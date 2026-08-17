Κλασικές ταινίες στην ταράτσα του ΕΜΣΤ: Πότε αρχίζουν οι προβολές, το πρόγραμμα - iefimerida.gr

Το CineFIX μετά από μια σύντομη καλοκαιρινή παύση επιστρέφει την Πέμπτη 27 Αυγούστου με το πρόγραμμα προβολών HEAT στην ταράτσα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Κινηματογραφικές προβολές στην ταράτσα του ΕΜΣΤ

Πρόκειται για ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στις πολλαπλές όψεις της ζέστης: καυτά κλίματα, πυρετώδεις επιθυμίες, εγκληματικά πάθη, άγρυπνες νύχτες και επικίνδυνες αποπλανήσεις. Από αισθησιακά φιλμ νουάρ και cult κλασικά έως φλεγόμενα αριστουργήματα του art-house κινηματογράφου, το HEAT συγκεντρώνει ταινίες όπου η ζέστη δεν αποτελεί απλώς το σκηνικό, αλλά μια κινητήρια δύναμη που εντείνει τα συναισθήματα, τον πόθο, την εμμονή και τον κίνδυνο.

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Το κλασικό Χόλιγουντ συναντά τον ευρωπαϊκό μοντερνισμό σε μια σειρά προβολών που συνεχίζουν να φωτίζουν τα αθηναϊκά καλοκαιρινά βράδια.

Ο Λόρενς της Αραβίας (Lawrence of Arabia), 1962

Πέμπτη 27 Αυγούστου | 20:30 David Lean

Ο Λόρενς της Αραβίας (Lawrence of Arabia), 1962

222'

Το κινηματογραφικό έπος Ο Λόρενς της Αραβίας (1962) αποτελεί έργο-σταθμό στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Βασισμένο στη ζωή του Βρετανού αξιωματικού T.E. Lawrence, που κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου κατόρθωσε να ενώσει τις αντιμαχόμενες φυλές των Αράβων εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η ταινία σκιαγραφεί έναν από τους πιο σύνθετους, αντιφατικούς ήρωες της μεγάλης οθόνης, ενώ ξεχωρίζει για τη μνημειώδη σκηνοθεσία, το πρωτοποριακό μοντάζ και την εντυπωσιακή φωτογραφία, αλλά και για τη διαχρονική μουσική της.

Πρωταγωνιστούν οι Peter O'Toole, Omar Sharif, Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, José Ferrer, Anthony Quayle, Claude Rains και Arthur Kennedy

Στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους

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Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου | 21:00 Bernardo Bertolucci

Τσάι στη Σαχάρα (The Sheltering Sky), 1990

138'

Στη μεταπολεμική Βόρεια Αφρική, ο Port και η Kit Moresby ταξιδεύουν στην καρδιά της Σαχάρας αναζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία για τον γάμο τους και μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού τους. Καθώς η έρημος και η ζέστη τούς αποκόπτει από κάθε αίσθηση οικειότητας και βεβαιότητας, το ταξίδι μεταμορφώνεται σε μια αδυσώπητη υπαρξιακή περιπλάνηση, όπου η αγάπη, η επιθυμία και η ταυτότητα δοκιμάζονται απέναντι στην απεραντοσύνη και τη σιωπή του τοπίου. Βασισμένος στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Paul Bowles, ο Bernardo Bertolucci δημιουργεί μια αισθησιακή και βαθιά στοχαστική κινηματογραφική εμπειρία για τη μοναξιά, τη θνητότητα και την εύθραυστη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης.

Πρωταγωνιστούν οι Debra Winger, John Malkovich, Campbell Scott, Jill Bennett, Timothy Spall και Tom Novembrino

Στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους

Τιμή εισιτηρίου: 4€

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