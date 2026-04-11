H πιο όμορφη συναυλία της χρονιάς (μέχρι στιγμής) - Μια σπάνια πρεμιέρα - iefimerida.gr

Περίπου 200 τυχεροί προσκεκλημένοι βρέθηκαν στο εμβληματικό παρεκκλήσι του Βατικανού για μια σπάνια ιδιωτική συναυλία.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Περίπου 200 προσκεκλημένοι παρακολούθησαν μια σπάνια ιδιωτική συναυλία στο παρεκκλήσι του Βατικανού, όπου παρουσιάστηκε ένα νέο μουσικό έργο με βιβλικές αναφορές, τηρώντας αυστηρούς περιορισμούς.

Το ορατόριο «Angels Unawares», εμπνευσμένο από βιβλικές ιστορίες και παραγγελμένο από το Genesis Foundation, εκτελέστηκε από τη χορωδία The Sixteen και την Britten Sinfonia.

Οι τοιχογραφίες του Μιχαήλ Άγγελου ενίσχυσαν την εμπειρία, ενώ παράλληλα γίνονταν εργασίες συντήρησης σε μέρος του έργου «Η Τελική Κρίση».

Ο Vincent Nichols τόνισε τη διαχρονική απήχηση των αγγέλων και τη σημασία της αγγλικής γλώσσας, με τους ερμηνευτές να συμφωνούν ότι συμβάλλει στην επικοινωνία του έργου.

Το εσωτερικό της Καπέλα Σιξτίνα παραμένει ένα από τα πιο αυστηρά ελεγχόμενα και ελάχιστα προσβάσιμα σημεία του κόσμου, με τους περιορισμούς στη φωτογράφιση και την καταγραφή να είναι σχεδόν... απόλυτοι. Ωστόσο, το βράδυ της Κυριακής, στις 22 Μαρτίου, περίπου 200 προσκεκλημένοι βρέθηκαν στο εμβληματικό παρεκκλήσι του Βατικανού για μια σπάνια ιδιωτική συναυλία, η οποία σηματοδότησε την πρώτη παρουσίαση ενός νέου μουσικού έργου με θέμα τις βιβλικές αφηγήσεις.

Η εκδήλωση είχε αυστηρά περιορισμένο χαρακτήρα, για ελάχιστους λίγους και εκλεκτούς, ενώ οι παρευρισκόμενοι κλήθηκαν να μην χρησιμοποιήσουν κινητά τηλέφωνα για φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση.

Την ανακοίνωση έκανε, σύμφωνα με το ΑΡ, ο ίδιος ο Vincent Nichols, αρχιεπίσκοπος του Westminster, ο οποίος προειδοποίησε το κοινό πριν την έναρξη της συναυλίας. Μεταξύ των προσκεκλημένων βρίσκονταν ο καναδός πρωθυπουργός Mark Carney και η τέως βρετανίδα πρωθυπουργός Theresa May, γεγονός που υπογράμμισε ακόμη περισσότερο τον διεθνή χαρακτήρα της εκδήλωσης.

12 διαφορετικές βιβλικές ιστορίες

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε το ορατόριο «Angels Unawares», ένα έργο διάρκειας περίπου 70 λεπτών που αποτελείται από 12 επιμέρους μέρη, καθένα εκ των οποίων αντλεί έμπνευση από μια διαφορετική βιβλική ιστορία. Τη σύνθεση υπογράφει ο James MacMillan, ενώ τα κείμενα βασίζονται σε έργο του Robert Willis, ο οποίος απεβίωσε στα τέλη του 2024, λίγο μετά την ολοκλήρωση του κειμένου.

Η παραγγελία του έργου έγινε από το Genesis Foundation, με πρωτοβουλία του χρηματοδότη και φιλάνθρωπου John Studzinski. Όπως δήλωσε, η αρχική πρόθεση ήταν η δημιουργία ενός μεγάλου μουσικού έργου αφιερωμένου στους αγγέλους, ένα θέμα που, όπως υποστήριξε, δεν είχε έως τώρα αποτυπωθεί επαρκώς σε αντίστοιχη κλίμακα. «Όταν ξεκινήσαμε, υπήρχε αμφιβολία για το αν ήταν εφικτό», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η τελική μορφή του έργου προέκυψε χωρίς αλλαγές στο αρχικό κείμενο, λόγω της έντονης συγκινησιακής του φόρτισης.

Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε από τη χορωδία The Sixteen, με τη συνοδεία της Britten Sinfonia. «Οι τοιχογραφίες που απεικονίζουν σκηνές από τη ζωή του Μωυσή, καθώς και οι μορφές αγγέλων που εμφανίζονται στα έργα του Michelangelo, αποτέλεσαν ένα διαρκές οπτικό υπόβαθρο κατά τη διάρκεια της συναυλίας», σημειώνει το σχετικό άρθρο του ΑΡ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες παρευρισκομένων, η συνύπαρξη των δύο μορφών τέχνης ενίσχυσε την εμπειρία της ακρόασης, με την Alison Clarkson, αμερικανίδα γερουσιαστή από το Βερμόντ, να κάνει λόγο για «ένωση δύο από τις σημαντικότερες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης».

Το εσωτερικό της Καπέλα Σιξτίνα παραμένει ένα από τα πιο αυστηρά ελεγχόμενα και ελάχιστα προσβάσιμα σημεία του κόσμου, με τους περιορισμούς στη φωτογράφιση και την καταγραφή να είναι σχεδόν... απόλυτοι / ΑΡ

Το έργο αντλεί τον τίτλο του από βιβλικό απόσπασμα που αναφέρεται στην ανάγκη φιλοξενίας των ξένων, οι οποίοι ενδέχεται να είναι άγγελοι «εν αγνοία» των ανθρώπων. Στις περισσότερες από τις αφηγήσεις του ορατορίου, οι αγγελικές μορφές εμφανίζονται άμεσα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η παρουσία τους παραμένει συγκαλυμμένη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ενότητα «The Song of Tobias», όπου ο πρωταγωνιστής εκφράζει την αδυναμία του να αναγνωρίσει τον αρχάγγελο Ραφαήλ, παρά τα εμφανή σημάδια της παρουσίας του.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, μέρος του έργου «Η Τελική Κρίση» του Mιχαήλ Αγγέλου παρέμεινε καλυμμένο από ένα ειδικό προστατευτικό ύφασμα, λόγω εργασιών συντήρησης που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι συντηρητές επιχειρούν την απομάκρυνση στρώματος αλάτων που έχει συσσωρευτεί τα τελευταία 30 χρόνια, περιορίζοντας την ορατότητα συγκεκριμένων μορφών, μεταξύ των οποίων και απεικονίσεις αγγέλων.

Ο Vincent Nichols υπογράμμισε ότι «το θέμα των αγγέλων έχει διαχρονική και διαθρησκευτική απήχηση, επισημαίνοντας ότι η διερεύνηση της παρουσίας τους μπορεί να αγγίξει ένα ευρύ κοινό». Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της αγγλικής γλώσσας ως μέσου επικοινωνίας, σημειώνοντας ότι η επιλογή αγγλόφωνων κειμένων ενδέχεται να διευρύνει την απήχηση του έργου, σε αντίθεση με τη χρήση λατινικών ή άλλων γλωσσών που παραδοσιακά συνδέονται με τη θρησκευτική μουσική.

Ωστόσο, το βράδυ της προπερασμένης Κυριακής, στις 22 του μήνα, περίπου 200 προσκεκλημένοι βρέθηκαν στο εμβληματικό παρεκκλήσι του Βατικανού για μια σπάνια ιδιωτική συναυλία, η οποία σηματοδότησε την πρώτη παρουσίαση ενός νέου μουσικού έργου με θέμα τις βιβλικές αφηγήσεις / ΑΡ

Η επιλογή της αγγλικής γλώσσας κρίθηκε καθοριστική και από τους ίδιους τους ερμηνευτές, με μέλη της χορωδίας να επισημαίνουν ότι η δυνατότητα άμεσης κατανόησης των στίχων συμβάλλει ουσιαστικά στην απόδοση και την επικοινωνία του έργου.

Η σοπράνο Julie Cooper ανέφερε ότι «παρά την εξοικείωση των ερμηνευτών με τη λατινική λειτουργική μουσική, η χρήση της αγγλικής γλώσσας προσφέρει μεγαλύτερη αμεσότητα και αφηγηματική σαφήνεια». Όπως σημείωσε, «η βασική προτεραιότητα για τους τραγουδιστές είναι η δυνατότητα να μεταδώσουν το περιεχόμενο και την ιστορία των κειμένων στο κοινό, κάτι που διευκολύνεται σημαντικά όταν η γλώσσα είναι οικεία».

Η συναυλία ηχογραφήθηκε και μεταδόθηκε ραδιοφωνικά από το BBC το σαββατοκύριακο που μας πέρασε.