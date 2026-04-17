Εμβληματικές εκδόσεις και κατάλογοι του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης με έκπτωση 50% -Εκπληκτικά table books - iefimerida.gr

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου στις 23 Απριλίου, το Cycladic Shop προσφέρει εμβληματικές εκδόσεις του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης με έκπτωση 50%.

Από την Πέμπτη 23 έως και την Κυριακή 26 Απριλίου, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει επιλεγμένους καταλόγους από πρόσφατες και παλαιότερες αρχαιολογικές εκθέσεις και εκθέσεις Σύγχρονης Τέχνης του Μουσείου που άφησαν ιστορία.

Στο 50% κατάλογοι blockbuster εκθέσεων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

Τόσο στο Cycladic Shop όσο και online στο cycladic.gr/shop μπορείτε να βρείτε με 50% καταλόγους blockbuster εκθέσεων του Μουσείου όπως:

«Έρως. Από τη Θεογονία του Ησιόδου στην Ύστερη Αρχαιότητα» που εξερευνά την έννοια του Έρωτα στον αρχαίο κόσμο, από τη μυθολογική του γένεση στη Θεογονία του Ησιόδου έως τις πολλαπλές εκφάνσεις του στην ύστερη αρχαιότητα.

Έκδοση «Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Επιλογές». Photo: Πάρις Ταβιτιάν © Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

«Κυκλαδική Κοινωνία 5.000 Χρόνια Πριν». Ο κατάλογος επιχειρεί να ανασυνθέσει την καθημερινή ζωή, την κοινωνική οργάνωση και τις πεποιθήσεις των κατοίκων των Κυκλάδων κατά την 3η χιλιετία π.Χ. και φωτίζει πτυχές όπως οι οικισμοί, οι τεχνικές και οι δραστηριότητες, η κοινωνική ιεραρχία και οι λατρευτικές πρακτικές, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του Κυκλαδικού πολιτισμού.

Κατάλογος έκθεσης «Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και Πηλός». Photo: Πάρις Ταβιτιάν © Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και Πηλός», που αναδεικνύει τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στο έργο του Πικάσο και την αρχαία ελληνική τέχνη. Μέσα από σχέδια και κεραμικά του καλλιτέχνη σε αντιπαραβολή με ελληνικές αρχαιότητες, η έκδοση αναδεικνύει τη βαθιά επιρροή της αρχαιότητας στο έργο του.

Κατάλογος έκθεσης «ΚΑΛΛΟΣ. Η Υπέρτατη Ομορφιά». Photo: Πάρις Ταβιτιάν © Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

«ΚΑΛΛΟΣ. Η Υπέρτατη Ομορφιά», που εξετάζει την έννοια της ομορφιάς στην αρχαία ελληνική σκέψη και καθημερινότητα. Μέσα από πλούσιο υλικό και τη συμβολή κορυφαίων επιστημόνων, παρουσιάζεται το «κάλλος» όχι μόνο ως εξωτερική εμφάνιση, αλλά ως σύνθεση σωματικής ομορφιάς και ηθικής αρετής, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σημασία του ιδεώδους αυτού από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Κατάλογος έκθεσης «Ai Weiwei at Cycladic». Photo: Πάρις Ταβιτιάν © Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

«Ai Weiwei at Cycladic». Η έκδοση για την έκθεση που σηματοδότησε την πρώτη μεγάλη παρουσίαση του Κινέζου καλλιτέχνη στην Ελλάδα αλλά και την πρώτη φορά που έργα του παρουσιάστηκαν σε αρχαιολογικό μουσείο διεθνώς.

Κατάλογος έκθεσης «Cindy Sherman at Cycladic: Πρώιμα έργα». Photo: Πάρις Ταβιτιάν © Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

«Cindy Sherman at Cycladic: Early Works». Ο κατάλογος της πρώτης μουσειακής έκθεσης της Cindy Sherman στην Ελλάδα, η οποία χρησιμοποιεί τη φωτογραφία και τη μεταμόρφωση του εαυτού της για να εξερευνήσει την ταυτότητα, τους κοινωνικούς ρόλους και τις αναπαραστάσεις της γυναίκας στη σύγχρονη κουλτούρα.

«Brice Marden και Ελληνική Αρχαιότητα». Ο κατάλογος από την πρώτη μεγάλη παρουσίαση του Αμερικανού καλλιτέχνη στην Ελλάδα, όπου το έργο του τέθηκε σε άμεσο διάλογο με επιλεγμένες αρχαιότητες των μόνιμων συλλογών του μουσείου, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο ο Brice Marden αντλεί έμπνευση από την αρχαία ελληνική τέχνη.

«Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός. Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου», έκδοση αφιερωμένη στον φιλελληνισμό και την αρχαιολατρία, δύο έννοιες που συνδέουν την ευρωπαϊκή καλλιτεχνική παραγωγή του 19ου αιώνα με την αρχαία ελληνική κληρονομιά.

«Επέκεινα. Ο Θάνατος και η Μεταθανάτια Ζωή στην Αρχαία Ελλάδα», η επιστημονική έκδοση που συγκεντρώνει το υλικό της παρουσίασης γύρω από τις αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων για τον θάνατο και τη ζωή μετά από αυτόν.

Κατάλογος έκθεσης «Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο». Photo: Πάρις Ταβιτιάν © Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

«Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο», που παρουσιάζει τη μάχη της Χαιρώνειας και τη σημασία της για τη διαμόρφωση του ελληνιστικού κόσμου.

Έκδοση «Σύγχρονη Τέχνη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 2007-2021». Photo: Πάρις Ταβιτιάν © Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Εκτός των καταλόγων, μπορείτε να βρείτε την έκδοση-σταθμό του Μουσείου με τίτλο «Σύγχρονη Τέχνη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 2007-2021». Μια έκδοση που επιχειρεί μια αναδρομική ματιά στις εκθέσεις και τις συνεργασίες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη καλλιτεχνική ταυτότητα του μουσείου, το οποίο, με επίκεντρο την αρχαία κυκλαδική τέχνη άνοιξε διάλογο με τη σύγχρονη δημιουργία καλλιτεχνών όπως οι: Γιάννης Κουνέλλης, Lynda Benglis, Louise Bourgeois, George Condo, Cy Twombly, Pablo Picasso, Ai Weiwei κτλ.

Επίσης τη μοναδική έκδοση «Επιλογές» , που προσφέρει μια αντιπροσωπευτική εικόνα των Συλλογών του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, παρουσιάζοντας επιλεγμένα εκθέματα από όλο το φάσμα της αρχαιότητας: aγγεία, ειδώλια, γλυπτά, νομίσματα, κοσμήματα και άλλα τεχνουργήματα αναδεικνύουν τις μόνιμες εκθέσεις του Μουσείου τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και στην αρχαιολογική και μουσειακή κοινότητα.

Cycladic Shop, Βασιλίσσης Σοφίας & Ηροδότου 1, Αθήνα

cycladic.gr/shop Τ.: (+30) 210 7228321-3