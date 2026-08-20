Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ο Χρυσός Φοίνικας των Καννών και η Ιζαμπέλ Ιπέρ στην υπόθεση Μπετανκούρ - iefimerida.gr

Νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά σήμερα, με τις αίθουσες να υποδέχονται νέες ταινίες και επανεκδόσεις για κάθε γούστο.

Οι κινηματογραφικές πρεμιέρες της Πέμπτης 20 Αυγούστου

Από πολυαναμενόμενες παραγωγές δράσης και horror μέχρι βραβευμένο σινεμά, οι νέες αφίξεις δίνουν επιλογές και στους πιο απαιτητικούς θεατές.

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«Φιόρδ»

Του Κρίστιαν Μουνγκίου, με Ρενάτε Ρέινσβε και Σεμπάστιαν Σταν.

Είναι ο Χρυσός Φοίνικας των Καννών 2026 και η πιο «σινεφίλ» πρεμιέρα της εβδομάδας.

Οι Gheorghiu, ένα βαθιά θρησκευόμενο ρουμανο-νορβηγικό ζευγάρι, εγκαθίστανται μαζί με τα παιδιά τους σε ένα απομονωμένο χωριό δίπλα σε ένα νορβηγικό φιόρδ, αναζητώντας μια νέα αρχή. Εκεί αναπτύσσουν στενή σχέση με την οικογένεια Halberg, παρά τις σημαντικές διαφορές στον τρόπο ζωής και στις αξίες που διέπουν τις δύο οικογένειες.

Η εύθραυστη ισορροπία διαταράσσεται όταν η μεγαλύτερη κόρη των Gheorghiu εμφανίζεται στο σχολείο με εμφανείς μώλωπες. Το περιστατικό προκαλεί την παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών και πυροδοτεί μια έντονη έρευνα γύρω από τις μεθόδους ανατροφής των παιδιών. Πολύ σύντομα, η οικογένεια βρίσκεται στο επίκεντρο μιας δικαστικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης που δοκιμάζει τις πεποιθήσεις της αλλά και την ανεκτικότητα της τοπικής κοινωνίας.

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«Ανταρσία» (Mutiny)

Περιπέτεια δράσης με τον Τζέισον Στέιθαμ, σε σκηνοθεσία Ζαν-Φρανσουά Ρισέ.

Όταν ένας έμπειρος ναυτικός αξιωματικός βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης συνωμοσίας στη μέση του ωκεανού, το πλήρωμα του πλοίου διχάζεται και η ένταση ανεβαίνει.

Καθώς η δυσπιστία και οι συγκρούσεις εξαπλώνονται ανάμεσα στους άνδρες, μια ανταρσία αρχίζει να διαμορφώνεται, απειλώντας να οδηγήσει το ταξίδι σε καταστροφική τροπή. Μέσα σε ένα κλειστοφοβικό περιβάλλον, η μάχη για τον έλεγχο του πλοίου γίνεται ζήτημα επιβίωσης.

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«Για Μια Νύχτα Μόνο» (One Night Only)

Ρομαντική κομεντί του Γουίλ Γκλακ, με τους Μόνικα Μπαρμπάρο και Κάλουμ Τέρνερ.

Σε μια εναλλακτική εκδοχή της Νέας Υόρκης, η κοινωνία ζει κάτω από έναν παράδοξο κανόνα: οι ανύπαντροι μπορούν να έχουν ερωτικές σχέσεις μόνο μία νύχτα κάθε χρόνο. Για τους περισσότερους, το One Night Only είναι μια ξέφρενη γιορτή ελευθερίας και επιθυμίας. Για την Allie και τον Owen, όμως, είναι η χειρότερη νύχτα του χρόνου.

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Όταν και οι δύο εγκαταλείπονται από τους συντρόφους τους λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδιά, γνωρίζονται τυχαία στους δρόμους της πόλης. Αν και αρχικά πιστεύουν πως δεν έχουν τίποτα κοινό, μια σειρά από απρόοπτα, παρεξηγήσεις και αναπάντεχες συναντήσεις τους οδηγεί σε μια ολονύχτια περιπλάνηση που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον έρωτα και τον ίδιο τους τον εαυτό.

«Η Πιο Πλούσια Γυναίκα στον Κόσμο»

Γαλλικό δράμα του Τιερί Κλιφά, με την Ιζαμπέλ Ιπέρ, εμπνευσμένο από την υπόθεση Μπετανκούρ.

Μια ηλικιωμένη δισεκατομμυριούχος δωρίζει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε έναν νεότερο γκέι καλλιτέχνη με τον οποίο διατηρεί στενή σχέση. Η κόρη της καταθέτει μήνυση για κατάχρηση ευάλωτου προσώπου και ξεσπά σκάνδαλο.

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Η σπουδαία Ιζαμπέλ Ιπέρ είναι «Η Πιο Πλούσια Γυναίκα στον Κόσμο» και πρωταγωνίστρια ενός αληθινού, διαβόητου σκανδάλου που συγκλόνισε τη Γαλλία. Μια απολαυστική ιστορία εξουσίας, χρήματος και χειραγώγησης, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών, στο επίσημο πρόγραμμα – εκτός συναγωνισμού.

«Insidious: Έξω από το Απώτερο»

Σκηνοθεσία: Jacob Chase. Πρωταγωνιστούν: Amelia Eve, Brandon Perea και η Lin Shaye

Στην ταινία «Insidious: Έξω από το Απώτερο», η Gemma (Amelia Eve), μία νεαρή μητέρα που μεγαλώνει την κόρη της στο πατρικό της σπίτι, ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο Απώτερο, το καθαρτήριο των χαμένων ψυχών, στην καρδιά του σύμπαντος του Insidious.

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Όταν κάτι δαιμονικό την κυνηγάει, η Gemma διαπιστώνει ότι έχει μία ικανότητα που αλλάζει τα πάντα: δεν επισκέπτεται απλώς το Απώτερο, αλλά μπορεί να φέρει ό,τι ζει μέσα σε αυτό στον πραγματικό κόσμο.

Μόλις οι δαίμονες αντιλαμβάνονται τη δύναμή της, ο κόσμος μας γίνεται το παιχνίδι τους.

«Τορέντε για πρόεδρος» (Torrente Presidente, Ισπανία)

Σκηνοθεσία: Σαντιάγκο Σεγκούρα. Σενάριο: Σαντιάγκο Σεγκούρα. Ηθοποιοί: Σαντιάγκο Σεγκούρα, Φερνάντο Εστέσο, Γκαμπίνο Ντιέγκο.

Η Weirdwave παρουσιάζει στα θερινά σινεμα τη σατιρική ισπανική κωμωδία του Σαντιάγκο Σεγκούρα «Τορέντε για πρόεδρος», που διακωμωδεί με σπαρταριστό τρόπο τα κοινωνικά και πολιτικά στερεότυπα της Ισπανίας, με special guest star εμφανίσεις που θα συζητηθούν, όπως αυτή του Άλεκ Μπόλντουιν στον ρόλο του Τραμπ.

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Ο ακροδεξιός, ρατσιστής και φαλλοκράτης πρώην αστυνομικός Χοσέ Λουίς Τορέντε είναι πεπεισμένος πως μόνο αυτός μπορεί να σώσει την Ισπανία από τη χειρότερη κρίση που έχει περάσει ποτέ η χώρα. Η ταινία έκανε 4 εκατομμύρια εισιτήρια, σκαρφαλώνοντας στο Top 10 του ισπανικού box office όλων των εποχών.

«Minions & Monsters subs»



Σκηνοθεσία: Πιερ Κοφέν

Με τις φωνές των: Βαγγέλη Στρατηγάκου, Θάνους Λέκκα, Πάνου Αποστολόπουλου, Μανώλη Γιούργου, Μαρίας Πλακίδη, Τερέζας Καζιτόρη, Νίκου Βατικιώτη, Ανδρέα Ευαγγελάτου, Νέστωρα Κοψιδά, Πέτρου Δαμουλή, Μαριάνθης Σοντάκη, Ηλέκτρας Γκούμα.

Μετά τη σαρωτική παγκόσμια επιτυχία της πιο αστείας κωμωδίας του καλοκαιριού του 2024, «Εγώ, ο Απαισιότατος 4», η Illumination διευρύνει το απίθανο σύμπαν της με ένα εκρηκτικό νέο κεφάλαιο, γεμάτο ολοκαίνουργιους χαρακτήρες, στο μεγαλύτερο franchise κινουμένων σχεδίων στην ιστορία, και παρουσιάζει το Minions & Τέρατα.

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Πρόκειται για τη φασαριόζικη, ξεκαρδιστική και απολύτως αληθινή ιστορία τού πώς τα Minions κατέκτησαν το Χόλιγουντ, έγιναν σταρ του σινεμά, έχασαν τα πάντα, εξαπέλυσαν τέρατα στον κόσμο και στη συνέχεια συνασπίστηκαν για να σώσουν τον πλανήτη από το χάος που τα ίδια προκάλεσαν.