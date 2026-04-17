Λόρδος Βύρωνας: Επέτειος θανάτου του την Κυριακή -Ανοιχτό με ελεύθερη είσοδο το Μουσείο Φιλελληνισμού, οι δράσεις - iefimerida.gr

Η 19η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 130/2008 (ΦΕΚ 191/Α/19.9.2008).

Η συγκεκριμένη ημέρα συμπίπτει με την επέτειο του θανάτου του λόρδου Βύρωνα στην Ελλάδα. Ο σπουδαίος Βρετανός ποιητής που πρώτος οραματίσθηκε ότι «η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι και πάλι ελεύθερη», άφησε τη ζωή του στις 19 Απριλίου 1824 στο Μεσολόγγι, χαρακτηρίστηκε ως ο μεγαλύτερος Φιλέλληνας όλων των εποχών και ταυτίστηκε με το κίνημα του Φιλελληνισμού.

Το Μουσείο Φιλελληνισμού στην Αθήνα

Το Μουσείο Φιλελληνισμού στην Αθήνα, το μοναδικό διεθνώς μουσείο αφιερωμένο στον Φιλελληνισμό, τιμά την ημέρα συμμετέχοντας στις επίσημες εκδηλώσεις της ελληνικής Πολιτείας που περιλαμβάνουν την τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό Αθηνών και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο Φιλελληνισμός έθεσε σε νέες βάσεις τις έννοιες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διεθνούς αλληλεγγύης, ενώ ανέδειξε την Ελλάδα σε φάρο του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Το Μουσείο Φιλελληνισμού παρουσιάζει την εξέλιξη και την απήχηση του Φιλελληνισμού ως ενός φαινομένου αλληλεγγύης και ακτιβισμού που όμοιό του δεν είχε γνωρίσει η ανθρωπότητα.

Στις συλλογές του Μουσείου περιλαμβάνονται έργα Τέχνης, πρωτότυπος οπλισμός εποχής, προσωπικά αντικείμενα του λόρδου Βύρωνα και άλλων επιφανών Φιλελλήνων, Τύπος και ιστορικά τεκμήρια, κοσμήματα, έπιπλα, ενδυμασίες, μετάλλια, παράσημα, φιλελληνικά αντικείμενα σε πορσελάνη, κ.ά., καθώς και η μεγαλύτερη διεθνώς συλλογή επιτραπέζιων φιλελληνικών ρολογιών.

Για τον εορτασμό της επετείου, το Μουσείο Φιλελληνισμού την Κυριακή 19 Απριλίου θα είναι ανοιχτό στο κοινό με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας δωρεάν ξεναγήσεις και οπτικοακουστικά προγράμματα.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με προκράτηση θέσης στις δράσεις:

10.00-11.30 Προβολή ταινίας ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ και ξενάγηση στους 4 ορόφους του μουσείου

12.00-13.30 Προβολή ταινίας ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ και ξενάγηση στους 4 ορόφους του μουσείου

14.00-15.30 Προβολή ταινίας ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ και ξενάγηση στους 4 ορόφους του μουσείου

16.00-17.30 Προβολή ταινίας ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ και ξενάγηση στους 4 ορόφους του μουσείου

Απαραίτητη προκράτηση θέσης με την αποστολή ονοματεπωνύμου και τηλ. επικοινωνίας στο: info@phmus.org

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ: Ζησιμοπούλου 12, Αθήνα, Τ. +30 2108094750