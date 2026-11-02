Στη Λευκωσία η Παλαιά Φιλαρμονική Κέρκυρας για μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση - iefimerida.gr

Στην Πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο της Λευκωσίας, βρέθηκε η Μπάντα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας («Παλαιά») για μια επετειακή συναυλία.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλάμβανε έργα Κερκυραίων μουσουργών της Επτανησιακής Σχολής και σύγχρονων δημιουργών. Ακολούθησαν ερμηνείες συνθέσεων κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών, όπως οι Θεοδωράκης, Πλέσσας και Χατζιδάκις, σε συνεργασία με σημαντικούς καλλιτέχνες.

Στη συναυλία συμμετείχαν τρεις καταξιωμένοι ερμηνευτές: η διεθνούς φήμης σοπράνο Έλενα Κελεσίδου, ο Γιώργος Ντάβλας με σημαντικές εμφανίσεις σε κορυφαίους χώρους και ο Κύπριος τενόρος Ιωάννης Λιβανός με καριέρα σε ευρωπαϊκές μουσικές σκηνές.

Η Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας, ιδρυθείσα το 1840, αποτελεί έναν από τους παλαιότερους μουσικούς θεσμούς της Ελλάδας. Ο πρώτος της διευθυντής, Νικόλαος Μάντζαρος, μελοποίησε τον Εθνικό Ύμνο, συνδέοντας συμβολικά την Κέρκυρα με την Κύπρο.

Πριν τη συναυλία, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο παρέθεσε δεξίωση στην πρεσβευτική κατοικία προς τιμήν της αποστολής. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η Υπουργός Παιδείας της Κύπρου, Αθηνά Μιχαηλίδου, και μέλη της Φιλαρμονικής.

Η μουσική εκδήλωση συγκέντρωσε περισσότερους από 100 μουσικούς από την Κέρκυρα, οι οποίοι παρουσίασαν ένα πλούσιο πρόγραμμα που είχε ως τίτλο «Κέρκυρα-Κύπρος: Από τη Δύση στην Ανατολή».

Η συναυλία ήταν χωρισμένη σε τρεις θεματικές ενότητες, με αναφορές στην επτανησιακή μουσική παράδοση και στο έργο σημαντικών Ελλήνων συνθετών.

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Κορυφαίες μουσικές δημιουργίες από τη Φιλαρμονική Κέρκυρας

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάστηκαν συνθέσεις Κερκυραίων μουσουργών, τόσο της πρώτης και πρώιμης περιόδου της Επτανησιακής Σχολής όσο και της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας.

Συγκεκριμένα, ακούστηκαν έργα των Νικολάου Χαλικιόπουλου Μάντζαρου, Σπυρίδωνος Φιλίσκου Σαμάρα και Σπύρου Δουκάκη, καθώς και των Σπύρου Μαυρόπουλου και Σπύρου Προσωπάρη.

Στη συνέχεια, η Μπάντα της «Παλαιάς» συνεργάστηκε επί σκηνής με σημαντικούς καλλιτέχνες, ερμηνεύοντας τραγούδια και μουσικές δημιουργίες κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, όπως οι Μίκης Θεοδωράκης, Μίμης Πλέσσας, Μάνος Χατζιδάκις, Θεόφραστος Σακελλαρίδης και Μιχάλης Σουγιούλ, μεταξύ άλλων.

Δείτε φωτογραφίες

Αίμιλυ Βασιλειάδου, Βάνα Μπάρμπα

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Ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος και ο Γιώργος Ντάβλας

Έλενα Κελεσίδου, Γιώργος Ντάβλας, Κωνσταντίνος Κόλλιας

﻿ Στη μουσική διεύθυνση ήταν ο Σπύρος Προσωπάρης

Ο πρόεδρος της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας Σπύρος Παδοβάς και ο Γιώργος Ντάβλας

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Ο αντιδήμαρχος Λευκωσίας, Χρύσανθος Φάκας και ο πρόεδρος της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας Σπύρος Παδοβάς.

Άντρια Λοΐζου, Τζον Χριστοδούλου, Γιώργος Ντάβλας

Ερμηνείες από καταξιωμένους καλλιτέχνες

Ξεχωριστή θέση στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχαν τρεις καταξιωμένοι ερμηνευτές. Η διεθνούς φήμης σοπράνο Έλενα Κελεσίδου, με σημαντική παρουσία στις μεγαλύτερες όπερες του κόσμου, συμμετείχε στη συναυλία, μεταφέροντας την εμπειρία μιας σπουδαίας διεθνούς πορείας. Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται εμφανίσεις στο Royal Opera House, Covent Garden, στη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, στη Σκάλα του Μιλάνου και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ενώ έχει συνεργαστεί και με τον διεθνούς αναγνώρισης Plácido Domingo.

Μαζί της εμφανίστηκε ο Γιώργος Ντάβλας, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε σημαντικές καλλιτεχνικές διοργανώσεις και έχει εμφανιστεί σε κορυφαίους χώρους, όπως το Ωδείο Ηρώδου Αττικού, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Εθνική Λυρική Σκηνή, η Όπερα του Μόντε Κάρλο και το Teatro Nazionale της Φλωρεντίας.

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Στη συναυλία συμμετείχε επίσης ο Κύπριος τενόρος Ιωάννης Λιβανός, με σημαντική παρουσία σε ευρωπαϊκές μουσικές σκηνές. Στις εμφανίσεις του περιλαμβάνονται το Royal Albert Hall στο Λονδίνο, καθώς και σκηνές στη Βιέννη και στην Όπερα της Ρώμης. Παράλληλα, έχει διακριθεί σε διεθνές επίπεδο και έχει πραγματοποιήσει προσωπικές συναυλίες στην Κύπρο.

Μετράει 186 χρόνια μουσικής ιστορίας

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ακόμη ως σολίστ ο Μάριος Βουσουλίνος στο τρομπόνι και οι Ευάγγελος Φαϊτάς και Κωνσταντίνος Ζωχιός στα ξυλόφωνα. Την αφήγηση της βραδιάς ανέλαβε η Αθηνά Βιολάρη, ενώ τη μουσική διεύθυνση είχε ο Αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας, Σπύρος Προσωπάρης.

Η Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας, γνωστή ως «Παλαιά», αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και παλαιότερους μουσικούς θεσμούς της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1840 και από τότε έχει συνδέσει την πορεία της με τη μουσική παιδεία και την πολιτιστική παράδοση της Κέρκυρας.

Πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής της υπήρξε ο σπουδαίος Κερκυραίος μουσουργός Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, ο οποίος μελοποίησε τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού. Πρόκειται για το έργο που αποτελεί τον Εθνικό Ύμνο τόσο της Ελλάδας όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στη μουσική συνάντηση Κέρκυρας και Κύπρου.

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Στο πλαίσιο της επίσκεψης της Φιλαρμονικής στην Κύπρο, είχε προγραμματιστεί η συμμετοχή της Μπάντας στις επίσημες εκδηλώσεις και στην παρέλαση για την εθνική επέτειο.

Δεξίωση προς τιμήν της αποστολής της Φιλαρμονικής

Το ίδιο βράδυ, πριν από τη μεγάλη συναυλία στην Πλατεία Ελευθερίας, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κυπριακή Δημοκρατία, κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, παρέθεσε δεξίωση στην πρεσβευτική κατοικία στη Λευκωσία προς τιμήν της αποστολής της Φιλαρμονικής.

Στη δεξίωση παρευρέθηκε, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Αθηνά Μιχαηλίδου. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας («Παλαιά»), Σπύρος Παδοβάς, ο Επίτιμος Πρόξενος της Γαλλίας στην Κέρκυρα, Φλώρεν Καββάδας, αντιπροσωπεία μουσικών της Φιλαρμονικής, καθώς και οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συναυλία.

Η παρουσία περισσότερων από 100 μουσικών της Παλαιάς Φιλαρμονικής στην καρδιά της Λευκωσίας και η σύμπραξή τους με καταξιωμένους καλλιτέχνες αποτέλεσαν το επίκεντρο μιας σημαντικής πολιτιστικής εκδήλωσης, αφιερωμένης στους δεσμούς της Κέρκυρας, της Ελλάδας και της Κύπρου.

