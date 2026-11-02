Η Λυρική πάει σχολείο: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Δημοτικά Σχολεία της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2026/27 - iefimerida.gr

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Λυρική πάει σχολείο!» επιστρέφει τη σχολική χρονιά 2026/27, προσκαλώντας δώδεκα σχολικές τάξεις δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής σε μια διαδρομή γνωριμίας με τον κόσμο της όπερας.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σε έξι Δημοτικά Σχολεία της Αττικής σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣ. Η υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας γίνεται έως τις 9 Νοεμβρίου 2026 (ώρα 14.00)

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Αυτή τη χρονιά, αφετηρία του ταξιδιού είναι η Μαντάμα Μπαττερφλάι του Τζάκομο Πουτσίνι. Μέσα από τη μουσική, το θέατρο, τις εικαστικές τέχνες, την αφήγηση και το παιχνίδι, οι μαθητές και οι μαθήτριες ανακαλύπτουν τον κόσμο του λυρικού θεάτρου, γνωρίζουν τους ανθρώπους και τα επαγγέλματα που κρύβονται πίσω από μια παράσταση και αφήνουν τη φαντασία τους ελεύθερη να δημιουργήσει τη δική της όπερα.

Το πρόγραμμα ξεδιπλώνεται τόσο στους χώρους της Εθνικής Λυρικής Σκηνής όσο και μέσα στη σχολική τάξη, προσφέροντας στους μαθητές και τις μαθήτριες μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίας με τον κόσμο της όπερας.

Η διαδρομή ξεκινά με οργανωμένες εκπαιδευτικές ξεναγήσεις στους χώρους της ΕΛΣ, όπου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν όσα συμβαίνουν πάνω και πίσω από τη σκηνή, να γνωρίσουν τους ανθρώπους και τα επαγγέλματα που συνθέτουν μια παραγωγή και να παρακολουθήσουν στιγμές από την καθημερινή προετοιμασία μιας παράστασης.

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Στη συνέχεια, η δράση μεταφέρεται στη σχολική αίθουσα, με βασικό εργαλείο το πρωτότυπο εκπαιδευτικό κιτ «Παίζουμε όπερα; Μια αντι-όπερα στη σχολική τάξη - Κωδικός Πεταλούδα». Με αφετηρία την ιστορία και τη μουσική της Μαντάμας Μπαττερφλάι, τα παιδιά πειραματίζονται με διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, συνδυάζουν τη μουσική με το θέατρο, τις εικαστικές τέχνες και την αφήγηση, δημιουργούν χαρακτήρες, φιγούρες και σκηνικά και αφήνουν τη φαντασία τους ελεύθερη να δώσει ζωή στη δική τους εκδοχή της όπερας.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση μιας ειδικά διασκευασμένης, διαδραστικής παράστασης της Μαντάμας Μπαττερφλάι στον χώρο κάθε συμμετέχοντος σχολείου. Η μουσική του Πουτσίνι, το λυρικό τραγούδι και η αφήγηση συναντούν έναν ιδιαίτερο χάρτινο μικρόκοσμο, εμπνευσμένο από τις ιαπωνικές τεχνικές origami και kirigami. Χειροποίητες φιγούρες, χάρτινες κατασκευές και ζωντανή βιντεοσκόπηση συνθέτουν ένα πρωτότυπο σκηνικό σύμπαν, προσκαλώντας τα παιδιά σε ένα ξεχωριστό μουσικό και οπτικό ταξίδι.

Στόχος είναι τα παιδιά να γνωρίσουν την όπερα όχι μόνο ως θεατές, αλλά και ως δημιουργοί, ανακαλύπτοντας στην πράξη πώς μια ιδέα μπορεί, μέσα από τη φαντασία και τη συνεργασία, να μεταμορφωθεί σε παράσταση.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής φόρμας https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=DIhUZq57kE2WPOqQnl0k_RYr7l5n1OxJns467hvWSFJUM01SWTZFOVRPOTI2VDBKQlgwSUNRSTZQWSQlQCNjPTEu

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Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής:

education@nationalopera.gr, 213 0885752/3.