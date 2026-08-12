Κηδεία Νίκου Καλογερόπουλου: Τον αποχαιρέτησαν με τραγούδια και όργανα -Δείτε φωτογραφίες και βίντεο - iefimerida.gr

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου.

Με ένα θερμό χειροκρότημα και το τραγούδι του «Καραϊσκάκης», σε μουσική και στίχους Νίκου Καλογερόπουλου, το οποίο ερμηνεύει στον δίσκο ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ξεπροβόδισαν τον Νίκο Καλογερόπουλο συνάδελφοι, φίλοι και συγγενείς.

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Με τα τραγούδια του το «αντίο» στον σπουδαίο ηθοποιό

Μεταξύ αυτών που τραγούδησαν συγκινημένοι το κομμάτι μπροστά στη νεκροφόρα ήταν και ο ηθοποιός Πάνος Βλάχος και φίλοι του ηθοποιού.

Δείτε το βίντεο του Orangepress από το Α' Νεκροταφείο

Δείτε φωτογραφίες από το «αντίο» στον Νίκο Καλογερόπουλο

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Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο ηθοποιό που διακρίθηκε σε εμβληματικές ελληνικές παραγωγές, ενώ πορεύτηκε με επιτυχία και σε άλλα καλλιτεχνικά «μονοπάτια», όπως η σκηνοθεσία, η ποίηση, το τραγούδι, η συγγραφή σεναρίων και θεατρικών έργων.

Στην κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου παραβρέθηκαν οι Γεράσιμος Ανδρεάτος, Νίκος Περάκης, Γιώργος Βογιατζής, Σπύρος Μπιμπίλας, Απόστολος Γκλέτσος, Βάνα Μπάρμπα, Πάνος Βλάχος, Στέλιος Γούτης, Χριστίνα Τσάφου, Χάρης Μαυρουδής, Νίκος Σηφουνάκης, Νίκος Καραγιώργης, Γιάννης Αναστασάκης, Στάθης Σταμουλακάτος κ.ά.

Στη Ριτσώνα για αποτέφρωση η σορός του Νίκου Καλογερόπουλου

Πολλά ήταν, επίσης, τα στεφάνια που κατατέθηκαν στη μνήμη του Ν. Καλογερόπουλου, μεταξύ άλλων της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, της ΚΕ του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και άλλων φίλων και συναδέλφων.

Σημειώνεται ότι στη φωτογραφία που συνόδευε το φέρετρο του σπουδαίου καλλιτέχνη είχε προστεθεί ένα απόσπασμα από το ποιητικό έργο του «3ωδία»: «Μη γυρεύεις να με δεις μόνο, νιώσε με…».

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Μετά το τέλος της πολιτικής κηδείας, η σορός του Νίκου Καλογερόπουλου θα μεταφερθεί στη Ριτσώνα για να αποτεφρωθεί.