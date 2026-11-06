Οι «Κουρήτες» κατακτούν την Αυστραλία με την κρητική παράδοση -Το μεγάλο ταξίδι από το Περθ και την Τασμανία έως τη Μελβούρνη - iefimerida.gr

Από το Περθ της Δυτικής Αυστραλίας μέχρι την Τασμανία και με επόμενο σταθμό τη Μελβούρνη, οι «Κουρήτες» μεταφέρουν την κρητική παράδοση στην άλλη άκρη του κόσμου.

Η αποστολή του Κρητικού Λαογραφικού Συλλόγου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τους ανθρώπους της να συναντούν Έλληνες της διασποράς, να παραδίδουν μαθήματα παραδοσιακών χορών και να εκπαιδεύουν τους χοροδιδασκάλους που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική ταυτότητα της Κρήτης στην Αυστραλία.

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Η πρώτη στάση στο Περθ ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, ενώ ακολούθησε το Χόμπαρτ της Τασμανίας, όπου πραγματοποιήθηκε το δεύτερο σεμινάριο της περιοδείας. Οι επόμενες ημέρες βρίσκουν την ελληνική ομάδα στη Μελβούρνη, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη η Καμπέρα, το Σίδνεϊ και το Μπρίσμπεϊν.

Χορεύοντας με τους «Κουρήτες» στην Αυστραλία

Συνολικά, επτά κρητικοί σύλλογοι της Αυστραλίας συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, με έξι από αυτούς να περιμένουν τη συνέχεια του οδοιπορικού μετά την ολοκλήρωση των πρώτων δράσεων.

Παραδοσιακοί χοροί από τους «Κουρήτες»

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Η παρουσία στο Περθ

Ιδιαίτερη σημασία είχε για την ομάδα η παρουσία στο Περθ, καθώς, όπως ανέφεραν οι ίδιοι οι «Κουρήτες» σε ανάρτησή τους, ήταν οι πρώτοι χοροδιδάσκαλοι που ταξίδεψαν στη Δυτική Αυστραλία για να πραγματοποιήσουν σεμινάριο κρητικών χορών.

Οι «Κουρήτες» στο Περθ

«Τιμή και χαρά για τους Κουρήτες να είμαστε οι πρώτοι χοροδιδάσκαλοι που πηγαίνουμε στην Δυτική Αυστραλία για σεμινάριο κρητικών χορών! Η αποστολή μας στο Περθ ολοκληρώθηκε και έχουμε ακόμη 6 συλλόγους που μας περιμένουν!», έγραψαν, δίνοντας το στίγμα μιας περιοδείας που έχει ακόμη αρκετούς σταθμούς.

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Η συνάντηση με ομογενείς στην Τασμανία -«Όμορφο μέρος, όμορφοι άνθρωποι, όμορφες στιγμές»

Στο Χόμπαρτ, η συνάντηση με τους ομογενείς είχε έναν διαφορετικό, περισσότερο προσωπικό χαρακτήρα.

Παραδοσιακοί χοροί στην Τασμανία

«Όμορφο μέρος, όμορφοι άνθρωποι, όμορφες στιγμές! Το συναίσθημα όταν σμίγεις με ομογενείς σε όλο τον κόσμο δεν περιγράφεται! Δεύτερο σεμινάριο στην Αυστραλία», ήταν το μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτηση των «Κουρητών».

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Επαφές με ανθρώπους που αναζητούν τις ρίζες τους μέσα από το χορό και τη μουσική

Για τους ανθρώπους της αποστολής, η επαφή με τους Κρητικούς που ζουν μακριά από την πατρίδα δεν είναι απλώς μια ακόμη επαγγελματική ή πολιτιστική υποχρέωση. Είναι η ευκαιρία να συναντήσουν ανθρώπους που εξακολουθούν να αναζητούν τις ρίζες τους μέσα από τον χορό, τη μουσική και τις οικογενειακές τους μνήμες.

Το ταξίδι ξεκίνησε στις 30 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 20 Νοεμβρίου έπειτα από πρόσκληση της Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας και του προέδρου της, Μανώλη Μουντάκη.

Επικεφαλής είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος των «Κουρητών», Γιώργος Παττακός, ενώ στην αποστολή συμμετέχουν ο Στέλιος Κορκιδάκης, η Άννα Μουστάκα και ο Δημήτρης Γαβαλάς. Την καταγραφή του ταξιδιού έχει αναλάβει ο Νίκος Κοκονέζης.

Ο ιδρυτής και πρόεδρος των «Κουρητών», Γιώργος Παττακός

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Τι περιλαμβάνει το ταξίδι στην Αυστραλία

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα κρητικών χορών, παρουσιάσεις για την ιστορία τους, αλλά και αναλυτική ενημέρωση για τις παραδοσιακές φορεσιές και τον σωστό τρόπο παρουσίασής τους. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην εκπαίδευση των ανθρώπων που διδάσκουν ήδη στους συλλόγους της Αυστραλίας.

Η επιδίωξη είναι, όταν ολοκληρωθεί η αποστολή και η ελληνική ομάδα επιστρέψει στην Ελλάδα, οι τοπικοί χοροδιδάσκαλοι να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να συνεχίσουν μόνοι τους την εκπαίδευση των νεότερων μελών.

Παραδοσιακές κρητικές φορεσιές

Προσπάθεια για προσέλκυση νέων μελών

Πέρα, όμως, από τα μαθήματα χορού, οι «Κουρήτες» επιχειρούν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που γνωρίζουν καλά οι πολιτιστικοί σύλλογοι της ομογένειας το πώς θα συνεχίσουν να λειτουργούν, να προσελκύουν νέα μέλη και να μεταφέρουν τη δράση τους στις επόμενες γενιές.

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Για τον λόγο αυτό, η αποστολή περιλαμβάνει και την κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων τριετίας για τους επτά συλλόγους. Η διοικητική οργάνωση, η επικοινωνία, η προβολή των εκδηλώσεων, το μάρκετινγκ και η προσέγγιση νεότερων ανθρώπων αποτελούν βασικά αντικείμενα της συνεργασίας.

Μαθαίνοντας παραδοσιακούς χορούς

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία των πολιτιστικών συλλόγων

Στο συγκεκριμένο πεδίο μπαίνει στο παιχνίδι και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο σύλλογος έχει αναπτύξει εργαλεία που προτίθεται να διαθέσει στις κρητικές οργανώσεις της Αυστραλίας, εκπαιδεύοντας τα μέλη τους ώστε να μπορούν να τα αξιοποιούν στην καθημερινή λειτουργία τους.

Η τεχνολογία χρησιμοποιείται ως μέσο για την καλύτερη οργάνωση, την επικοινωνία και την προβολή των δραστηριοτήτων τους, χωρίς να υποκαθιστά τον βασικό σκοπό τους: τη διατήρηση και τη μετάδοση της παράδοσης.



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Η νέα γενιά συνδέεται με την κρητική παράδοση ακόμη και στην Αυστραλία

Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη μια σημαντική διαδρομή πίσω της. Το 2009 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ενώ το 2021 ξεκίνησε η λειτουργία της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας των «Κουρητών». Μέσα από αυτήν περισσότεροι από 5.000 μαθητές έχουν γνωρίσει την κρητική παράδοση, ενώ τα διαδικτυακά μαθήματα απευθύνονται σε ενδιαφερόμενους από 35 χώρες.



Από το 1988, όταν ξεκίνησε η δραστηριότητά τους, οι «Κουρήτες» έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 2.500 παραστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σήμερα, το έργο τους δεν περιορίζεται στις χορευτικές εμφανίσεις. Περιλαμβάνει σεμινάρια, ψηφιακές καταγραφές, μουσείο και ηλεκτρονικό κατάστημα, ενώ η διαδικτυακή παρουσία του συλλόγου έχει ξεπεράσει τις 85 εκατομμύρια προβολές. Παράλληλα, το podcast «Ο Κόσμος της Παράδοσης» διανύει την τρίτη σεζόν του, με περισσότερες από 55 συνεντεύξεις ανθρώπων που έχουν συνδέσει τη ζωή τους με τον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό.



Ταξίδι με στόχο την καταγραφή της ιστορίας των Κρητικών μεταναστών

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σκέλη της αυστραλιανής αποστολής είναι, ωστόσο, η καταγραφή της ιστορίας των Κρητικών μεταναστών. Η ομάδα θα συναντήσει παλαιότερα μέλη των κοινοτήτων, ανθρώπους που γνωρίζουν τις πρώτες προσπάθειες οργάνωσης των συλλόγων, αλλά και νεότερους ομογενείς που συνεχίζουν σήμερα αυτή την προσπάθεια. Οι προσωπικές ιστορίες, οι οικογενειακές μαρτυρίες και οι αναμνήσεις από τις πρώτες δεκαετίες της εγκατάστασης των Κρητικών στην Αυστραλία θα αποτελέσουν υλικό για podcast και οπτικοακουστικές παραγωγές.



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Η αυστραλιανή περιοδεία αποτελεί την πρώτη φάση ενός ευρύτερου σχεδίου διεθνούς παρουσίας. Το 2027 και το 2028 οι «Κουρήτες» σχεδιάζουν αντίστοιχες δράσεις στην Ευρώπη, ενώ το 2029 το πρόγραμμα αναμένεται να επεκταθεί στην Αμερική. Η φιλοδοξία είναι να χαρτογραφηθούν οι κρητικοί σύλλογοι σε όλο τον κόσμο και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας, εκπαίδευσης και ανταλλαγής γνώσεων.