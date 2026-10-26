Η διάσημη Oxford Street του Λονδίνου έγινε πεζόδρομος -Ενθουσιασμός στους τουρίστες, αντιδράσεις από τους ντόπιους - iefimerida.gr

Από σήμερα η Oxford Street – ο πιο διάσημος, εμπορικός δρόμος του Λονδίνου - έγινε πεζόδρομος, κλείνοντας μόνιμα για όλα τα οχήματα, ανάμεσά τους και τα τουριστικά λεωφορεία.

Στο πλαίσιο του σχεδίου του δημάρχου του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, για την πεζοδρόμηση του διάσημου εμπορικού άξονα, ένα τμήμα σχεδόν ενός χιλιομέτρου (από την Orchard Street έως την Great Portland Street, συμπεριλαμβανομένου του Oxford Circus) παραδόθηκε νωρίς το πρωί αποκλειστικά στους πεζούς.

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Από την περιοχή αυτή αποκλείονται πλέον όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα (αυτοκίνητα, λεωφορεία, ταξί), καθώς και τα ποδήλατα, τα σκούτερ και τα pedicabs.

Πρόσβαση διατηρούν μόνο τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ οι παραδόσεις εμπορευμάτων επιτρέπονται αποκλειστικά από τα μεσάνυχτα έως τις 7:00 π.μ..

Το μελλοντικό πλάνο για την διαμόρφωση της Oxford Street

Όπως δήλωσε και σε βίντεο που ανέβασε στα social media λίγο πριν την έναρξη της νέας συνθήκης o Σαντίκ Καν, η πεζοδρόμηση στο ένα χιλιόμετρο της διάσημης οδού, «είναι μόνο η αρχή».

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Η απομάκρυνση των οχημάτων είναι το πρώτο βήμα.

Το έργο, ύψους 150 εκατομμυρίων λιρών, προβλέπει τη δημιουργία μιας «δημόσιας πλατείας» παγκόσμιας κλάσης με περισσότερα από 50 νέα δέντρα, 100+ καθίσματα, δύο νέες πλατείες και χώρους αναψυχής.

Αντιδράσεις και κριτική

Από σήμερα τα ξημερώματα, η κυκλοφορία των οχημάτων διοχετεύεται πλέον σε παρακείμενους δρόμους, ενώ η διέλευση από την Oxford Street θα επιτρέπεται μόνο κάθετα (από βορρά προς νότο) σε συγκεκριμένες διασταυρώσεις.

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Κίνηση οχημάτων και πεζοί στην διάσημη Oxford Street του Λονδίνου – Μια εικόνα που ανήκει από σήμερα στο παρελθόν (AP Photo/Kin Cheung)

Ο Σαντίκ Καν χαρακτήρισε την ημέρα «ιστορική στιγμή για την πρωτεύουσα» που θα αναζωογονήσει την αγορά ενόψει της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

Ωστόσο, οι επικριτές του σχεδίου προειδοποιούν για τον κίνδυνο να μετατραπεί η περιοχή σε μια «ανεξέλεγκτη χαοτική κατάσταση» λόγω της επιβάρυνσης των γύρω οδικών δικτύων.

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Τοπικές ενώσεις πολιτών, όπως η Soho Society, προειδοποιούν ότι η μετατόπιση της κίνησης σε προστατευόμενες οικιστικές ζώνες θα «καταστρέψει» την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αυξάνοντας την ηχορύπανση και την ατμοσφαιρική ρύπανση στις γειτονιές τους.

Επίσης, οργανώσεις για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, καταγγέλουν ότι με την πλήρη απαγόρευση των ταξί και των λεωφορείων, ο δρόμος μετατρέπεται σε «συγκοινωνιακή έρημο» για άτομα με κινητικά προβλήματα.



Παράλληλα και η Ένωση Αδειοδοτημένων Οδηγών Ταξί (LTDA) τονίζει ότι οι ηλικιωμένοι και οι ανάπηροι επισκέπτες δεν θα μπορούν πλέον να αποβιβαστούν έξω από τα καταστήματα.

Ετσι, παρά τις διαβεβαιώσεις της δημαρχίας ότι οι νέες στάσεις λεωφορείων απέχουν το πολύ 200 μέτρα, οι επικριτές θεωρούν την απόσταση αυτή απαγορευτική για πολλούς.

Τέλος, οι Συντηρητικοί του Γουέστμινστερ κατηγορούν τον Δήμαρχο ότι «αγνοεί τους ντόπιους για χάρη της προσωπικής του υστεροφημίας» και ότι απέκρυψε αναλυτικά δεδομένα από τη δημόσια διαβούλευση για να κρύψει το μέγεθος των αντιδράσεων. Μάλιστα, το δημοτικό συμβούλιο εξέτασε ακόμη και το ενδεχόμενο δικαστικής προσφυγής κατά του σχεδίου Καν για πεζοδρόμηση της Oxford Street.