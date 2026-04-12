Γιατί η σειρά για τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ και την Καρολίν Μπεσέτ έχει προκαλέσει φρενίτιδα στο Instagram - iefimerida.gr

Love Story: Η σειρά για την οποία δεν μιλάνε απλώς όλοι, αλλά παραμιλάνε, σε Tik-Tok και Instagram. Γιατί έγινε φαινόμενο σε χρόνο DT;

Είδαμε τη νέα σειρά «Love Story» του FX στο Hulu και καταλάβαμε γιατί ο έρωτας του John Fitzgerald Kennedy Junior και της Carolyn Bessette, είκοσι επτά χρόνια μετά τον τραγικό θάνατό τους σε αεροπορικό δυστύχημα, παραμένει όχι απλώς θρυλικός, αλλά έχει τη δύναμη να δημιουργήσει φρενίτιδα, γεννώντας νέες τάσεις και ένα πρωτοφανές virality σαν να εμφανίστηκε μόλις στη σόουμπιζ ένα νέο hot ζευγάρι. Τι είναι αυτό που κάνει την ιστορία ετούτη, που στοίχειωσε τα 90ies με τρόπο ανεξίτηλο, να είναι ακόμα τόσο επιδραστική, ώστε να ξεσηκώνουν τα κορίτσια στο Instagram το minimal στυλ της Μπεσέτ, να αντιγράφουν το χτένισμά της, το χρώμα των μαλλιών της, το nude μανικιούρ της, αλλά κυρίως το μπλαζέ ντροπαλό ύφος της;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι η κομψότητα και η χάρη εκείνης, μιας απλής πωλήτριας σε οίκο μόδας που γνώρισε σε ένα πάρτι τον πιο περιζήτητο εργένη της Αμερικής, τον «πρίγκιπα» της πανίσχυρης πολιτικής δυναστείας των Κένεντι, και τον κατέκτησε τόσο ακαριαία, ώστε εκείνος για τα μάτια της να εγκαταλείψει τη χολιγουντιανή σούπερ σταρ Ντάριλ Χάνα, για να την κυνηγήσει ανελέητα μέχρι να την πείσει να τον παντρευτεί; Είναι το παραμύθι ενός τραγικού έρωτα που συγκινεί ακόμα και σήμερα; Eίναι ο θρύλος που συνόδευε σε όλη του τη ζωή τον JFK Jr, από τη γέννησή του τρεις μόλις εβδομάδες πριν ο πατέρας του εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ το 1960, μέχρι τον τραγικό του θάνατο το 1999 μετά από πτώση του μονοκινητήριου αεροσκάφους που πιλοτάριζε ο ίδιος; Είναι η εκθαμβωτική ομορφιά των δύο ηθοποιών -της Sarah Pidgeon και του Paul Anthony Kelly- και η φοβερή ομοιότητά τους με το θρυλικό ζευγάρι που υποδύονται υποδειγματικά, που έχει προκαλέσει όλο αυτόν τον πανικό στα social media; Είναι το άλμα από την αφάνεια ενός fashion girl που ζούσε σε γκαρσονιέρα και έγινε μέσα σε ένα μήνα ο νούμερο ένα στόχος των παπαράτσι στην Αμερική, θυμίζοντας την παράνοια που προκαλούσε στα φλας των φωτογράφων και τα πρωτοσέλιδα των ταμπλόιντ η πριγκίπισσα Νταϊάνα;

Η σειρά βγήκε τη στιγμή που το Instagram διψάει για το στυλ των 90ies

Είναι όλα αυτά μαζί, μα κυρίως είναι η δύναμη των 90ies που κάνει όλο αυτό το κοκτέιλ εντυπωσιακό. Η σειρά βγήκε τη στιγμή που κορυφώνεται ένα τεράστιο comeback του εκθαμβωτικού μινιμαλισμού της δεκαετίας του 1990. Η γοητεία των μεγάλων περιοδικών με τα ιλουστρασιόν εξώφυλλα που σήμερα -στην εποχή της digital επανάστασης- θεωρούνται πλέον ρετρό, η δύναμη του αφαιρετικού interior design με το inox, σε απόλυτη ισορροπία με το λευκό και το μαύρο, ο glamorous μινιμαλισμός του Armani και του Calvin Klein, τα νεοϋρκέζικα αφαιρετικά loft, το γεωμετρικό less is more style της Μπεσέτ, η μουσική των Nineties - όλα είναι εδώ. To «Love Story» μοιάζει σαν να έχει βγει από τις σελίδες μυθιστορήματος του Bret Easton Ellis. Είναι μια ελεγεία στο στυλ της δεκαετίας του '90, δηλαδή της τελευταίας ποπ εποχής πριν τη σαρωτική έλευση του διαδικτύου, των smartphones και της ψηφιοποίησης των πάντων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε δηλαδή που οι άνθρωποι άφηναν ακόμα μακρόσυρτα ηχητικά μηνύματα στον ασπρόμαυρο τηλεφωνητή του σπιτιού ή έδιναν ραντεβού χωρίς κινητό τηλέφωνο σε κινέζικα εστιατόρια, στα McDonald's, τα Starbucks και τα KFC, τότε που οι έντυπες εφημερίδες είχαν ακόμα επιρροή και νόημα, τότε που η τηλεόραση μεσουρανούσε στα νεανικά κοινά και η Μαντόνα σκανδάλιζε κυκλοφορώντας σέξι λευκώματα με πορνό φωτογραφίες του Steven Meisel.

Πλάνα σαν να βγήκαν από reels του Instagram

Το styling της σειράς, τα minimal outfits της Μπεσέτ ή το street style του Κένεντι με τα μπλέιζερ, το ποδήλατο και την τραγιάσκα φορεμένη ανάποδα, η διακόσμηση των χώρων όπου κινούνται οι ήρωες, τα μίνιμαλ σπίτια τους και τα φωτογενή ασπρόμαυρα γραφεία τους, με αποκορύφωμα το εργένικο -ονειρεμένο- loft του JFK Jr, φαντάζoυν όλα τόσο σύγχρονα, τόσο σημερινά, τόσο σαν να να έχουν μόλις φωτογραφηθεί και ποσταριστεί στα πιο hype accounts του Instagram και του Τik-Tok.

Η σειρά όλη είναι γεμάτη με πλάνα που είναι σαν να έχουν βγει από Reel και Instastories σε νεοϋρκέζικο φόντο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμα και η αφαιρετική σκηνοθεσία με τις στατικές εικόνες ή το μοντάζ με τα μαύρα καρέ ανάμεσα στις σκηνές, είναι τόσο ινσταγκραμικά και ταυτόχρονα τόσο nineties σαν να έχουν ξεπηδήσει από σαλόνι σε coffee table book με ασπρόμαυρες φωτογραφίες του Helmut Newton ή του Peter Lindbergh.

Το Love Story, με τις εξαιρετικές του ερμηνείες και την άψογη σκηνοθεσία του Connor Hines, είναι μια σειρά που μιλώντας για τα 90ies συνομιλεί τόσο με το σήμερα, σε ένα ψηφιακό πλαίσιο, όμως, όπου η τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα σαρώνει, όντας το πιο hot πράγμα αυτή τη στιγμή στη μόδα, στη μουσική, στο interior design, στη διασκέδαση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα 90ies δεν επέστρεψαν απλώς, έχουν ντύσει ξανά με νοσταλγία κάθε γωνιά των social media αλλά και της καθημερινής μας ζωής στις πόλεις. Ο μεταμοντερνισμός του 2026 κάνει μια πιρουέτα αλά Μπρίτνεϊ Σπίαρς στη σκηνή της καθημερινότητάς μας, τραγουδώντας μας πονηρά: Oops!... I Did It Again...