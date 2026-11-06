Δημοπρασία σπάνιων κρασιών: Εμβληματικές φιάλες από ελληνικά και ξένα κτήματα -Κορυφαία Pétrus, δείτε φωτογραφίες - iefimerida.gr

Μια μοναδική δημοπρασία κρασιών με 139 ξεχωριστές επιλογές και φιάλες που είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρει κανείς στην αγορά θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ O οίκος Βέργος διοργανώνει τη δεύτερη δημοπρασία εκλεκτών κρασιών στο Οινοποιείο Παπαγιαννάκος. Συμμετέχουν 25 ελληνικά οινοποιεία, ενώ για πρώτη φορά περιλαμβάνονται σπάνιες ετικέτες από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τις ΗΠΑ.

Ξεχωρίζουν σπάνιες φιάλες του ελληνικού αμπελώνα, όπως οι τελευταίες οινοποιήσεις του Χαρίδημου Χατζηδάκη, αλλά και τα Vinsanto του Κτήματος Αργυρού από τις εσοδείες του 1956 και 1978, προσδίδοντας συλλεκτική αξία στη δημοπρασία.

Η δημοπρασία αποκτά διεθνή διάσταση με την παρουσία εμβληματικών ονομάτων όπως τα Château Pétrus και Domaine de la Romanée-Conti, φέρνοντας το ελληνικό κοινό σε επαφή με κρασιά που έχουν διαμορφώσει την παγκόσμια οινική ιστορία.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός θεσμού που αναδεικνύει τον ελληνικό αμπελώνα και φέρνει διεθνείς ετικέτες στην ελληνική αγορά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία, τηλεφωνικά ή και διαδικτυακά.

Ο ορίζοντας της φετινής διοργάνωσης έχει σημαντικά διευρυνθεί, τόσο με την ενισχυμένη παρουσία σημαντικών ελληνικών οινοποιείων με κρασιά απευθείας από τα κελάρια και τις προσωπικές συλλογές των οινοποιών, όσο και με την εκπροσώπηση κορυφαίων παραγωγών από τον διεθνή αμπελώνα.

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Το κρασί τέχνη και η τέχνη του κρασιού

Μετά τη θερμή υποδοχή του οινόφιλου κοινού στην πρώτη δημοπρασία κρασιών που πραγματοποιήθηκε την περσινή χρονιά, ο Οίκος Βέργος παρουσιάζει τη νέα Δημοπρασία Κρασιών. Στη δημοπρασία εκλεκτών και σπάνιων ετικετών που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στο βιοκλιματικό Οινοποιείο Παπαγιαννάκος στο Μαρκόπουλο Αττικής, συμμετέχουν συνολικά 25 ελληνικά οινοποιεία, καθώς και για πρώτη φορά, επιλεγμένες φιάλες κρασιών από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τις ΗΠΑ.

ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, Σαντορίνη Assyrtiko de Mylos, Vieilles Vignes 2015, ΠΟΠ Σαντορίνη (1 φιάλη, 0,75L), Εκτίμηση €150-300

Στη δημοπρασία, μεταξύ άλλων, θα βρούμε τρεις ετικέτες του Κτήματος Χατζηδάκη, οι οποίες οινοποιήθηκαν από τον ίδιο τον Χαρίδημο Χατζηδάκη πριν από τον πρόωρο θάνατό του, περίπου πριν από μία δεκαετία.

ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ, Κοκκινόμυλος 2018, ΠΓΕ Τεγέα (1 φιάλη, 9L), Εκτίμηση €400-600

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Την 9λιτρη φιάλη Κοκκινόμυλος 2018 του Κτήματος Τσέλεπου, την 6λιτρη Μέγας Οίνος 2003 του Κτήματος Σκούρα και την 3λιτρη φιάλη του Κτήματος Κατσαρού 2007 με τη χειροποίητη ζωγραφική ετικέτα της.

ΚΤΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑΣ, Μέγας Οίνος 2003, ΠΓΕ Πελοπόννησος (1 φιάλη, 6L), Εκτίμηση €1.300-1.800

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, τα σπάνια Vinsanto του Κτήματος Αργυρού, από τις εσοδείες του 1956 και του 1978.

ΚΤΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Vinsanto 1956, ΠΟΠ Σαντορίνη (1 φιάλη, 0,375L), Εκτίμηση €200-400

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Εμβληματικά ονόματα όπως Château Pétrus, Domaine de la Romanée-Conti και E. Guigal δίνουν το στίγμα της διεθνούς παρουσίας στη δημοπρασία.

CHÂTEAU PETRUS 2006, Pomerol, Bordeaux, Γαλλία (1 φιάλη, 0,75L), Εκτίμηση €3.800-5.000

Η συμμετοχή τους προσδίδει στη διοργάνωση διεθνή διάσταση, φέρνοντας το ελληνικό οινικό κοινό σε επαφή με κρασιά που έχουν διαμορφώσει την ιστορία και τη φήμη μεγάλων αμπελουργικών περιοχών του κόσμου.

CHÂTEAU LES CARMES HAUT-BRION, Elements VI 2013-2018, Bordeaux, Γαλλία (6 φιάλες, 0,75L), Εκτίμηση €4.000-6.000

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Ο Ανδρέας Βέργος, Managing Director της VERGOS Auctions, δηλώνει σχετικά με τη δημοπρασία κρασιών: «Με τη δεύτερη δημοπρασία κρασιών, δίνουμε συνέχεια στην πρωτοβουλία μας για την ανάδειξη της δυναμικής του ελληνικού αμπελώνα με αυξημένες συμμετοχές από τα εγχώρια οινοποιεία.

ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ, Μπλε Αλεπού 2011, ΠΓΕ Ημαθία (1 φιάλη, 1,5L), Εκτίμηση €300-400

Παράλληλα, φέρνουμε το κοινό σε επαφή με επιλεγμένες ετικέτες από γνωστές οινοπαραγωγικές περιοχές του εξωτερικού όπως η Βουργουνδία και το Μπορντό, κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στην ελληνική δευτερογενή αγορά.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν θεσμό που θα προσφέρει στους φίλους του κρασιού έναν διαφορετικό τρόπο να ανακαλύπτουν, να επιλέγουν και να αποκτούν κρασιά, μέσα από την εμπειρία και την αξιοπιστία του Οίκου μας».

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ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Viognier 2022, 2021, 2019, ΠΓΕ Επανομή (3 φιάλες, 0,75L), Εκτίμηση €130-150

ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ, Όβηλος Λευκός, ΠΓΕ Παγγαίο (6 φιάλες, 0,75L), Εκτίμηση €330-450

ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ, Ερυθρός 2006, ΠΓΕ Φλώρινα (1 φιάλη, 1,5L), Εκτίμηση €220-300

Τρόποι συμμετοχής στη δημοπρασία κρασιών

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι θα παρευρίσκονται στο Οινοποιείο Παπαγιαννάκος την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της.

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Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μέσω γραπτής ή τηλεφωνικής προσφοράς, καθώς και διαδικτυακά - ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας του οίκου, www.vergosauctions.com.

Côte-Rôtie La Mouline 2016, Ροδανός, Γαλλία (1 φιάλη, 0,75L), Εκτίμηση €300-600

Σχετικά με τη VERGOS Auctions

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Ο Οίκος VERGOS Auctions είναι σήμερα ο μεγαλύτερος και μακροβιότερος Οίκος δημοπρασιών της Ελλάδας με εξειδίκευση στις δημοπρασίες έργων τέχνης και σπάνιων βιβλίων, χειρογράφων και χαρτών και περισσότερα από 35 χρόνια παρουσίας στον χώρο των ελληνικών δημοπρασιών.

Μέσα από τις δημοπρασίες του Οίκου, παγκόσμια και πανελλαδικά ρεκόρ σε τιμές πώλησης έργων τέχνης έχουν κατά καιρούς σημειωθεί για καταξιωμένους καλλιτέχνες και έχουν επίσης πωληθεί, μεταξύ πολλών άλλων ακόμη, μοναδικά τεκμήρια πολιτιστικού ενδιαφέροντος.



Σήμερα η VERGOS Auctions κατέχει την ηγετική θέση στις ελληνικές δημοπρασίες, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς τέχνης και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.