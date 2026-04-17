«Ήταν όλοι τους παιδιά μου»: Μαγνητοσκοπημένη παράσταση από το West End στο Μέγαρο, με θρυλικούς συντελεστές - iefimerida.gr

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει τη μετάδοση της μαγνητοσκοπημένης παράστασης του National Theatre «Ήταν όλοι τους παιδιά μου» του Άρθουρ Μίλερ, σε σκηνοθεσία του Ίβο φαν Χόφε.

Η σκηνοθεσία του Ίβο φαν Χόφε, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους σκηνοθέτες θεάτρου, αναδεικνύει με ένταση και ακρίβεια τη δραματουργία του Μίλερ, σε μια παράσταση που απέσπασε θερμότατες κριτικές. H παράσταση θα μεταδοθεί την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 στις 20:00, στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θεατρική εμπειρία στο Μέγαρο Μουσικής

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε κορυφαίους ηθοποιούς της διεθνούς σκηνής, με τον Μπράιαν Κράνστον (Breaking Bad) στον ρόλο του Τζο Κέλερ, πλαισιωμένο από τη Μαριάν Ζαν-Μπατίστ, τον Πάαπα Εσιέντου, τον Τομ Γκλιν-Κάρνεϊ και τη Χέιλι Σκουάιρς.

Μια καθηλωτική θεατρική εμπειρία που θέτει διαχρονικά ερωτήματα για την ευθύνη, τη δικαιοσύνη και το προσωπικό τίμημα των επιλογών μας.

Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το Wyndham Theatre στο West End. Στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του αμερικανικού θεάτρου, το «All My Sons» εξερευνά με οξυδέρκεια τα όρια ανάμεσα στην προσωπική επιτυχία και την ηθική ευθύνη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίκεντρο βρίσκεται η οικογένεια Κέλερ: ο πατέρας, Τζο, έχει πλουτίσει μέσα από την πολεμική βιομηχανία, όμως το παρελθόν του βαραίνει από κατηγορίες για εγκληματικές πρακτικές που οδήγησαν στον θάνατο 21 πιλότους και από μια αμφιλεγόμενη αθώωση, που δεν σβήνει τις σκιές.

Η απουσία του γιου του, Λάρι, αγνοούμενου στον πόλεμο, διαπερνά ολόκληρο το έργο, καθώς η οικογένεια προσπαθεί να διατηρήσει μια εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Καθώς τα μυστικά αποκαλύπτονται, οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο ψέμα και την αλήθεια, την απληστία και την ηθική, γίνονται ολοένα πιο οδυνηρά σαφείς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ Ivo Van Hove

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Jan Versweyveld

ΠΑΙΖΟΥΝ: Bryan Cranston, Marianne Jean-Baptiste, Paapa Essiedu, Tom Glynn-Carney, Hayley Squires

Σε συνεργασία με το British Council στην Ελλάδα και τη βρετανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Η προπώληση έχει αρχίσει / Τιμές εισιτηρίων: 8 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) ● 15 €

Eισιτήρια 210 72 82 333 www.megaron.gr