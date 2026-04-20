Open Call «Καλοκαίρι στην Αθήνα»: Yποβολή καλλιτεχνικών προτάσεων, για εκδηλώσεις, έως τις 24 Απριλίου - iefimerida.gr

Παρατείνεται έως την Παρασκευή 24 Απριλίου η περίοδος υποβολής καλλιτεχνικών προτάσεων για εκδηλώσεις για το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων «Καλοκαίρι στην Αθήνα».

Οι προτάσεις γίνονται στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης που απευθύνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας Δήμου Αθηναίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ολοκληρωμένες καλλιτεχνικές προτάσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: festival.opanda.gr

«Καλοκαίρι στην Αθήνα» Ιούνιο και Ιούλιο

Το «Καλοκαίρι στην Αθήνα» επιστρέφει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2026, μετατρέποντας τις γειτονιές της πόλης σε μια ζωντανή σκηνή τέχνης και πολιτισμού. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Αθήνας υποδέχονται καλλιτέχνες, δρώμενα και κάθε μορφής δημιουργία στις πλατείες, τα πάρκα και τους δρόμους της πόλης.

Βασικοί άξονες πολιτικής του Δήμου Αθηναίων είναι η ελεύθερη πρόσβαση στον πολιτισμό και τον δημόσιο χώρο, καθώς και η «συνομιλία» της πόλης με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

To φεστιβάλ αφορά παραστατικές τέχνες που μπορούν να παρουσιαστούν σε ανοιχτό δημόσιο χώρο, όπως: (ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά) μουσικές εκδηλώσεις, χορευτικές παραστάσεις, performance, stand-up comedy, θεατρικά δρώμενα.

Οι προτάσεις μπορούν να αφορούν είτε ενήλικο, είτε παιδικό κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το open call, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: festivalopandaathens@gmail.com