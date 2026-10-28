Η επέτειος του «Όχι» στη λογοτεχνία, από τον Ελύτη στον Τσίρκα -Πώς αποτύπωσαν τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο - iefimerida.gr

Η 28η Οκτωβρίου 1940 αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Η ιταλική επίθεση εναντίον της Ελλάδας και η απόφαση του ελληνικού λαού να αντισταθεί, ενέπνευσαν ποιητές και πεζογράφους, οι οποίοι αποτύπωσαν στα έργα τους τον ηρωισμό, την αγωνία, τις θυσίες και το ανθρώπινο κόστος του πολέμου.

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Η επέτειος του «Όχι» στην ελληνική λογοτεχνία

Η επέτειος του «Όχι» απέκτησε έτσι ιδιαίτερη θέση στην ελληνική λογοτεχνία, συνδέοντας την ιστορική μνήμη με τις αξίες της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της ειρήνης.

Ξεχωριστή θέση στην ποιητική αποτύπωση του ελληνοϊταλικού πολέμου κατέχει ο Οδυσσέας Ελύτης, ο οποίος υπηρέτησε στο αλβανικό μέτωπο και γνώρισε από κοντά τις κακουχίες του πολέμου. Το έργο του «Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας» δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1945 στο περιοδικό Τετράδιο.

Ο Οδυσσέας Ελύτης υπηρέτησε στο αλβανικό μέτωπο και γνώρισε από κοντά τις κακουχίες του πολέμου / elytishousemuseum.gr

Μέσα από έντονες εικόνες και λυρική γλώσσα, ο ποιητής αναδεικνύει τη θυσία του νέου στρατιώτη, μετατρέποντας τον θάνατό του σε σύμβολο συλλογικού ηρωισμού. Ωστόσο, ο Ελύτης δεν εξυμνεί μόνο την ανδρεία· εκφράζει και τη βαθιά οδύνη για την απώλεια της ανθρώπινης ζωής.

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«Έχουμε πόλεμο»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μαρτυρία του Γιώργου Σεφέρη, ο οποίος κατέγραψε στα ημερολόγιά του την προσωπική του εμπειρία από την έναρξη του πολέμου. Στις 28 Οκτωβρίου 1940 σημείωσε την είδηση που έλαβε τηλεφωνικά: «Έχουμε πόλεμο». Η λιτή αυτή φράση σηματοδοτεί τη βίαιη αλλαγή της καθημερινότητας και την είσοδο της χώρας σε μια νέα, αβέβαιη εποχή. Η καταγραφή περιλαμβάνεται στο έργο «Μέρες Γ΄ (16 Απρίλη 1934 - 14 Δεκέμβρη 1940)», το οποίο εκδόθηκε το 1977.

Παράλληλα, η ποιητική συλλογή του Σεφέρη «Ημερολόγιο καταστρώματος Α΄» (1940) αποτυπώνει, μέσα από τον συμβολισμό και την αίσθηση της ιστορικής απειλής, την ανησυχία μιας εποχής που οδηγούνταν στον πόλεμο.

Μια εξίσου σημαντική ματιά στα γεγονότα προσφέρει ο Γιώργος Θεοτοκάς, πεζογράφος και εκπρόσωπος της γενιάς του ’30. Στο προσωπικό του ημερολόγιο περιγράφει την 28η Οκτωβρίου 1940, τις καμπάνες που αναγγέλλουν την κήρυξη του πολέμου, τον πρώτο συναγερμό και την ένταση που επικρατεί στους δρόμους και στα σπίτια.

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Η μαρτυρία του αποτυπώνει ταυτόχρονα τον ενθουσιασμό, την προσδοκία και τον φόβο μπροστά στην επερχόμενη σύγκρουση. Το σχετικό απόσπασμα είναι γνωστό ως «Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου 1940» και προέρχεται από τα «Τετράδια ημερολογίου 1939-1953», τα οποία εκδόθηκαν το 2005. Η καταγραφή του Θεοτοκά συμπληρώνει εκείνη του Σεφέρη, καθώς παρουσιάζει την ίδια ιστορική στιγμή μέσα από την οπτική ενός ανθρώπου που παρατηρεί τις αντιδράσεις της κοινωνίας.

Στην πεζογραφία, σημαντική θέση κατέχει ο Γιάννης Μπεράτης με το έργο «Το πλατύ ποτάμι» (1946). Ο συγγραφέας παρουσιάζει την εμπειρία του αλβανικού μετώπου, τη δύσκολη καθημερινότητα των στρατιωτών, τις κακουχίες, τον φόβο και τη συντροφικότητα.

Ο πόλεμος δεν εμφανίζεται ως μια αφηρημένη έννοια, αλλά ως βιωμένη πραγματικότητα, που δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης αντοχής και αποκαλύπτει τη σημασία της αλληλεγγύης. Η λογοτεχνική μνήμη επεκτείνεται και στα χρόνια της Κατοχής.

Η Διδώ Σωτηρίου, στο μυθιστόρημα «Οι νεκροί περιμένουν» (1959), αναδεικνύει τις τραγικές συνέπειες της ιστορικής βίας στη ζωή των απλών ανθρώπων.

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Αντίστοιχα, ο Στρατής Τσίρκας, με την τριλογία «Ακυβέρνητες Πολιτείες», φωτίζει τις πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της Αντίστασης. Τα τρία μυθιστορήματα, «Η Λέσχη» (1961), «Αριάγνη» (1962) και «Η νυχτερίδα» (1965), παρουσιάζουν ανθρώπους που αγωνίζονται μέσα σε ένα σύνθετο ιστορικό περιβάλλον, όπου οι ιδεολογικές αντιπαραθέσεις συνυπάρχουν με την ανάγκη για ελευθερία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Τέλος, η πνευματική αντίσταση απέναντι στη βία εκφράζεται και στην ποίηση του Άγγελου Σικελιανού, ο οποίος συνέδεσε την εθνική δοκιμασία με τον ανθρωπισμό και την πίστη στην ελευθερία. Το έργο του, χωρίς να περιορίζεται στην περιγραφή συγκεκριμένων πολεμικών γεγονότων, αναδεικνύει τη σημασία της πνευματικής ενότητας και της ηθικής ευθύνης.

Συμπερασματικά, η 28η Οκτωβρίου δεν αποτελεί απλώς ένα ιστορικό θέμα, αλλά μια διαρκή πηγή έμπνευσης για την ελληνική λογοτεχνία. Από την ποίηση του Ελύτη και του Σεφέρη έως τις ημερολογιακές μαρτυρίες του Θεοτοκά και την πεζογραφία του Μπεράτη, της Σωτηρίου και του Τσίρκα, οι συγγραφείς διασώζουν την εμπειρία του πολέμου και μεταφέρουν στις επόμενες γενιές το μήνυμα της αντίστασης. Η λογοτεχνία γίνεται έτσι φορέας ιστορικής μνήμης και υπενθυμίζει ότι η ελευθερία, η ειρήνη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελούν αξίες που χρειάζονται διαρκή υπεράσπιση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ