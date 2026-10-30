Χειρόγραφο ποίημα του Κ. Π. Καβάφη και σχεδιάγραμμα της ναυμαχίας του Ναβαρίνου σε μία σπάνια δημοπρασία - iefimerida.gr

Eνα αυτόγραφο ποίημα του Κ. Π. Καβάφη περιλαμβάνεται στην προσεχή δημοπρασία της VERGOS Auctions με τα ταξιδιωτικά βιβλία και τα χαρακτικά.

Μία σπάνια δημοπρασία στη Στοά Αρσακείου

Ταξιδιωτικά βιβλία με περίτεχνη εικονογράφηση, εξαιρετικά σπάνια χειρόγραφα προσωπικοτήτων των γραμμάτων και των τεχνών, δυσεύρετοι χάρτες που παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τις χρονικές περιόδους που σχεδιάστηκαν, έγγραφα ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας και πολλές ακόμη εκδόσεις που χρονολογούνται μεταξύ 16ου και 19ου αιώνα είναι μόνο μερικά από όσα περιλαμβάνονται στον εκτενή κατάλογο της δημοπρασίας Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα και Χαρακτικά της VERGOS Auctions.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 11 & 12 Νοεμβρίου στο ανακαινισμένο ιστορικό κτήριο της Στοάς Αρσακείου, ΣΤΟΑ Culture, στο κέντρο της Αθήνας (ώρα 5:30 μ.μ.).

Από τον κατάλογο της δημοπρασίας ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:﻿

• To χειρόγραφο ποίημα «Δέησις» από τον μεγάλο ποιητή Κ. Π. Καβάφη (1863-1933). Η «Δέησις» δημοσιεύτηκε το 1898 και είναι ένα από τα 154 «αναγνωρισμένα», όπως λέγονται, ποιήματα που ο ίδιος ο ποιητής συμπεριέλαβε στο επίσημο σώμα της ποίησής του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

• Ένα χειρόγραφο σχεδιάγραμμα της ναυμαχίας του Ναβαρίνου, που δεν φαίνεται να αντιγράφει κάποιο από τα γνωστά σχεδιαγράμματα. Ο ασυνήθιστος προσανατολισμός και η προοπτική απόδοση τοπογραφικών λεπτομερειών καθιστούν πιθανό να πρόκειται για έργο αυτόπτη μάρτυρα.

• Μια σχεδόν πλήρης συλλογή των κειμένων του λόγιου Χρ. Άγγελου (1575-1638), τα οποία δημοσίευσε στο διάστημα 1617-1624, για να κάνει γνωστή στη Δύση τη βαρβαρότητα των Τούρκων και την κατάσταση της πατρίδας του. Κανένα άλλο αντίτυπο πρώτης έκδοσης έργου του Χρ. Άγγελου δεν έχει εμφανιστεί σε ελληνική ή ξένη δημοπρασία, τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

• To εμβληματικό έργο του Lοuis Dupré, με 40 λιθογραφίες επιχρωματισμένες με το χέρι. Εξαιρετικό αντίτυπο του ωραιότερου ταξιδιωτικού βιβλίου για την Ελλάδα, στο οποίο είναι εμφανή τα γνήσια φιλελληνικά αισθήματα και η αγάπη του Dupré για τον τόπο και τους ανθρώπους.

• Ένα Μαθηματάριο του 18ου αιώνα με αρχαία ελληνικά κείμενα και διάστιχη ερμηνεία. Το χειρόγραφο αυτό αποτελούσε ως προς τα κείμενα ένα άριστης ποιότητας Μαθηματάριο γραμμένο από έμπειρο γραφέα με επιμέλεια και προσοχή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανακαλύψτε περισσότερα και ενημερωθείτε για τους τρόπους συμμετοχής στη δημοπρασία στην ιστοσελίδα www.vergosauctions.com.