Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ίντριγκες, ερωτικά τρίγωνα, θρίλερ και ο μποέμ Γουίλεμ Νταφόε - iefimerida.gr

Με την «Οδύσσεια» και το «SpiderMan» να συνεχίζουν το εισπρακτικό ράλι τους στα σινεμά, οι κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας του Δεκαπενταύγουστου δεν είναι «πλούσιες».

Στις κινηματογραφικές πρεμιέρες ο σπουδαίος Γουίλεμ Νταφόε, μία πολιτική ταινία με φόντο το Μεξικό, συζυγικές ατασθαλίες και μία ταινία τρόμου.

Κινηματογραφικές πρεμιέρες της Πέμπτης 13 Αυγούστου

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«Η φήμη»

Ο Εντ Σάξμπεργκερ, ένας μποέμ ξεχασμένος ποιητής της Νέας Υόρκης εργάζεται στο ταχυδρομείο. Έχει αφήσει προ πολλού πίσω του τη φιλοδοξία της λογοτεχνικής αναγνώρισης. Όταν ένας ενθουσιώδης νεαρός θαυμαστής εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα του, ο Εντ παρασύρεται σε έναν κύκλο εικοσάρηδων καλλιτεχνών που τον αντιμετωπίζουν σαν μια ιδιοφυΐα που ανακαλύφθηκε ξανά.

Μεθυσμένος από την προσοχή και από τη γοητευτική παρουσία της Γκλόρια, ο Σάξμπεργκερ αρχίζει σταδιακά να αναμετριέται με την αυθεντικότητα του νέου του ποιητικού περιβάλλοντος. Σκηνοθεσία: Kent Jones / Πρωταγωνιστούν ο Γουίλεμ Νταφόε και η Γκρέτα Λι.

«Mexico 86»

Με φόντο την ταραγμένη πολιτική ιστορία της Γουατεμάλας -που θυμίζει λίγο πολύ αυτή ολόκληρης της Νότιας Αμερικής-, ο Σέζαρ Ντίας (Οι μητέρες μας) κοιτάζει αναστοχαστικά τα προσωπικά του βιώματα για να αφηγηθεί την ιστορία μιας μητέρας που επανενώνεται με τον μικρό γιο της μετά από χρόνια εξορίας στο Μεξικό.

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Δέκα χρόνια μετά τη φυγή της από τη χώρα, εξαιτίας της πολιτικής της δράσης, η Μαρία θα βρεθεί ξανά με τον γιο της Μάρκο και θα έρθει αντιμέτωπη με μια εξαιρετικά δύσκολη επιλογή: Να συνεχίσει τον αγώνα της ή να αφοσιωθεί στον ρόλο της μητέρας που είχε μέχρι τώρα αφήσει στην άκρη; Μια ταινία για τις προσωπικές αποφάσεις και θυσίες, για τους περίπλοκους δεσμούς της αγάπης και της μητρότητας και το σημείο όπου το προσωπικό και το πολιτικό συγκρούονται. Με μια σπουδαία ερμηνεία από την Μπερενίς Μπέζο στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σκηνοθεσία: Σέζαρ Ντίαζ.

«Όσα δεν λέγονται»

Ένας επιτυχημένος αλλά εγωπαθής συγγραφέας και η δημοσιογράφος σύζυγός του ταξιδεύουν στην Ιταλία και στη συνέχεια στην Ταγγέρη μαζί με ένα άλλο ζευγάρι και τη 13χρονη κόρη τους. Στην Ταγγέρη καταφθάνει και η ερωμένη του συγγραφέα. Η 13χρονη γίνεται ακούσια μάρτυρας, λειτουργώντας ως καταλύτης μιας απρόσμενης, καταστροφικής τροπής.

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Σκηνοθεσία: Γκαμπριέλε Μουτσίνο. Πρωταγωνιστούν: Στέφανο Ακόρσι, Μίριαμ Λεόνε, Καρολίνα Κρεσεντίνι, Κλαούντιο Σανταμαρία, Μπεατρίτσε Σαβινιάνι.

«Ice Cream Man »

Μια φαινομενικά ειδυλλιακή παραθαλάσσια πόλη, όπου η άφιξη ενός παγωτατζή μοιάζει στην αρχή σαν μια συνηθισμένη καλοκαιρινή στιγμή. Όταν όμως τα παιδιά δοκιμάζουν τα παγωτά του, η πόλη βυθίζεται σε ένα ξέσπασμα παράνοιας, βίας και χάους.

Με τους Άρι Μίλεν, Τσάρλι Ζέλτζερ, Σάιλο Ο’Ράιλι σε σκηνοθεσία του Ιλάι Ροθ.