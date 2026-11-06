Δημοπρασία σπάνιων κρασιών: Εμβληματικές φιάλες από ελληνικά και ξένα κτήματα -Κορυφαία Pétrus, δείτε φωτογραφίες - iefimerida.gr

Μια μοναδική δημοπρασία κρασιών με 139 ξεχωριστές επιλογές και φιάλες που είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρει κανείς στην αγορά θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου.
- O οίκος Βέργος διοργανώνει τη δεύτερη δημοπρασία εκλεκτών κρασιών στο Οινοποιείο Παπαγιαννάκος. Συμμετέχουν 25 ελληνικά οινοποιεία, ενώ για πρώτη φορά περιλαμβάνονται σπάνιες ετικέτες από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τις ΗΠΑ.
- Ξεχωρίζουν σπάνιες φιάλες του ελληνικού αμπελώνα, όπως οι τελευταίες οινοποιήσεις του Χαρίδημου Χατζηδάκη, αλλά και τα Vinsanto του Κτήματος Αργυρού από τις εσοδείες του 1956 και 1978, προσδίδοντας συλλεκτική αξία στη δημοπρασία.
- Η δημοπρασία αποκτά διεθνή διάσταση με την παρουσία εμβληματικών ονομάτων όπως τα Château Pétrus και Domaine de la Romanée-Conti, φέρνοντας το ελληνικό κοινό σε επαφή με κρασιά που έχουν διαμορφώσει την παγκόσμια οινική ιστορία.
- Στόχος είναι η δημιουργία ενός θεσμού που αναδεικνύει τον ελληνικό αμπελώνα και φέρνει διεθνείς ετικέτες στην ελληνική αγορά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία, τηλεφωνικά ή και διαδικτυακά.
Ο ορίζοντας της φετινής διοργάνωσης έχει σημαντικά διευρυνθεί, τόσο με την ενισχυμένη παρουσία σημαντικών ελληνικών οινοποιείων με κρασιά απευθείας από τα κελάρια και τις προσωπικές συλλογές των οινοποιών, όσο και με την εκπροσώπηση κορυφαίων παραγωγών από τον διεθνή αμπελώνα.
Το κρασί τέχνη και η τέχνη του κρασιού
Μετά τη θερμή υποδοχή του οινόφιλου κοινού στην πρώτη δημοπρασία κρασιών που πραγματοποιήθηκε την περσινή χρονιά, ο Οίκος Βέργος παρουσιάζει τη νέα Δημοπρασία Κρασιών. Στη δημοπρασία εκλεκτών και σπάνιων ετικετών που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στο βιοκλιματικό Οινοποιείο Παπαγιαννάκος στο Μαρκόπουλο Αττικής, συμμετέχουν συνολικά 25 ελληνικά οινοποιεία, καθώς και για πρώτη φορά, επιλεγμένες φιάλες κρασιών από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τις ΗΠΑ.
Στη δημοπρασία, μεταξύ άλλων, θα βρούμε τρεις ετικέτες του Κτήματος Χατζηδάκη, οι οποίες οινοποιήθηκαν από τον ίδιο τον Χαρίδημο Χατζηδάκη πριν από τον πρόωρο θάνατό του, περίπου πριν από μία δεκαετία.
Την 9λιτρη φιάλη Κοκκινόμυλος 2018 του Κτήματος Τσέλεπου, την 6λιτρη Μέγας Οίνος 2003 του Κτήματος Σκούρα και την 3λιτρη φιάλη του Κτήματος Κατσαρού 2007 με τη χειροποίητη ζωγραφική ετικέτα της.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, τα σπάνια Vinsanto του Κτήματος Αργυρού, από τις εσοδείες του 1956 και του 1978.
Εμβληματικά ονόματα όπως Château Pétrus, Domaine de la Romanée-Conti και E. Guigal δίνουν το στίγμα της διεθνούς παρουσίας στη δημοπρασία.
Η συμμετοχή τους προσδίδει στη διοργάνωση διεθνή διάσταση, φέρνοντας το ελληνικό οινικό κοινό σε επαφή με κρασιά που έχουν διαμορφώσει την ιστορία και τη φήμη μεγάλων αμπελουργικών περιοχών του κόσμου.
Ο Ανδρέας Βέργος, Managing Director της VERGOS Auctions, δηλώνει σχετικά με τη δημοπρασία κρασιών: «Με τη δεύτερη δημοπρασία κρασιών, δίνουμε συνέχεια στην πρωτοβουλία μας για την ανάδειξη της δυναμικής του ελληνικού αμπελώνα με αυξημένες συμμετοχές από τα εγχώρια οινοποιεία.
Παράλληλα, φέρνουμε το κοινό σε επαφή με επιλεγμένες ετικέτες από γνωστές οινοπαραγωγικές περιοχές του εξωτερικού όπως η Βουργουνδία και το Μπορντό, κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στην ελληνική δευτερογενή αγορά.
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν θεσμό που θα προσφέρει στους φίλους του κρασιού έναν διαφορετικό τρόπο να ανακαλύπτουν, να επιλέγουν και να αποκτούν κρασιά, μέσα από την εμπειρία και την αξιοπιστία του Οίκου μας».
Τρόποι συμμετοχής στη δημοπρασία κρασιών
Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι θα παρευρίσκονται στο Οινοποιείο Παπαγιαννάκος την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της.
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μέσω γραπτής ή τηλεφωνικής προσφοράς, καθώς και διαδικτυακά - ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας του οίκου, www.vergosauctions.com.
Σχετικά με τη VERGOS Auctions
Ο Οίκος VERGOS Auctions είναι σήμερα ο μεγαλύτερος και μακροβιότερος Οίκος δημοπρασιών της Ελλάδας με εξειδίκευση στις δημοπρασίες έργων τέχνης και σπάνιων βιβλίων, χειρογράφων και χαρτών και περισσότερα από 35 χρόνια παρουσίας στον χώρο των ελληνικών δημοπρασιών.
Μέσα από τις δημοπρασίες του Οίκου, παγκόσμια και πανελλαδικά ρεκόρ σε τιμές πώλησης έργων τέχνης έχουν κατά καιρούς σημειωθεί για καταξιωμένους καλλιτέχνες και έχουν επίσης πωληθεί, μεταξύ πολλών άλλων ακόμη, μοναδικά τεκμήρια πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Σήμερα η VERGOS Auctions κατέχει την ηγετική θέση στις ελληνικές δημοπρασίες, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς τέχνης και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.