Μεγάλη Εβδομάδα στην Αθήνα: Μελωδίες σε ναούς, ύμνοι, θρησκευτικά ορατόρια -Επιτάφιος το μεσημέρι - iefimerida.gr

Η Μεγάλη Εβδομάδα αποτελεί μια ξεχωριστή περίοδο κατανυκτικής ατμόσφαιρας, όπου η θρησκευτική παράδοση συναντά την καλλιτεχνική έκφραση μέσα από συναυλίες ιερής μουσικής.

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας σημαντικοί χώροι πολιτισμού και εκκλησίες φιλοξενούν εκδηλώσεις που αναδεικνύουν το πνευματικό βάθος της ορθόδοξης και της δυτικής εκκλησιαστικής μουσικής.

Μυσταγωγικές βραδιές τη Μεγάλη Εβδομάδα

Δεν πρόκειται απλώς για μουσικά γεγονότα, αλλά εμπειρίες βαθιάς κατάνυξης και περισυλλογής, που αντανακλούν το νόημα των ημερών του Πάσχα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΜΠΑΡΟΚ ΠΑΡΑΔΟΞΟ: Μια Υβριδική Μουσική Εμπειρία στην Οικία Χατζημιχάλη

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο των πασχαλινών εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων, διοργανώνει τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» τη συναυλία «ΤΟ ΜΠΑΡΟΚ ΠΑΡΑΔΟΞΟ: Μια Υβριδική Μουσική Εμπειρία στην Οικία Χατζημιχάλη», η οποία θα παρουσιαστεί τρεις φορές μέσα στην ίδια ημέρα ως μια επιτόπια (site-specific) καλλιτεχνική παρέμβαση.

Χαρτογραφώντας ένα παράδοξο μπαρόκ σύμπαν, μια ομάδα διακεκριμένων λυρικών ερμηνευτών και μουσικών ανασύρει την αλλόκοτη μουσική φαντασμαγορία του Παλαιού και του Νέου Κόσμου σε μια πολυσυλλεκτική καλλιτεχνική παρέμβαση που καταλαμβάνει την ιστορική Οικία Αγγελικής Χατζημιχάλη στην Πλάκα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα Σύμπαν Υβριδικό και Παράδοξο O Iωνάς συνομιλεί με την Ηχώ του μέσα στην κοιλιά μιας φάλαινας. Ο Χάροντας ξεχνά τον ρόλο του και ξεχύνεται σε μια ξέφρενη ταραντέλα. Τα Στοιχεία της Φύσης τραγουδάνε, οι ήρωες φοβούνται τη μάχη εντελώς αντι-ηρωϊκά. Το πρόγραμμα εστιάζει στις πιο «εξωτικές» και εκκεντρικές πτυχές της μπαρόκ δημιουργίας, όπως αποτυπώνεται σε ορατόρια και θρησκευτικούς ύμνους του 17ου αιώνα. Ένα ρεπερτόριο υβριδικό, γραμμένο στην Boλιβία και το Περού από συνθέτες διαπολιτισμικής καταγωγής, όπως ο José de Orejón y Aparicio, δίπλα στους παραγνωρισμένους G.B. Bassani και Michelangelo Falvetti.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με αυτό το σπάνιο μουσικό υλικό για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στην καρδιά αυτής της ετερόκλητης εμπειρίας, η μουσική διεισδύει σε θραύσματα από τη «Φόνισσα» του Γιώργου Κουμεντάκη, ενώ επιλεγμένα αποσπάσματα από το εμβληματικό Stabat Mater του Pergolesi θα πλαισιώνουν τη δράση.

Το Ορατόριο «Παύλος» στο Ωδείο Αθηνών

Μια σύνθεση βαθιάς πνευματικότητας και δραματικής έντασης, μάς προτείνει η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, η οποία θα ερμηνεύσει τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 το Ορατόριο «Παύλος» (1836), ένα έργο που σπάνια παρουσιάζεται στην Ελλάδα και αφηγείται παραστατικά τη ζωή και τη δράση του «Αποστόλου των Εθνών». Το έργο του Φέλιξ Μέντελσον-Μπαρτόλντι, με τα μνημειώδη χορωδιακά, θα παρουσιαστεί στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος του Ωδείου Αθηνών, σε συνεργασία με ένα επιτελείο κορυφαίων σολίστ και τρεις χορωδίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μουσική διεύθυνση: Νίκος Μαλιάρας. Συμμετέχουν οι διακεκριμένοι μονωδοί: Ελένη Καλένος, Ειρήνη Καράγιαννη, Ανδρέας Καραούλης, Χριστόφορος Σταμπόγλης. Το απαιτητικό χορωδιακό μέρος θα αποδώσουν η Ακαδημαϊκή Χορωδία Νέων Αθηνών (ΑΧΝΑ) (διδασκαλία: Νίκος Μαλιάρας), η Μικτή Χορωδία του Εθνικού Ωδείου (διδασκαλία: Σπύρος Κλάψης) και το Apollo Voice Ensemble από το Ηράκλειο Κρήτης (διδασκαλία: Μάνος Παναγιωτάκης).

Το Maiandros Ensemble παρουσιάζει τη Μεγάλη Δευτέρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη συναυλία «Mater Dolorosa - Η Μητέρα των Αναστεναγμών»

Αντλώντας έμπνευση από το διαχρονικό μοτίβο της Mater Dolorosa, της μητέρας που στέκεται μπροστά στα Πάθη του Υιού της, το Maiandros Ensemble παρουσιάζει τη Μεγάλη Δευτέρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη συναυλία «Mater Dolorosa - Η Μητέρα των Αναστεναγμών», ένα κατανυκτικό αφιέρωμα στον πόνο της Παναγίας. Μέσα από έργα συνθετών όπως οι Αλμπινόνι, Βιβάλντι, Χέντελ, Μπαχ, Σούμπερτ, Σούμαν, Φορέ, Μασκάνι και Βαβίλοφ, η συναυλία συνδυάζει μουσική ερμηνεία και αφηγηματικό λόγο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα περισυλλογής και συγκίνησης. Την ίδια μέρα, οι «Μουσικοί περίπατοι» της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, με ένα τρίο που περιλαμβάνει βιολί (Νίκος Μάνδυλας), βιολοντσέλο (Βάνια Παπαδημητρίου) και πιάνο (Πόπη Μαλαπάνη) παρουσιάζουν στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ένα πρόγραμμα που ξεκινά από την εποχή του Γιόζεφ Χάυντν και φτάνει μέχρι τις μέρες μας.

Μεγάλη Δευτέρα στον 'Αγιο Φίλιππο, στο Μοναστηράκι

Απόψε Μεγάλη Δευτέρα στον 'Αγιο Φίλιππο, στο Μοναστηράκι, το μουσικό σύνολο De Profundis παρουσιάζει την τέταρτη από έναν κύκλο πέντε μηνιαίων συναυλιών, με τον γενικό τίτλο «Metamorphoses» με έργα Μπαχ και Μότσαρτ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ενώ στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Παύλου στον Πειραιά, η Ένωση Λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδος, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της μαέστρου Μάτας Κατσούλη διοργανώνει πασχαλινή συναυλία με έργα θρησκευτικής μουσικής για τη στήριξη του σωματείου και των σκοπών του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Σκάλα τ' ουρανού» στην Τεχνόπολη

Στην Τεχνόπολη απόψε (στο Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ), η μουσική παράσταση «Η Σκάλα τ' ουρανού» προσεγγίζει τη Μεγάλη Εβδομάδα μέσα από τη μελοποιημένη ποίηση. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Αλκμήνη, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου, ερμηνεύουν τραγούδια που αντλούν από την ελληνική ποιητική παράδοση, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική μουσική αφήγηση.

Η ΚΟΘ στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζουν στο ΚΠΙΣΝ μια συναυλία αφιερωμένη στην ειρήνη. Η Γερμανοεβραία βιολονίστα Λιβ Μίγκνταλ, γνωστή για την εκφραστική και ευαίσθητη ερμηνεία της, και η Ιρανογερμανίδα μαέστρος Γιάλντα Ζάμανι, που ξεχωρίζει για τη δυναμική και σύγχρονη μουσική της προσέγγιση, συμπράττουν επί σκηνής με την ΚΟΘ, μεταφέροντας ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και ελπίδας μέσα από έργα που συνδυάζουν το Πάθος με τη Φθορά. Το πρόγραμμα απαρτίζεται από μουσικά αριστουργήματα που σπάνια ακούγονται στις αίθουσες συναυλιών και περιλαμβάνει συνθέσεις δημιουργών από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς, όπως οι Μπεσάρα Ελ-Χούρι (Λίβανος), Χοσεΐν Ντεχλαβί (Ιράν), Πάουλ Μπεν-Χαΐμ (Ισραήλ) και Ρίχαρντ Στράους (Γερμανία).

Μια εκστατική περιπλάνηση στις παραδόσεις της Μεσογείου επιχειρεί την ίδια μέρα στο Ολύμπια - Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», το Ergon Ensemble, υπό τη μουσική διεύθυνση του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου, στη συναυλία με τίτλο «Ψωμί από στάχτη», φέρνοντας σε διάλογο δύο εμβληματικά έργα της σύγχρονης μουσικής, το «Kyrie Eleison» του John Tavener και το «Ayre» του Αργεντινού Osvaldo Golijov, με τη συμμετοχή της Σαββίνας Γιαννάτου και της Μαρίας Κωστράκη. Ακόμη, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, η κατανυκτική performance «Τα Πάθη» των Μάγδας Μαυρογιάννη και Δημήτρη Αϊβαλιώτη συνδυάζει αφήγηση, μουσική και χορωδιακά μέρη σε ένα τελετουργικό σκηνικό υπό το φως των κεριών, ακολουθώντας δραματουργικά τη διαδρομή προς την Ανάσταση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζουν την Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου στις 20:30, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, την καθιερωμένη Πασχαλινή Συναυλία — μια βραδιά που ενώνει το θρησκευτικό συναίσθημα με την ανθρώπινη αγωνία απέναντι στο αναπόφευκτο, μέσα από δύο αριστουργήματα του 20ού και του 19ου αιώνα.

Ως «προοίμιο» λειτουργεί η περίφημη Ημιτελής Συμφωνία του Σούμπερτ — αειθαλές υπόδειγμα εκφραστικής λιτότητας, ατόφιας πνευματικότητας και μορφολογικής τελειότητας. Ακολουθεί η Sinfonia da Requiem του Μπέντζαμιν Μπρίττεν, έργο που συνδυάζει μοναδικά την προαιώνια αγωνία απέναντι στο θάνατο με εμπύρετα αντιπολεμικά μηνύματα. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το Te Deum του Άντον Μπρούκνερ, όπου ο βαθύς μεταφυσικός στοχασμός του δημιουργού γεννά μια επιβλητική και συνάμα σπαρακτικά συναισθηματική μουσική — ήχος που προκαλεί κατάνυξη και δέος, ανάλογα με αυτά που εγείρουν οι στιβαροί ευρωπαϊκοί καθεδρικοί ναοί.

Τέσσερις εκλεκτοί λυρικοί τραγουδιστές με λαμπρές διεθνείς σταδιοδρομίες (Σοφία Κυανίδου, Μαίρη-Έλεν Νέζη, Mario Zeffiri, Πέτρος Μαγουλάς), δύο χορωδίες και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ενώνονται υπό τη μουσική διεύθυνση του φέρελπι αρχιμουσικού Κωνσταντίνου Τερζάκη — στη δεύτερη σύμπραξή του με την Ορχήστρα μετά από ένα εντυπωσιακό περσινό ντεμπούτο.

Το κουαρτέτο σαξοφώνων S.T.A.B. Quartet

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ημέρες των Παθών στην Αγγλικανική εκκλησία

Τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου και ώρα 20:30, στο νεογοτθικό Αγγλικανικό Ναό του Αγίου Παύλου στην Αθήνα, οι Ημέρες των Παθών συναντούν τον πνευματικό μουσικό κόσμο του Johann Sebastian Bach, του Antonio Vivaldi, του Giovanni Battista Pergolesi και του σύγχρονου ιταλού συνθέτη Marco Rosano σε μια μυστηριακή συναυλία αφιερωμένη στο Θείο Δράμα.

Η μουσική συνομιλεί με τον θρήνο της αρχετυπικής Μητέρας με το δραματικό και αριστουργηματικό έργο της δυτικής θρησκευτική μουσικής “Stabat Mater” του Vivaldi και με τα δύο πρώτα μέρη του “Stabat Mater” του Ιταλού συνθέτη Marco Rosano, αφιερωμένο στο δημοφιλή κόντρα τενόρο Andreas Scholl, ο οποίος αναπλάθει το θρησκευτικό δραματικό συναίσθημα γεφυρώνοντας τη σύγχρονη με τη μπαρόκ μυσταγωγία.

Η μουσική προσευχή κορυφώνεται με το βαθιά κατανυκτικό “Salve Regina” του Pergolesi, έναν ύμνο στη Θεοτόκο, που αποπνέει απόκοσμη γαλήνη και δέος, συναντώντας την αρχιτεκτονική τελειότητα του 3ου Βρανδεμβούργιου Κοντσέρτου του Bach. Η ιδιαιτερότητα της βραδιάς έγκειται στο πρωτότυπο ηχοχρωματικό σύμπαν του κουαρτέτου σαξοφώνων "S.T.A.B. Quartet", όπου η χάλκινη και η ξύλινη χροιά τους με τον βαθύ ήχο του κόντρα μπάσου αγκαλιάζουν θελκτικά την ιδιότυπη φωνή του κόντρα τενόρου, δημιουργώντας μια τελετουργική, μεταρσιωτική και βαθιά συγκινητική ατμόσφαιρα. Η περίφημη ακουστική της Αγγλικανικής Εκκλησίας του Αγίου Παύλου, με την πέτρινη δωρική της λιτότητα δημιουργεί την ιδανική μουσική συνάντηση, παροτρύνοντας τους ακροατές να ταυτιστούν με τον Χριστιανικό Θρήνο και την τραγική φιγούρα της Παναγίας κατά τη Σταύρωση του Θεανθρώπου.

Επιτάφιος στο παρεκκλήσιο του Προφήτη Ελισσαίου

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού λειτουργεί ως ζωντανός πυρήνας πολιτισμού, αναδεικνύοντας μέσα από ποικίλες δράσεις πτυχές της νεότερης ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Μουσείο, σε συνεργασία με το Σωματείο «Οι Φίλοι του ΜΝΕΠ», ανακοινώνει την τέλεση της Ιερής Ακολουθίας του Επιταφίου στο ιστορικό παρεκκλήσιο του Προφήτη Ελισσαίου, τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, από τις 15:00 έως τις 17:30, καθώς και τη λιτάνευσή του στην γειτονιά του ΜΝΕΠ.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τη ζωντανή σχέση της πόλης με την παράδοση και την ιστορία της. Τόπος: Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, Άρεως 10, Μοναστηράκι Ημερομηνία 10-04-2026

Εκπαιδευτικές δράσεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στο ΒΧΜ

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προσκαλεί τους μικρούς επισκέπτες να πάρουν μέρος στις ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δράσεις του κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών στις 6 και 7 Απριλίου, με ελεύθερη είσοδο. Μέσα από τις δράσεις αυτές τα παιδιά θα αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, ενεργοποιώντας τη φαντασία και αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητά τους. Ειδικότερα, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ανθισμένοι Θησαυροί στο Μουσείο», οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα Κυνήγι θησαυρού μέσα στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου, λύνοντας γρίφους, αναζητώντας φυτά, λουλούδια, πουλιά και άλλα στοιχεία της 'Ανοιξης υπό την καθοδήγηση των υπευθύνων αρχαιολόγων. Ακόμη, θα συμμετάσχουν σε εικαστικό εργαστήρι, εμπνεόμενα από τα αρχαία εκθέματα και θα δημιουργήσουν το δικό τους έργο τέχνης που θα πάρουν μαζί τους μετά το πρόγραμμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο υποδέχεται την εορταστική περίοδο του Πάσχα με δύο ξεχωριστές εκπαιδευτικές δράσεις για ενήλικες, μαθητές και παιδιά, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει το βαθύτερο νόημα της Μεγάλης Εβδομάδας μέσα από τα εκθέματά του. Συγκεκριμένα, το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων θα πραγματοποιηθεί θεματική ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση «Από το Πάθος στην Ανάσταση».