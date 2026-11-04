Κομοτηνή: Επισκέψιμος από σήμερα ο βυζαντινός ναός της Μαξιμιανούπολης – Ένα ιδιαίτερο μνημείο του 11ου αιώνα - iefimerida.gr

Αποδόθηκε σήμερα στο κοινό, ως επισκέψιμο μνημείομ ο βυζαντινός ναός της Μαξιμιανούπολης, στον αρχαιολογικό χώρο κοντά στην Κομοτηνή.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό βυζαντινό μνημείο του 11ου αιώνα, με σπάνια ακανόνιστη εξαγωνική κάτοψη, το οποίο αποκαταστάθηκε και αναδείχθηκε μέσα από έργο του υπουργείου Πολιτισμού, που υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, με χρηματοδότηση περίπου 1,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

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«Μία πολύ σημαντική μέρα σήμερα και για το Υπουργείο Πολιτισμού και για την τοπική εκκλησία και για την τοπική κοινωνία, καθώς ένα πολύ σημαντικό μνημείο, ο περίκεντρος ναός της Μαξιμιανούπολης, αποδίδεται πλέον ως επισκέψιμο μνημείο και ως χρήση στη λατρεία, κατά την κρίση βεβαίως της Εκκλησίας», δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού, επισημαίνοντας τη σημασία του έργου για την ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της περιοχής.

Ο ναός η μόνη απτή μαρτυρία για την ιστορία της Μαξιμιανούπολης

Όπως υπογράμμισε η κα Μενδώνη, ο συγκεκριμένος ναός αποτελεί τη μοναδική απτή μαρτυρία για την ίδια την πόλη.

«Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μνημείο, το οποίο είναι και η μόνη στην ουσία απτή μαρτυρία που έχουμε για την πόλη, για τη Μαξιμιανούπολη, η οποία ήταν ένα πολύ σημαντικό κέντρο της Βυζαντινής Περιόδου πάνω στον άξονα της Εγνατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Πολιτισμού.

Η Μαξιμιανούπολη (μετέπειτα Μοσυνόπολη) ήταν οχυρωμένη πόλη της αιγαιακής Θράκης, κοντά στη σημερινή Κομοτηνή, κτισμένη στη θέση του αρχαίου οικισμού Παισούλαι.

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Ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Μαξιμιανό και άκμασε από τον 4ο αι. μ.Χ., με ισχυρά τείχη και σημαντικό εκκλησιαστικό ρόλο, ως έδρα επισκόπου και αργότερα αυτοκέφαλη αρχιεπισκοπή.

O περίκεντρoς βυζαντινός ναός της Μαξιμιανούπολης, στην πεδιάδα της Ροδόπης - INTIME NEWS

Από τον 7ο έως τον 9ο αι. εξελίχθηκε σε κέντρο του βυζαντινού θέματος του Βολερού. Στον 11ο αιώνα ανεγέρθηκε ο επισκοπικός ναός με σπάνιο ακανόνιστο εξάγωνο σχήμα, πολυτελή μαρμάρινα και γλυπτά διακοσμητικά στοιχεία, καθώς και βαπτιστήριο.

Οι ανασκαφές στον περίκεντρο ναό, εκτός από τα σημαντικά τεκμήρια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός σπουδαίου μνημείου, αποκάλυψαν και έναν ανεπτυγμένο οικισμό,με πλήθος ταφών και ευρήματα βυζαντινής κεραμικής (12ος 0 13ος αι.).

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Η Υπουργός εξέφρασε, επίσης, την ευχή να εντάξουν τα σχολεία τον ναό στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, ώστε οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία της περιοχής και ευρύτερα της Θράκης, διατηρώντας ζωντανή τη βυζαντινή ορθόδοξη παράδοση.

Παραδίδονται και άλλοι μεταβυζαντινοί ναοί της περιοχής

Η απόδοση του ναού εντάσσεται στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης εργασίας της Υπουργού Πολιτισμού στη Ροδόπη και τον Έβρο, με επίκεντρο την αποκατάσταση και ανάδειξη σημαντικών μνημείων της περιοχής.

Στο αυριανό πρόγραμμα της κ. Μενδώνη περιλαμβάνεται, στις 11:30, επίσκεψη στο Τέμενος Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασης, ενώ στις 14:00 θα αποδώσει τρεις αποκατεστημένους μεταβυζαντινούς ναούς στην κοιλάδα του Ερυθροποτάμου: τον 'Αγιο Αθανάσιο Μεταξάδων, τον 'Αγιο Αθανάσιο Αλεποχωρίου και τον 'Αγιο Παντελεήμονα Παλιουρίου.

Στις προγραμματισμένες επισκέψεις της υπουργού περιλαμβάνονται, ακόμη, αυτοψίες στην Παναγία Κοσμοσώτειρα στις Φέρες και στο Ιμαρέτ της Κομοτηνής.