης και το Νέο Κρητικό Κουαρτέτο.

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Η κορύφωση του αφιερώματος έρχεται στις 15, 17 και 18 Απριλίου 2027, στο Φεστιβάλ της Άνοιξης, με τον Λεωνίδα Καβάκο και τον Enrico Pace να συμπράττουν σε έναν τριήμερο κύκλο, αφιερωμένο σε όλες τις σονάτες για βιολί και πιάνο του Μπετόβεν, προσφέροντας στο κοινό μια σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσει, ολόκληρο, ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της μουσικής δωματίου.

Ο κύκλος «Μεγάλες Ορχήστρες – Μεγάλοι Μαέστροι» ανοίγει στις 21 Οκτωβρίου

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ – ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΑΕΣΤΡΟΙ / ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ

Ο κύκλος «Μεγάλες Ορχήστρες – Μεγάλοι Μαέστροι» ανοίγει στις 21 Οκτωβρίου 2026 με την Cleveland Orchestra, υπό τη μουσική διεύθυνση του Franz Welser-Möst. Λίγες μέρες αργότερα, η Janine Jansen και ο Denis Kozhukhin ανοίγουν τον κύκλο «Μεγάλοι Ερμηνευτές» με μια βραδιά μουσικής δωματίου στις 25 Οκτωβρίου 2026. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης (Wiener Symphoniker), υπό τον Petr Popelka και με σολίστ τον Mao Fujita ερμηνεύουν Μότσαρτ και Μάλερ στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Η θρυλική Martha Argerich έρχεται τον Φεβρουάριο στη σκηνή του Μεγάρου με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Οξφόρδης σε διεύθυνση του Μάριου Παπαδόπουλου. Την πιανιστική σκυτάλη παίρνει στις 6 Μαρτίου 2027 ο Arcadi Volodos που επιστρέφει με ένα ακόμα ρεσιτάλ πιάνου στη μεγάλη αίθουσα, δύο χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση. Ακολουθούν, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Άνοιξης, στις 7 και 8 Απριλίου 2027, η Utopia και ο Θεόδωρος Κουρεντζής με Τα κατά Ματθαίον Πάθη του Μπαχ, αναβιώνοντας την πρώτη εκτέλεση του έργου πριν από 300 χρόνια στη Λειψία. Τέλος, το περίφημο σύνολο παλαιάς μουσικής Europa Galante έρχεται με τον Fabio Biondi για μια συναυλία αφιερωμένη αποκλειστικά στον Βιβάλντι, το Μάιο 2027.

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ORCHESTRA POPOLARE LA NOTTE DELLA TARANTA

Στις 31 Οκτωβρίου 2026, το Μέγαρο υποδέχεται την Orchestra Popolare La Notte della Taranta, το επίσημο συγκρότημα ενός από τα αμεγαλύτερα φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής της Ευρώπης, και φέρνει για πρώτη φορά στην Αθήνα τον παλμό της Νότιας Ιταλίας

Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής

ΚΑΜΕΡΑΤΑ - ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Η Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής παρουσιάζει και φέτος ένα φιλόδοξο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με σημαντικές παραγωγές και διεθνείς συνεργασίες που αναδεικνύουν τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο χώρο της ιστορικά τεκμηριωμένης ερμηνείας, και όχι μόνο.

Φέτος ξεχωρίζουν τρεις σημαντικές παραγωγές: Η επιστροφή της όπερας Candide του Leonard Bernstein, που πέρυσι ξεσήκωσε το κοινό, η όπερα Ariodante του Χαίντελ, σε συμπαραγωγή με το Διεθνές Φεστιβάλ Χαίντελ του Γκαίττινγκεν, και η αναβίωση της θρυλικής ακαδημίας που πραγματοποίησε ο Μπετόβεν στις 22 Δεκεμβρίου 1808 στο Theater an der Wien, μία από τις πλέον ιστορικές συναυλίες όλων των εποχών.

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Σύγχρονος χορός στο Μέγαρο Μουσικής

ΧΟΡΟΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

Τρία από τα μεγαλύτερα διεθνή συγκροτήματα του σύγχρονου χορού έρχονται στο Μέγαρο:

Vollmond – Pina Bausch (6 έως και 9 Νοεμβρίου 2026) Το Tanztheater Wuppertal Pina Bausch παρουσιάζει το Vollmond (Full Moon), σε σκηνοθεσία και χορογραφία της ίδιας της Pina Bausch, με μουσική επένδυση από ένα ευρύ, ετερόκλητο ρεπερτόριο.

Akram Khan Company - Thikra: Night of Remembering (26, 27 & 28 Φεβρουαρίου 2027): η ομάδα ολοκληρώνει τη δράση της έπειτα από 25 χρόνια, με το έργο αυτό ως αποχαιρετιστήριο δώρο στο διεθνές κοινό.

NDT - Nederlands Dans Theater (9 έως και 12 Απριλίου 2027): Ένα από τα πλέον αγαπημένα σύνολα σύγχρονου χορού για το αθηναϊκό κοινό επιστρέφει στο Μέγαρο στην καθιερωμένη ανά διετία παρουσία του.

Ekep Nkwelle, μία από τις πιο δυναμικές φωνές της σύγχρονης τζαζ σκηνής

JAZZ@MEGARON (4 - 15 Νοεμβρίου 2026)

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος-Petrichor, Ekep Nkwelle, μία από τις πιο δυναμικές φωνές της σύγχρονης τζαζ σκηνής, Στάθης Άννινος και Κατερίνα Πολέμη και Athens Big Band δημιουργούν απολαυστική τζαζ ατμόσφαιρα στο Μέγαρο.

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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΗ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟ

Tο Μέγαρο παρουσιάζει τον Ιανουάριο του 2027 ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο σε σύλληψη, δραματουργία, ζωγραφιές και σκηνογραφία του Αλέξη Κυριτσόπουλου, και ερμηνείες από τους Φοίβο Δεληβοριά, Χρήστο Θηβαίο, Εύη Μάζη, Πάνο Μουζουράκη, Άγγελο Παπαδημητρίου, Νίκο Πορτοκάλογλου, Μαρίζα Ρίζου και Μελίνα Τανάγρη.

Zωντανές δορυφορικές μεταδόσεις επιλεγμένων παραστάσεων όπερας και θεάτρου σε live ή μαγνητοσκοπημένες μεταδόσεις

ΜΕΤ HD LIVE / NATIONAL THEATRE LIVE

Συνεχίζονται οι ζωντανές δορυφορικές μεταδόσεις επιλεγμένων παραστάσεων όπερας και θεάτρου, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με κορυφαίους διεθνείς πολιτιστικούς οργανισμούς, σε live ή μαγνητοσκοπημένες μεταδόσεις.

ΓΕΦΥΡΕΣ

Ο κύκλος Γέφυρες παρουσιάζει προτάσεις που συνδιαλέγονται με διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει η Χορωδία MusicAeterna Byzantina, που ίδρυσε ο Θόδωρος Κουρεντζής.

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ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ / ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Συνεχίζονται οι τόσο αγαπημένες στο κοινό κυριακάτικες συναυλίες και ο δημοφιλής Κύκλος Μουσικής Δωματίου στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος.

MEGARON PLUS

Σπουδαίες προσωπικότητες έρχονται στο Μέγαρο, ενώ συνεχίζεται η συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών με την αφορμή του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυσή της και το ΕΛΙΒΙΠ (Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού) με κορυφαία στιγμή την παρουσία του Julian Barnes στις 15 Οκτωβρίου 2026.

ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ IN RESIDENCE

Και αυτή την καλλιτεχνική περίοδο, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (ΚΟΑ) και η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων (ΕΛΣΟΝ) θα είναι κοντά μας με συναυλίες που αναδεικνύουν γνωστές αλλά και άγνωστες σελίδες της διεθνούς και ελληνικής εργογραφίας, με τον παλμό, την όρεξη και τη φρεσκάδα των ερμηνευτών της.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Συνεχίζονται με νέες προσθήκες και ενδιαφέρουσες μουσικές - και όχι μόνο - εμπειρίες για τα παιδιά. Η προπώληση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μεγάρου ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου 2026.

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Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα είναι διαθέσιμο στο site του Μεγάρου από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.