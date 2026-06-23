Joe Lovano: Πού θα δούμε τον θρύλο της jazz -βραβευμένο με Grammy- μετά την ακύρωση του φεστιβάλ στο Ζάππειο - iefimerida.gr

Μία από τις πολυσυζητημένες συναυλίες του καλοκαιριού, η τζαζ βραδιά των Joe Lovano και Antonio Faraò, που ήταν προγραμματισμένη στο Αμφιθέατρο στα Ζάππειο μεταφέρεται σε νέο χώρο.

Ένας από τους σύγχρονους γίγαντες της jazz, ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας, συνθέτης και παραγωγός Joe Lovano και ο εκπληκτικός πιανίστας Antonio Faraò, συνεργάζονται στο project «Explorations» μ’ έναν από τους σπουδαιότερους μπασίστες της σύγχρονης jazz ιστορίας, τον Ira Coleman, αλλά και τον θρυλικό ντράμερ Johnathan Blake, δημιουργώντας ένα από τα πλέον συναρπαστικά all star σχήματα που περιοδεύουν φέτος το καλοκαίρι στην Ευρώπη.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέσσερις κορυφαίοι jazz masters δίνουν ραντεβού στην Αθήνα

Μετά την ανακοίνωση της ακύρωσης του Φεστιβάλ που είχε προγραμματιστεί στο νέο Αμφιθέατρο που είχε στηθεί στους κήπους του Ζαππείου, οι εταιρείες παραγωγής αναζητούν νέους χώρους για τα σχήματα και τους θιάσους.

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 21:00, η κορυφαία jazz των Lovano, Faraò, Coleman & Blake, που γεφυρώνει με τρόπο μοναδικό το Hard bop και το Be Bop με τν Fusion και τη Free jazz, θα πλημμυρίσει την Αίθουσα Αντιγόνη του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». ﻿

Ο Joe Lovano γεννήθηκε στο Cleveland του Ohio από οικογένεια μουσικών σικελο-αμερικανικής καταγωγής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πατέρας του ήταν τενόρος σαξοφωνίστας και έτσι από μικρός o Joe Lovano μυήθηκε στην jazz αλλά και πώς να κινείται στον χώρο της μουσικής αυτής.

Ήδη από την ηλικία των 16 ετών έπαιζε επαγγελματικά gigs, ενώ άκουγε πολλή μουσική και ακολουθούσε τους Dizzy Gillespie, James Moody, Sonny Stitt, Rahsaan Roland Kirk και τον John Coltrane σε ό,τι έκαναν εκείνη την εποχή. Τελειώνοντας το σχολείο, πήγε να φοιτήσει στο περίφημο Berklee College of Music που χρόνια μετά του απένειμε και τιμητικό διδακτορικό.

Ένας από τους σύγχρονους γίγαντες της jazz, ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας, συνθέτης και παραγωγός Joe Lovano

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί σπούδασε με τον μεγάλο Gary Burton και λίγο αργότερα τον ανακάλυψε ο Dr. Lonnie Smith με την μπάντα του οποίου ο Joe Lovano έκανε εμφανίσεις στη Ν. Υόρκη και συμμετείχε στον ιστορικό δίσκο Afro-desia του Dr. Lonnie Smith, πλάϊ στον George Benson. Ακολούθησαν οι ορχήστρες του Woody Herman και Μel Lewis Big Band έως ότου ξεκινήσει η συνεργασία με κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής, τον John Scofield και μετά με τον Bill Frisell με τον οποίο συν τον Paul Motian δημιούργησαν ένα φοβερό τρίο.

Η τεράστια δισκογραφική του παρουσία ως leader ξεκινά το 1985 με τον δίσκο «Tones, Shapes & Colors» από την εταιρεία Soul Note. Από τότε μέχρι σήμερα ο Joe Lovano έχει 40+ εξαιρετικά επιτυχημένα album σαν leader ή co-leader, αρκετά από τα οποία ήταν με την περίφημη Blue Note Records. Ο πολυβραβευμένος σαξοφωνίστας έχει δημιουργήσει ή συμμετείχε σε μερικά από τα πλέον εμβληματικά και ενδιαφέροντα γκρουπ της jazz ιστορίας, όπως το Tenor Legacy με τον Joshua Redman, το Friendly Fire με τον Greg Osby, το Saxophone Summit με τους Liebman & Brecker, το κουαρτέτο του με τον Hank Jones στο πιάνο κα.

Με τον εκπληκτικό του δίσκο και το νονέτο που είχε 7 πνευστά, το album «52nd Street Themes» το 2000, ο Joe Lovano απέσπασε το βραβείο Grammy, ενώ ο ίδιος έχει 14 ακόμη υποψηφιότητες για το συγκεκριμένο βραβείο. Στην τεράστια πορεία του μέχρι σήμερα συνεργάστηκε -εκτός των προαναφερθέντων- με: Abbey Lincoln, Tony Bennett, Charlie Haden, Elvin Jones, McCoy Tyner, Herbie Hancock, Dave Holland, Dave Douglas, Ornette Coleman, Gunther Schuller, Diana Krall κ.ά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνεργασία του Joe Lovano με έναν από τους καλύτερους πιανίστες της jazz, τον Antonio Faraò, ξεκίνησε πριν από 14 περίπου χρόνια όταν ο Antonio Faraò πήγε στην Αμερική να ηχογραφήσει τον δίσκο του «Evan» και συνεργάστηκε με τον Joe Lovano, τον μακροχρόνιο συνεργάτη του μπασίστα Ira Coleman αλλά και τον θρύλο ντράμερ Jack DeJohnette. Η χημεία των δύο κορυφαίων μουσικών ήταν από την πρώτη στιγμή πολύ ξεκάθαρη και κατέληξε σε μία μακροχρόνια συνεργασία με εμφανίσεις σε Φεστιβάλ και special events. Φέτος με το project «Explorations» αναμένεται να συναρπάσουν.

Τον Antonio Faraò επαίνεσε δημόσια ο Herbie Hancock - κι αυτό μόνο τυχαία δεν έγινε - αφού, ήταν από παιδί εξαιρετικά ταλαντούχος. Σπούδασε στο κονσερβατόριο Giuseppe Verdi του Milano και σαν νέος πιανίστας σάρωσε στον διαγωνισμό νέων ταλέντων του περιοδικού «Musica Jazz» αποσπώντας το πρώτο βραβείο. Το πιανιστικό του ύφος είναι άμεσα αναγνωρίσιμο και το στιλ του το χαρακτηρίζει η φινέτσα, το έντονα συναισθηματικό παίξιμο και η μοναδική του αίσθηση ρυθμού. Ο Antonio Faraò έχει ήδη δεκάδες δίσκους στο ενεργητικό του και χάρη στο αδιαμφισβήτητό του χάρισμα, έχει ήδη συνεργαστεί με καλλιτέχνες θρύλους όπως οι: Gary Bartz, Billy Cobham, Bireli Lagrène, “Tain” Watts, Benny Golson, Von Freeman, Miroslav Vitous, Lenny White, Eddie Gomez, Dave Liebman, Wayne Shorter, Johnny Griffin, Manu Katché, Al Jarreau, Marcus Miller, Snoop Dog, Christian McBride κ.ά.



Από το 2023 συμμετέχει στο project «McCoy Tyner Legends», ένα αμιγώς αμερικανικό κουιντέτο φόρο τιμής στον εκλιπόντα McCoy όπου ο Antonio Faraò, ως μόνος Ευρωπαίος, μοιράζεται τη σκηνή με μουσικούς παγκόσμιας κλάσης όπως οι Ch. Freeman, St. Turre, A. Sharpe και Ron. Burrage. Η γνωριμία και η συνεργασία του Antonio Faraò,με τον σπουδαίο Ira Coleman, μετράει πολλά χρόνια πίσω.



Ο Ira Coleman, απόφοιτος κι αυτός του Berklee, είναι από τους κορυφαίους μπασίστες της jazz, γνωστός από συνεργασίες του με τους: Dee Dee Bridgewater, Betty Carter, Tony Williams, Herbie Hancock, Kathleen Battle & Jessey Norman. O Ira Coleman από το 2010 είναι ο ακουστικός μπασίστας επιλογής του Sting και περιόδευσε μαζί του για 2 χρόνια, στην περιοδεία του Symphonicity με το περίφημο «Englishman in New York», συμμετέχει δε σε αρκετούς δίσκους του. Το απόλυτο rhythm section συμπληρώνεται με τον εκπληκτικό Αμερικανό και υποψήφιο για Grammy star ντράμερ και bandleader Johnathan Blake, που τα τελευταία 30 χρόνια μεσουρανεί και αποτελεί έναν περιζήτητο μουσικό της jazz σκηνής. Ο Johnathan Blake εκτός από μόνιμος ντράμερ του Kenny Barron, έχει συνεργαστεί με τους Roy Hargrove, Mingus Big Band, Randy Brecker, Russell Malone, Tom Harrell, Dr. Lonnie Smith, Dave Holland κα.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τέσσερις αυτοί κορυφαίοι jazz masters δίνουν ραντεβού με το αθηναϊκό κοινό για ένα αξέχαστο event τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, στη σκηνή της Αίθουσας «Αντιγόνη» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», μια βραδιά εμπειρία, που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Joe Lovano - Saxophones

Antonio Faraò - Piano

Ira Coleman - Contrabass

Johnathan Blake - Drums

Με την υποστήριξη του Half Note Jazz Club

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ)

Πειραιώς 254, 17778, Ταύρος

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ από 25 €

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/joe-lovano-antonio-farao/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 210 9213310