Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν τέλεια κυκλικό αρχαίο αιγυπτιακό ναό, που ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν για ιερά τελετουργικά με νερό - iefimerida.gr

Στην Αίγυπτο, αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια σπάνια κυκλική κατασκευή αφιερωμένη σε μια θεότητα με το όνομα Pelusius, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων.

Το θρησκευτικό οικοδόμημα, ηλικίας περίπου 2.200 ετών, διαθέτει σύνθετες υποδομές ύδρευσης και κάποτε συνδεόταν με τον Νείλο, γεγονός που υποδηλώνει ότι χρησιμοποιούνταν για ιεροτελεστίες που σχετίζονταν με το νερό.

Ένας μοναδικός ναός ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο

Ο ναός εντοπίστηκε στον αρχαιολογικό χώρο Tell el-Farama, στην αρχαία πόλη Pelusium, στο ανατολικό άκρο του Δέλτα του Νείλου, στη βόρεια επαρχία του Σινά. Λόγω της στρατηγικής της θέσης κοντά στις εκβολές του ποταμού, η πόλη -λιμάνι χρησιμοποιήθηκε ως φρούριο κατά τη φαραωνική περίοδο, ενώ αργότερα λειτούργησε ως τελωνειακός σταθμός κατά την άνοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στην ίδια περιοχή, το 2022, είχε εντοπιστεί και ναός αφιερωμένος στον Δία, κατασκευασμένος από ροζ γρανίτη.

Ο ναός ανακαλύφθηκε το 2019. Κατά τις πρώτες ανασκαφές, που κάλυψαν περίπου το ένα τέταρτο της έκτασης, οι ειδικοί είχαν εντοπίσει μια κυκλική κατασκευή από κόκκινα τούβλα και πίστευαν ότι ήταν το κτίριο της συγκλήτου της πόλης. Ωστόσο, με την ολοκλήρωση της ανασκαφής και αφού αποκαλύφθηκε πλήρως η δομή, η ερμηνεία αυτή αναθεωρήθηκε.

Η κυκλυκική κατασκευή από κόκκινα τούβλα / Φωτογραφία: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Στο κέντρο του ιερού βρισκόταν μια κυκλική δεξαμενή διαμέτρου περίπου 35 μέτρων, με ένα τετράγωνο βάθρο στο μέσο, όπου πιθανότατα υπήρχε ένα μεγάλο άγαλμα του θεού Pelusius. Το όνομά του προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη για τη «λάσπη» ή την «ιλύ».

Στο κέντρο εικάζεται ότι υπήρχε ένα μεγάλο άγαλμα του θεού Pelusius / Φωτογραφία: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Κανάλια νερού και δεξαμενές περιέβαλλαν τη λεκάνη. Μέσα σε αυτήν, που συνδεόταν με έναν κλάδο του Νείλου, οι αρχαιολόγοι βρήκαν νερό και ιλύ του ποταμού, κάτι που υποδηλώνει μια συμβολική σύνδεση με την αρχαία αιγυπτιακή θεότητα.

Εκτιμάται ότι ο ναός χτίστηκε τον 2ο αιώνα π.Χ. και παρέμεινε σε χρήση έως τον 6ο αιώνα μ.Χ. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, που συνδυάζει αιγυπτιακά, ελληνικά και ρωμαϊκά στοιχεία, αντικατοπτρίζει την πολιτισμική αλληλεπίδραση της εποχής. Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναδεικνύει την εξέχουσα θέση που κατείχε η πόλη -λιμάνι στον αρχαίο κόσμο.