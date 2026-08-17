Ιστορική βραδιά στο Sani Festival με τη Βίκυ Λέανδρος: Κατέβηκε και τραγούδησε με το κοινό, όσα έγιναν στη Χαλκιδική [βίντεο] - iefimerida.gr

Κατάμεστος ο Λόφος της Σάνης για το μεγάλο φινάλε, σε μια βραδιά όπου το κοινό τραγούδησε μαζί με τη Βίκυ Λέανδρος τραγούδια που έχουν διατρέξει περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Σε μία από τις συναρπαστικότερες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού, ο Λόφος της Σάνης υποδέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου 15 Αυγούστου τη Βίκυ Λέανδρος, στην πρώτη εμφάνιση της διεθνώς καταξιωμένης Ελληνίδας ερμηνεύτριας στο Sani Festival.

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Αυλαία για το φετινό Sani Festival με τη Βίκυ Λέανδρος σε μία ιστορική παράσταση

Μπροστά σε ένα πολυπληθές κοινό που τραγούδησε μαζί της από την πρώτη στιγμή, η Βίκυ Λέανδρος έφερε στη σκηνή τραγούδια που έχουν διατρέξει περισσότερες από πέντε δεκαετίες και εξακολουθούν να ενώνουν διαφορετικές γενιές. Με μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, συγκίνηση και διαχρονικές επιτυχίες, έβαλε την ιδανική αυλαία στο Sani Festival 2026, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο επιτυχημένες διοργανώσεις του.

Αυλαία για το φετινό Sani Festival με τη Βίκυ Λέανδρος σε μία ιστορική παράσταση

Από το «Après toi / Mόνο Εσύ», με το οποίο η σπουδαία καλλιτέχνιδα κέρδισε τη Eurovision το 1972, μέχρι το «Χαμένη Αγάπη», το «Αναμνήσεις», το «Το μυστικό σου» και το «Μια φορά κι έναν καιρό», η βραδιά ξεδιπλώθηκε μέσα από ένα ρεπερτόριο που δεν χρειάζεται συστάσεις.

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Έκπληξη της βραδιάς, αποτέλεσε η εμφάνιση της βραβευμένης τραγουδοποιού Αθηνάς Ανδρεάδη, ερμηνεύοντας συγκινητικά μαζί το «Hallelujah» του Leonard Cohen, με τον οποίο η Αθηνά Ανδρεάδη είχε συνεργαστεί στο τελευταίο του άλμπουμ.

Δείτε το βίντεο με στιγμιότυπα από τη συναυλία ΕΔΩ

Με περισσότερα από πενήντα χρόνια στη μουσική και μια καριέρα που την έχει οδηγήσει σε σκηνές σε όλο τον κόσμο, η Βίκυ Λέανδρος έχει δημιουργήσει ένα ρεπερτόριο που κινείται ανάμεσα σε διαφορετικές γλώσσες και εποχές.

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Στον Λόφο της Σάνης, οι μεγάλες επιτυχίες της συνάντησαν ένα κοινό διαφορετικών ηλικιών, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη διαχρονικότητα των τραγουδιών της και την αμέριστη αγάπη του ελληνικού κοινού.

Έκπληξη της βραδιάς αποτέλεσε η εμφάνιση της βραβευμένης τραγουδοποιού Αθηνάς Ανδρεάδη στο πλευρό της Βίκυς Λέανδρος

Με τη Βίκυ Λέανδρος στο τελευταίο live του καλοκαιριού, το Sani Festival αποχαιρέτησε το καλοκαίρι του 2026, αφήνοντας πίσω του μια σειρά από γεμάτες συναυλιακές βραδιές και ένα πρόγραμμα που κινήθηκε από το rock και τη soul, μέχρι το ελληνικό και το διεθνές τραγούδι, με τον Robert Plant και τους Saving Grace, τον James Arthur, τη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τους The Waterboys και τους Soul II Soul να ανεβαίνουν φέτος στη σκηνή του Λόφου της Σάνης.

Με τη Βίκυ Λέανδρος στο τελευταίο live του καλοκαιριού, το Sani Festival αποχαιρέτησε το καλοκαίρι του 2026

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Οι διαδοχικές sold-out εμφανίσεις σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης επιβεβαίωσαν την απήχηση του φεστιβάλ στο κοινό και τη θέση του ανάμεσα στις σημαντικές μουσικές διοργανώσεις της Μεσογείου.