Κομοτηνή: Ανοίγει ανακαινισμένο μετά από ένα χρόνο το Μέγαρο Μουσικής -Με σύγχρονο εξοπλισμό και πάρκινγκ [εικόνες] - iefimerida.gr

Μετά από έναν χρόνο σιωπής και αναμονής, το Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής (ΜΜΚ) ανοίγει ξανά τις πόρτες του, έτοιμο να περάσει σε μια νέα, πιο ουσιαστική περίοδο λειτουργίας.

Η «Στέγη Πολιτισμού» είναι η νέα εταιρεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ), που αναλαμβάνει πλέον την διαχείριση δύο εμβληματικών πολιτιστικών χώρων, του Μεγάρου και του Χατζηδάκειου Πολιτιστικού Κέντρου Ξάνθης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας δημιουργικής εποχής.

Μεγαρο Κομοτηνής, ζωντανός πυρήνας πολιτισμού

Την παρουσίαση των στόχων της νέας εταιρείας, έκανε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Κώστας Κατσιμίγας, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της επαναλειτουργίας του Μεγάρου Μουσικής Κομοτηνής ως «ζωντανού πυρήνα πολιτισμού». Τόνισε, μάλιστα, πως η νέα εταιρεία φιλοδοξεί να αναβαθμίσει το πολιτιστικό αποτύπωμα της περιοχής, δίνοντας βήμα σε σημαντικές καλλιτεχνικές παραγωγές και συνεργασίες.

Καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου, οπότε και το Μέγαρο παρέμεινε κλειστό, πραγματοποιήθηκε μια σειρά εκτεταμένων εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης. Ο στόχος ήταν σαφής: η παράδοση ενός λειτουργικού και τεχνικά άρτιου χώρου, ικανού να υποδεχτεί παραστάσεις υψηλών απαιτήσεων.

Μεταξύ άλλων, έγιναν: Συντηρήσεις στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του κτιρίου. Αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού, με την προμήθεια σύγχρονων συστημάτων φωτισμού και ήχου. Κατασκευή καμαρινιών για τους καλλιτέχνες. Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της λειτουργικότητας του χώρου. «Το Μέγαρο, πλέον, δεν είναι μόνο έτοιμο να φιλοξενήσει παραστάσεις, αλλά είναι εξοπλισμένο να σταθεί ισάξιο με άλλους μεγάλους πολιτιστικούς χώρους της χώρας», επισήμανε με έμφαση ο κ. Κατσιμίγας.

Η δημιουργία της «Στέγης Πολιτισμού», υπό την αιγίδα της Περιφέρειας ΑΜΘ, αποτελεί ένα νέο διοικητικό μοντέλο για τη διαχείριση πολιτιστικών υποδομών της περιοχής. Στόχος του σχήματος είναι να διασφαλίσει βιωσιμότητα, ποιότητα και συνέπεια στον τρόπο λειτουργίας των πολιτιστικών κέντρων. Όπως ανέφερε ο κ. Κατσιμίγας, «η νέα εταιρεία δεν έρχεται απλώς να διαχειριστεί κτίρια, αλλά να δημιουργήσει ένα δίκτυο πολιτισμού με σταθερό προγραμματισμό, σύγχρονες πρακτικές και άνοιγμα στην τοπική κοινωνία».

Το όραμα της επόμενης μέρας

Το ανανεωμένο ΜΜΚ φιλοδοξεί να μετατραπεί σε πολιτιστικό κόμβο για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις που θα απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και κοινότητες. «Το Μέγαρο πρέπει να είναι ένας χώρος ζωντανός, προσβάσιμος και δημιουργικός. Όχι ένα κτίριο που ανοίγει μόνο για παραστάσεις, αλλά ένας τόπος συνάντησης της τέχνης με την κοινωνία», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Ήδη, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα εκδηλώσεων της σεζόν 2025-2026, το οποίο θα περιλαμβάνει μουσικές παραστάσεις, θεατρικές παραγωγές, αφιερώματα και συνέργειες με φορείς από όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του χρόνου έχει προγραμματιστεί ένα τρίμηνο εκδηλώσεων ενταγμένο σε ένα πλαίσιο δοκιμών των εγκαταστάσεων αλλά και της ανταπόκρισης του κοινού. Στο μεταξύ, έχουν προγραμματιστεί μνημόνια συνεργασίας με πολιτιστικούς φορείς όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή και πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 θα υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό. Επίκεινται, επίσης, μνημόνια συνεργασίας με τα πανεπιστήμια ΠΑΜΑΚ, ΑΠΘ, Ιωαννίνων, Αδριανούπολης και Φιλιππούπολης.

Πρέπει να τονιστεί ότι πολλές από τις παραστάσεις που θα φιλοξενούνται πλέον στο ΜΜΚ θα έχουν και εισιτήριο, μέσα στο πλαίσιο μιας διαφορετικής προσέγγισης με το κοινό με την παραγωγή ή παρουσίαση παραστάσεων κύρους δημιουργώντας μία νέα πολιτιστική κουλτούρα. Η νέα εταιρεία της Περιφέρειας ΑΜΘ, διοικείται από 9μελές διοικητικό συμβούλιο με αξιόλογα και από τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες , με περγαμηνές στο πεδίο του πνεύματος και της παραγωγής πολιτιστικού έργου κατά τόπους.

Νέος καλλιτεχνικός διευθυντής ορίστηκε ο Πασχάλης Ξανθόπουλος, με σπουδές και μεγάλη εμπειρία στο θέατρο, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία, την τηλεόραση. Ο κ. Ξανθόπουλος ζει στην Ξάνθη και ασχολείται με την οργάνωση παραγωγής και τη διαχείρισης πολιτιστικού αγαθού.

Με την ανάληψη της διαχείρισης από έναν νέο περιφερειακό φορέα και την ενεργοποίηση δύο σημαντικών πολιτιστικών δομών, σε Ξάνθη και Κομοτηνή, η Περιφέρεια ΑΜΘ δείχνει πως ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προτεραιότητα. Το ΜΜΚ, ύστερα από έναν χρόνο που ήταν κλειστό και πολλά χρόνια υπολειτουργίας, επιστρέφει όχι μόνο ως σκηνή τέχνης, αλλά και ως σύμβολο εξωστρέφειας, προόδου και συμμετοχής.

