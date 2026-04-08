Το Ηρώδειο γίνεται θερινό σινεμά για ένα βράδυ: «Blade Runner», με μνημειακών διαστάσεων HD οθόνη και μουσική Vangelis - iefimerida.gr

Το εμβληματικό «Blade Runner» του Ridley Scott έρχεται στην Αθήνα ως μία μοναδική ζωντανή εμπειρία και για μία νύχτα κινηματογράφος και μουσική γίνονται ένα, στο Ηρώδειο.

Στις 4 Ιουνίου, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, η διαχρονική ταινία του Ridley Scott θα προβληθεί σε μια μνημειακών διαστάσεων HD οθόνη, ενώ η θρυλική μουσική του Vangelis θα εκτελείται ζωντανά και απόλυτα συγχρονισμένα από το 11μελές διεθνές σύνολο The Avex Ensemble. Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε, όπως και για όλες τις παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Σε μια πρωτοποριακή σύζευξη ήχου και εικόνας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το σύμπαν του «Blade Runner» θα ξεδιπλωθεί σε μια βραδιά όπου κινηματογράφος, μουσική και χρόνος συναντιούνται. Η ταινία ζωντανεύει κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης, προσφέροντας στον θεατή την αίσθηση ότι ο χρόνος διαστέλλεται και ο ήχος του Vangelis θα πλημμυρίσει τον αττικό ουρανό.

Υπάρχει ένας ακόμη λόγος που κάνει αυτή τη στιγμή μοναδική: το Ηρώδειο ετοιμάζεται να κλείσει για μεγάλης κλίμακας εργασίες αποκατάστασης τα επόμενα χρόνια. Η παράσταση αυτή αποτελεί, λοιπόν, μία από τις τελευταίες και ελάχιστες που θα πραγματοποιηθούν στο ιστορικό θέατρο πριν σιωπήσει προσωρινά.

Στις 4 Ιουνίου, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, η διαχρονική ταινία του Ridley Scott θα προβληθεί σε μια μνημειακών διαστάσεων HD οθόνη, ενώ η θρυλική μουσική του Vangelis θα εκτελείται ζωντανά

Μια σπάνια ευκαιρία να βιώσουμε το εμβληματικό έργο εικόνας και ήχου κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης, σε έναν τόπο όπου η πολιτιστική ζωή της Αθήνας αποκτά για λίγες στιγμές έναν μαγικό παλμό.

Η ταινία και το σύμπαν της

Το «Blade Runner» είναι κάτι παραπάνω από μια ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Είναι η ηχώ ενός δυστοπικού μέλλοντος, μια σκοτεινή προφητεία, το προανάκρουσμα ενός συνθετικού κόσμου. Προκλητικά ρεαλιστικό και κυνικά μελαγχολικό, άλλοτε σκληρό και άλλοτε πικρά τρυφερό, έρχεται πιο σύγχρονο από ποτέ για να θέσει μια σειρά από καίρια ερωτήματα: Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος στην εποχή των ανθρωποειδών ρομπότ; Ποια τα όρια ανάμεσα στη βιολογική και στην τεχνητή ζωή; Πόσος χώρος θα απομείνει στα συναισθήματα; Ποιο το μέλλον του έρωτα, της τέχνης, της εργασίας; Και πώς θα ορίζονται έννοιες όπως η συνείδηση, η επιθυμία, η ελευθερία;

Με άλλα λόγια, υπάρχει μέλλον για τον άνθρωπο και αν ναι, έχει νόημα;

Σε μια πρωτοποριακή σύζευξη ήχου και εικόνας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το σύμπαν του «Blade Runner» θα ξεδιπλωθεί σε μια βραδιά όπου κινηματογράφος, μουσική και χρόνος συναντιούνται

Η ταινία κυκλοφόρησε το 1982, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Philip K. Dick «Do Androids Dreamof Electric Sheep?» («Ονειρεύονται τα ανδροειδή το ηλεκτρικό πρόβατο;») και σκηνοθετήθηκε από τον Ridley Scott, δημιουργώντας μια δυστοπία της ζωής στο Λος Άντζελες του 2019. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Harrison Ford, Rutger Hauer και Sean Young, ενώ εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, οι Daryl Hannah και Edward James Olmos. Παρά τη μουδιασμένη αρχική υποδοχή και τις χαμηλές εισπράξεις, η ταινία προτάθηκε για δύο Όσκαρ (σκηνογραφία και οπτικά εφέ).

Με την πάροδο του χρόνου, το «Blade Runner» αναδείχθηκε σε ένα από τα θεμελιώδη έργα της επιστημονικής φαντασίας και όχι μόνο, μια ταινία-ορόσημο με πανανθρώπινη διάσταση και διαρκή απήχηση, που εξακολουθεί να εμπνέει εκατομμύρια θεατές και να γεννά αμέτρητες αναγνώσεις και ερμηνείες.

H μουσική του «Blade Runner» είναι αναπόσπαστο μέρος της ταινίας και πυρήνας του έργου

Στον κόσμο του «Blade Runner», οι ρέπλικες δημιουργούνται για επικίνδυνες ή ανεπιθύμητες εργασίες και καταδιώκονται από τους Blade Runners. Η ιστορία εξελίσσεται όταν ο ντετέκτιβ Rick Deckard αναλαμβάνει την αποστολή να εντοπίσει και να «αποσύρει» μια ομάδα από φυγάδες ρέπλικες, ενώ η σχέση του με τη Rachel, μια ρέπλικα συνδεδεμένη με την Tyrell Corporation, εντείνει την πλοκή.

Η μουσική του Vangelis στο Ηρώδειο

H μουσική του «Blade Runner» είναι αναπόσπαστο μέρος της ταινίας και πυρήνας του έργου. Ο ίδιος ο Βαγγέλης Παπαθανασίου περιέγραψε την προσέγγισή του ως «αυθόρμητη και ενστικτώδη», αντιδρώντας στις εικόνες που έβλεπε και αφήνοντας τις πρώτες εντυπώσεις να καθορίσουν την έμπνευσή του. Ο Ridley Scott έχει πει για το soundtrack: «Η μουσική του Vangelis ήταν η καρδιά και η ψυχή του "Blade Runner"».

Για τη μουσική της ταινίας έχουν γράψει: "The soundtrack to "Blade Runner" remains a singular achievement; a soundtrack that invoked the past and the future, that plays ancestor to an impressive clutch of modern musical forms while simultaneously sounding like a product of the modern age, or the first fruit of music yet to come." – The Vinyl Factory

«Το σάουντρακ του "Blade Runner" παραμένει ένα μοναδικό επίτευγμα στην ιστορία του κινηματογράφου - ένα σάουντρακ που συνταιριάζει το παρελθόν με το μέλλον, είναι ο πρόγονος μίας εντυπωσιακής σύμπραξης διαφόρων μουσικών μορφών, ενώ ταυτόχρονα ακούγεται τόσο σαν προϊόν της σύγχρονης εποχής όσο και σαν ο πρώτος καρπός, το πρώτο δημιούργημα της μουσικής.» – The Vinyl Factory

«Η μουσική του Vangelis παραπέμπει αβίαστα σε ό,τι κακόφημο και δυστοπικό κρύβει μία φουτουριστική μεγαλούπολη.» – Pitchfork

«Ο πιο καθηλωτικός και χειροπιαστός κόσμος που δημιουργήθηκε ποτέ για τον κινηματογράφο.» – Time Out

Το Blade Runner Live παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Royal Albert Hall του Λονδίνου και έκτοτε έχει παιχτεί σε κορυφαία θέατρα και όπερες παγκοσμίως. Το soundtrack περιλαμβάνει μερικά από τα καλύτερα έργα του Vangelis, όπως τα «Love Theme» και «Runners Blues».

Ο Vangelis προτάθηκε για BAFTA και Χρυσή Σφαίρα για τη μουσική του «Blade Runner». Το soundtrack, ένα electro-φουτουριστικό μείγμα νουάρ, jazz, ethnicκαι neo-classical στοιχείων, παραμένει σημείο αναφοράς για την κινηματογραφική μουσική παγκοσμίως και ένα από τα πιο επιδραστικά έργα της ηλεκτρονικής μουσικής.

Η εμπειρία στο Ηρώδειο

Στην καρδιά της Αθήνας, στο εμβληματικό Ωδείο Ηρώδου Αττικού, το «Blade Runner» θα ζωντανέψει με μια μαγεία που διαστέλλει τον χρόνο, αγγίζει τις ψυχές και γεφυρώνει το παρελθόν με το μέλλον.

Και για μία νύχτα, ο κόσμος του «Blade Runner» -ένας κόσμος από εικόνες, μουσική, φως νέον, βροχή και υπαρξιακά ερωτήματα- θα βρει το δικό του καταφύγιο κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης.

Το Blade Runner Live έρχεται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου που επιχορηγείται από το υπουργείο Πολιτισμού.

Πληροφορίες Εισιτηρίων: Η προπώληση των εισιτηρίων της συναυλίας ξεκίνησε. Όλες οι θέσεις, Κάτω και Άνω Διαζώματος, είναι αριθμημένες.

Τιμές εισιτηρίων: Κάτω Διάζωμα: VIP: 80 ευρώ, Ζώνη A: 70 ευρώ, Ζώνη B: 65 ευρώ, Ζώνη Γ: 55 ευρώ

Άνω Διάζωμα: Ζώνη Δ: 50 ευρώ, Ζώνη E: 46 ευρώ, Ζώνη ΣΤ: 40 ευρώ, Ζώνη Ζ: 35 ευρώ

ΑμεΑ: 50 ευρώ

Για τα ΑμεΑ υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος (ΚΑΤΩ Διάζωμα, Κερκίδα Α, Σειρές 1 – 3). Τα εισιτήρια κοστίζουν 50 ευρώ. Το εισιτήριο των συνοδών κοστίζει 50 ευρώ. Κρατήσεις στο tameia@greekfestival.gr και στο τηλέφωνο 210 4834 913, Δε-Πα 10:00 - 17:00.