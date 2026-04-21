Χρηματιστήριο Τέχνης -Οι Έλληνες που σπάνε ρεκόρ: Η μνημειώδης ελαιογραφία του Παρθένη, τα ελλειπτικά του Μόραλη - iefimerida.gr

Το έργο Ποίηση του Κωνσταντίνου Παρθένη, το μεγαλύτερο σε διαστάσεις έργο που έχει ποτέ εμφανιστεί σε δημοπρασία βρίσκεται ανάμεσα στα έργα Τέχνης της Greek Sale στο Παρίσι.

H Art Expertise διοργανώνει για τον οίκο Bonhams στις 20 Μαΐου, την 48η δημοπρασία Greek Sale στο Παρίσι, με αφιέρωμα στην ελληνική Τέχνη των τελευταίων δύο αιώνων.

165 θησαυροί στο Greek Sale στο Παρίσι

Στα σημαντικότερα έργα της δημοπρασίας συγκαταλέγεται το έργο Ποίηση (Ευαγγελισμός) (€300,000-500,000) του Κωσταντίνου Παρθένη (1878-1967).

Tο μεγαλύτερο σε διαστάσεις έργο που έχει ποτέ εμφανιστεί σε δημοπρασία, με συμμετοχή σε πολλές εκθέσεις του καλλιτέχνη, με πιο πρόσφατη την τελευταία ατομική έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη το 2022, όπου καταλάμβανε μια περίοπτη θέση στο χώρο.

Η μνημειώδης ελαιογραφία, που ζωγραφίστηκε περίπου το 1950, μέσα από έναν συνδυασμό συμβολισμού, πνευματικότητας και αφαίρεσης, εκφράζει τα υψηλά ιδεώδη της πίστης της αρμονίας και της υπεροχής με μία σχεδόν απόκοσμη ατμόσφαιρα. Στο έργο ανακαλούνται δύο κόσμοι, ένας επίγειος και ένας υπερβατικός, με τον Άγγελο να εμφανίζεται ως μεσολαβητής και κομιστής της έμπνευσης κατά το πρότυπο της αρχαίας μούσας.

Κορυφαία στιγμή αναμένεται να αναδειχθεί και πάλι έργο του Γιάννη Μόραλη (1916-2009), Πανσέληνος Η (€250,000-350,000) του πλέον περιζήτητου και δυσεύρετου καλλιτέχνη των τελευταίων ετών.

Δίχως περιγραφικές λεπτομέρειες και χρωματικές διαβαθμίσεις, απορρίπτοντας την αυταπάτη του χώρου, ο Μόραλης δίνει έμφαση μόνο στα απαραίτητα δομικά στοιχεία, δημιουργώντας ελλειπτικές φιγούρες με γεωμετρική σύνθεση που εκφράζουν ξεκάθαρα την ευαισθησία του, παρά το κονστρουκτιβιστικό αποτέλεσμα.

Αυξημένο ενδιαφέρον προβλέπεται για μία από τις ωραιότερες ελαιογραφίες που έχουν εμφανιστεί σε δημοπρασία του Νικολάου Λύτρα (1883-1927), η Ταράτσα στην Τήνο (€70,000-100,000), ζωγραφισμένο περίπου το 1923 με 1926, ένα από τα είκοσι έργα που παρουσίασαν το έργο του καλλιτέχνη στη Μπιενάλε της Βενετίας του 1936. Το δυναμικό αυτό τοπίο της Τήνου με τις δύο καθιστές γυναίκες σε πρώτο πλάνο, που ανακαλύφθηκε πρόσφατα σε σημαντική ιδιωτική συλλογή της Αθήνας, χαρακτηρίζεται από ζωντανά χρώματα, γρήγορες πινελιές και έντονες αντανακλάσεις του φωτός.

Άλλο σημαντικό έργο που θα τραβήξει τα βλέμματα των φιλότεχνων είναι και το έργο του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ (1871-1934), Ερωτόκριτος και Αρετούσα (€100,000-150,000), μια θαυμάσια αποτοίχιση μεταφερμένη σε καμβά που κοσμούσε έως το 1960 ένα αρχοντικό στους Πύργους Θερμής στη Μυτιλήνη.

Η αποτύπωση της διάσημης ιστορίας αγάπης, αποτελεί ένα καλλιτεχνικό κόσμημα του μάγου περιηγητή της ελληνικής παράδοσης, όπου αποτυπώνει με ρομαντισμό και θεατρικό ύφος τον ιδεατό κόσμο που ταξίδευε στην πλούσια φαντασία του από τα παιδικά του χρόνια. Ο λαϊκός ζωγράφος έχει αφήσει πίσω του το ανεξίτηλο αποτύπωμά του ως προάγγελος του Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού για αυτό και τα έργα του έχουν χαρακτηριστεί πολιτιστική κληρονομιά.

Ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας (1906-1994) αντιπροσωπεύεται στη δημοπρασία με μία σειρά από εξαιρετικής ποιότητας έργα. Ένα από αυτά, η Γέφυρα στη Σαντορίνη (€60,000-80,000), του 1963, της ώριμης περιόδου, είναι ένας ύμνος στην μεταφυσική αφαίρεση, όπου διαφαίνεται καθαρά η στέρεη, γεωμετρικά σχηματισμένη σύνθεση των κυβιστικών έργων του καλλιτέχνη.

Άλλο εξίσου σημαντικό έργο είναι το Γυναίκα σε Εσωτερικό Χώρο με Καθρέπτη (€40,000-60,000) του 1940. Η ελαιογραφία αντανακλά την δεξιοτεχνία του ζωγράφου να απορροφά την ατμόσφαιρα της προπολεμικής περιόδου της παρισινής καλλιτεχνικής σκηνής με έντονη την επιρροή των έργων του Πάμπλο Πικάσο της δεκαετίας του 1930. Η σύνθεση με τη νέα γυναίκα με κλειστά τα μάτια πιθανότατα είναι εμπνευσμένη από του έργο του Πικάσο, Le Reve της συλλογής Ganz.

Από τα πιο σημαντικά σύγχρονα έργα του Greek Sale είναι αδιαμφισβήτητα το έργο της Chryssa (Βαρδέα) (1933-1913), Gates to Time Square, 1969 (€100,000-150,000). Η διεθνούς φήμης Χρύσα υπήρξε η πρώτη καλλιτέχνης στην Αμερική που δημιούργησε γλυπτά με τη χρήση των ηλεκτρικών λαμπτήρων neon. Το 1957 η καλλιτέχνης δημιουργεί το εργαστήριο της στη Νέα Υόρκη και η κύρια πηγή έμπνευσής της γίνονται τα φαντασμαγορικά φώτα με τα εμπορικά σύμβολα της πλατείας Times.

Όπως αναφέρει η Τερψιχόρη Αγγελοπούλου, «η συγκέντρωση της εξαιρετικής συλλογής των 165 έργων και η ανακάλυψη κρυφών θησαυρών και χαμένων συνδέσμων της ιστορίας της ελληνικής τέχνης, αποτελεί για την ομάδα μας μια “μαγευτική εμπειρία”. Θεωρούμε χρέος μας να ανταποκρινόμαστε στο μέγιστο στις απαιτήσεις και προσδοκίες των συλλεκτών ελληνικής τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό».

Τα παραπάνω έργα πλαισιώνονται και από άλλα έργα σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών, όπως: Νικολάου Γύζη, Γεωργίου Ιακωβίδη, Κωνσταντίνου Βολανάκη, Βασίλη Χατζή, Δημήτρη Γαλάνη, Κωνσταντίνου Μαλέα, Μιχάλη Οικονόμου, Σπύρου Παπαλουκά, Γεωργίου Προκοπίου, Επαμεινώνδα Θωμόπουλου, Θάνου Τσίγκου, Γιάννη Τσαρούχη, Μάριου Πράσινου, Γιάννη Σπυρόπουλου, Αλέκου Κοντόπουλου, Γιώργου Γουναρόπουλου, Παναγιώτη Τέτση, Σπύρου Βασιλείου, Βασίλη Γερμενή, Αγήνορα Αστεριάδη, Κώστα Γραμματόπουλου, Γεωργίου Σικελιώτη, Πολύκλειτου Ρέγκου, Πάρη Πρέκα, Γιάννη Γαϊτη, Γαβριέλλας Σίμωση, Νίκου Κεσσανλή, Αλέξη Ακριθάκη, Γιώργου Μαυροειδή, Ντίκου Βυζάντιου, Παύλου, Κοσμά Ξενάκη, Αλέκου Φασιανού, Λουκά Σαμαρά, Γιώργου Ζογγολόπουλου, Δημήτρη Μυταρά, Κώστα Τσόκλη, Γιώργου Λάππα, Γιώργου Δέρπαπα, Θεόδωρου Μανωλίδη κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ: 210 3636404 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση art@expertise.gr.

Έκθεση όλων των έργων της δημοπρασίας στην Αθήνα στην Image Gallery,

Αμαλίας 36:

Δευτέρα 4 Μαΐου 11:00-15:00

Τρίτη 5 Μαΐου 11:00-20:00

Τέταρτη 6 Μαΐου 11:00-20:00

Μετά την παρουσίαση των έργων στην Αθήνα ακολουθεί έκθεση στο Παρίσι από τις 16 έως και τις 19 Μαΐου στον οίκο Bonhams, στην Avenue Hoche 6, 75008 Paris.

Τα μέλη της Art Expertise με εμπειρία άνω των 30 ετών στην αγορά της τέχνης, έχουν στο ενεργητικό τους συνεργασία με τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου και οι δημοπρασίες Greek Sale που διοργάνωσαν έχουν βρεθεί πλείστες φορές στην κορυφή των πωλήσεων με πολλά ρεκόρ Ελλήνων καλλιτεχνών.