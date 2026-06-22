«Ματωμένος Γάμος» από το Θεσσαλικό Θέατρο: Πρώτες φωτογραφίες -Ο θίασος, πού θα δούμε την παράσταση - iefimerida.gr

Με μια μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει τα 50 χρόνια ιστορίας του παρουσιάζοντας για το καλοκαίρι το αριστούργημα του Λόρκα «Ματωμένος Γάμος».

Η σκηνοθεσία είναι του Κώστα Τσιάνου και πρωταγωνιστούν: Νίκη Παλληκαράκη, Νίκος Αρβανίτης, Τζένη Καζάκου, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ντίνα Αβαγιανού, Αγγελική Λεμονή, Αστέρης Κρικώνης, Χριστίνα Βράκα, Δημήτρης Όντος και οι Αναστασία Βαγενά, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Γιώργος Βούντας, Δημήτρης Όντος, Παντελής Ψακίδης.



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50 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ



Το Θεσσαλικό Θέατρο παρουσιάζει για το αριστούργημα του Federico García Lorca σε μια χρονιά συμβολική, όπου τα 50 χρόνια του Θεάτρου συμπίπτουν με τα 90 χρόνια από τον θάνατο του δημιουργού.

Τα σκηνικά και τα κοστούμια υπογράφει ο Γιώργος Ζιάκας, και τη μουσική συνθέτει ο Διονύσης Τσακνής.

Μια παράσταση που συνδέει την ιστορική διαδρομή του Θεσσαλικού Θεάτρου με τη διαχρονική δύναμη της σύγχρονης τραγωδίας μέσα από την έρευνα και την σκηνοθετική ματιά του Κώστα Τσιάνου.



Νίκη Παλληκαράκη, Νίκος Αρβανίτης, Τζένη Καζάκου, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ντίνα Αβαγιανού, Αγγελική Λεμονή, Αστέρης Κρικώνης, Χριστίνα Βράκα, Δημήτρης Όντος και οι Αναστασία Βαγενά, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Γιώργος Βούντας, Δημήτρης Όντος, Παντελής Ψακίδης

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Ο «Ματωμένος Γάμος» του Federico García Lorca, εμπνευσμένος από πραγματικό έγκλημα πάθους στην ισπανική ύπαιθρο, πραγματεύεται τον απαγορευμένο έρωτα, την τιμή των οικογενειών, τον γάμο, το χρήμα, την ιδιοκτησία που οδηγεί σε βεντέτα, τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών, σε έναν κόσμο αυστηρών κανόνων, όπου το πάθος συγκρούεται αμείλικτα με το καθήκον και την παράδοση.



Είναι μια σύγχρονη τραγωδία με έντονο λυρικό και συμβολικό χαρακτήρα. Στο έργο συνυπάρχουν διαλογικά και χορικά μέρη και αναδεικνύει το υπερφυσικό στοιχείο (Σελήνη, Θάνατος, Φύση) ως καταλύτης της τραγικής κορύφωσης. Οι λαϊκές παραδόσεις και ο μύθος συγκροτούν τον πυρήνα του δράματος, ο οποίος συνομιλεί άμεσα με την αρχαιοελληνική τραγωδία που ερευνά ο Κώστας Τσιάνος.

Νίκη Παλληκαράκη, Τζένη Καζάκου

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Επί σκηνής

Σε μια κλειστή αγροτική κοινωνία, ένας γάμος ετοιμάζεται να ενώσει δύο οικογένειες. Η Νύφη υπακούει στις κοινωνικές επιταγές, ενώ μέσα της επιμένει ένας απαγορευμένος έρωτας. Η επιστροφή του Λεονάρντο, παντρεμένου και δεμένου με μια παλιά βεντέτα, οδηγεί στην ανατροπή. Την ημέρα του γάμου, το πάθος υπερισχύει του καθήκοντος και πυροδοτεί μια αλυσίδα εκδίκησης.



Η φυγή τους πυροδοτεί την καταδίωξη. Ο Γαμπρός, παγιδευμένος στον κώδικα τιμής και στις κοινωνικές επιταγές που τον περιβάλλουν, ακολουθεί τον δρόμο της εκδίκησης. Ο «Ματωμένος Γάμος» αφηγείται την αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από τη μοίρα του στο όνομα του έρωτα.

Δείτε φωτογραφίες του θιάσου ﻿

Με μια μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει τα 50 χρόνια ιστορίας του παρουσιάζοντας για το καλοκαίρι το αριστούργημα του Λόρκα «Ματωμένος Γάμος»

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Πρεμιέρα 1 Ιουλίου στην Λάρισα και περιοδεία στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα

Μια σύγχρονη τραγωδία με έντονο λυρικό και συμβολικό χαρακτήρα

Νίκος Αρβανίτης

Νίκη Παλληκαράκη

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Τζενη Καζάκου

«Ματωμένος γάμος»

Σε μια κλειστή αγροτική κοινωνία, ένας γάμος ετοιμάζεται να ενώσει δύο οικογένειες



Σκηνοθεσία- στίχοι τραγουδιών: Κώστας Τσιάνος

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Ταυτότητα παράστασης:

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές, Κώστας Τσιάνος

Σκηνοθεσία- στίχοι τραγουδιών: Κώστας Τσιάνος

Σκηνικά & κοστούμια: Γιώργος Ζιάκας

Μουσική: Διονύσης Τσακνής

Μουσική διδασκαλία: Μαργαρίτα Παπαδημητρίου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός σκηνοθέτη : Ασημίνα Σοφία Χριστοπούλου

Οργάνωση παραγωγής: Ειρήνη Γκότση

Τεχνικός Προϊστάμενος: Νίκος Γεωργάκης

Κατασκευή κοστουμιών: Νικολέτα Καΐση

Κατασκευή μάσκας: Τίνα Παραλή

Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Ανδριανόπουλος, Παναγιώτης Καραχάλιος, Ανέστης Συμεωνίδης , Στράτος Φράγκος

Ηλεκτρολόγος – φωτιστής: Γιώργος Γκόλαντας, Νίκος Φονιαδάκης

Οργάνωση περιοδείας: Σάκης Μανάφης



Διανομή με σειρά εμφάνισης:

Χάρος (σαν ζητιάνα) – γειτόνισσα – Πεθερά Λεονάρντο: Αγγελική Λεμονή

Μάνα: Ντίνα Αβαγιανού

Γαμπρός: Αστέρης Κρικώνης

Γυναίκα: Χριστίνα Βράκα

Λεονάρντο: Άγγελος Ανδριόπουλος

Κοπέλες: Αναστασία Βαγενά, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου

Βάγια: Νίκη Παλληκαράκη

Πατέρας Νίκος Αρβανίτης

Νύφη: Τζένη Καζάκου

Νέοι: Γιώργος Βούντας, Δημήτρης Όντος, Παντελής Ψακίδης

Φεγγάρι: Δημήτρης Όντος

Για τη μουσική του έργου στην πρώτη παράσταση του 2008 έπαιξαν οι μουσικοί: Γιάννης Σπάθας (κιθάρες), Θύμιος Παπαδόπουλος (κλαρίνο), Μιχάλης Τζουγανάκης (λαούτο), Ανδρέας Κατσιγιάννης (σαντούρι), Αντώνης Σταυρόπουλος (μπάσο), Γιώργος Σκορδαλός (λύρα), Ανδρέας Σίκης (νέι, ντουντούκ, γκάιντα, νταούλι) / Ηχογράφηση, Μίξη: Ηλίας Λάκκας, Studio Odeon,

Ηχητική επεξεργασία - μίξη 2ης παράστασης του 2026 : Δημήτρης Μπέλλος studio Decibel / Ηχογράφηση φωνών: Γιάννης Σκαρδάμης, Studio DNA LAB

Σχεδιασμός αφίσας: Γιάννης Πέτρου

Φωτογράφιση προώθησης: Αντώνης Γραβάνης

Περιοδεία:

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1,2 & 3 Ιουλίου στις 21:15, Β αρχαίο Θέατρο Λάρισας

8 Ιουλίου στις 21:15, Θέατρο Αλτιναλμάζη στην Αλεξανδρούπολη

9 Ιουλίου στις 21:15, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης

10 Ιουλίου στις 21:15, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομοτηνής

11 Ιουλίου στις 21:15, Θέατρο Λόφου Κιλκίς

15 Ιουλίου στις 21:15, Θέατρο «Ορέστης Μακρής» Χαλκίδα

18 Ιουλίου στις 21:15, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων Καβάλα

25 Ιουλίου στις 21:15, Ανοιχτό Θέατρο Καβασίλων

26 Ιουλίου στις 21:15, Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς»

27 Ιουλίου στις 21;15, Δημοτικό Θερινό Θέατρο της Πάτρας

29 Ιουλίου στις 21:15, Ανοιχτό Θέατρο «Λατόμι» Τύρναβος

30 Ιουλίου στις 21:15, «Θέατρο Τεμπών» στο Ομόλιο

2 Αυγούστου στις 21:15, Ανοιχτό Θέατρο Ελασσόνας

24 Αυγούστου στις 21:00, Υπαίθριο θέατρο ΕΗΜ - Φρόντζου, Ιωάννινα

25 Αυγούστου στις 21:00, Ηγουμενίτσα

27 Αυγούστου στις 21:00, Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης»

29 Αυγούστου στις 21:00, «Θέατρο Χοροστάσι» Κρανιά

31 Αυγούστου στις 21:00, Ανοιχτό Θέατρο Φρουρίου Τρικάλων

2 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκη

4 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα» Βόλος

5 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Λαμίας

Παραστάσεις στην Αθήνα

Τρίτη 14 Ιουλίου στις 21:15, Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 21:15, Κηποθέατρο Δήμου Παπάγου

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο Βράχων

-Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Δημοτικό Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», Αχαρνές

-Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Δημοτικό Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», Αχαρνές Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο «Θανάσης Βέγγος», Κορυδαλλός, Αττική

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο Άλσους Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»

Σάββατο 12 Σεπτεμρβίου στις 21:00 στη Νέα Σμύρνη

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο Πέτρας

Τιμές εισιτηρίων: γενική είσοδος 18€, προπώληση 15€, μειωμένο 12€ (ΑΜΕΑ,

ανέργων, πολυτέκνων, τριτέκνων, άνω των 65, μαθητικό, φοιτητικό, ομαδικό

άνω των οχτώ ατόμων)

Πληροφορίες: Τηλ. 2410-621209, 2410-533417 & 6980493082 από Δευτέρα έως Παρασκευή

Πρεμιέρα 1 Ιουλίου στην Λάρισα και περιοδεία στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα.

Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήρια σας στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/matomenos-gamos-1.