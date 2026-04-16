Greek Sale: Η μάχη των τιμών για το ελληνικό χρηματιστήριο τέχνης στο Παρίσι -Προγνωστικά με Μόραλη μπροστά, Γκίκα σε άνοδο και ρίσκο για Γιαλλινά - iefimerida.gr

Το iefimerida δίνει τα προγνωστικά για τις κινήσεις των επενδυτών ενόψει της αναμέτρησης στο Παρίσι. Το ισχυρό «χαρτί» του Μόραλη, η «καυτή» ευκαιρία με Κεσσανλή, και το oversupply με Γιαλλινά.



Το Παρίσι ετοιμάζεται να υποδεχθεί στις 20 Μαΐου το Greek Sale του οίκου Bonhams, ένα κρίσιμο τεστ για το ελληνικό χρηματιστήριο τέχνης που τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να διατηρήσει τα επίπεδα των τιμών μετά από αρκετές και έντονες διακυμάνσεις στα διεθνή ταμπλό.

Αρκετές είναι οι συλλεκτικές και επενδυτικές επιλογές στις οποίες στρέφονται οι επενδυτές με επικρατέστερο, μέχρι στιγμής, υποψήφιο starlot τον πίνακα του Γιάννη Μόραλη με τίτλο «Full moon H». Είναι ακρυλικό σε καμβά (130x130 εκ.) και χρονολογείται το 1976. Εχει υπογραφή «Yannis MORALIS» στην πίσω όψη και αυτή τη στιγμή θεωρείται ένα από τα πιο συλλεκτικά και εμπορικά έργα στην ελληνική αγορά τέχνης.

Εφάμιλλα έργα - ελαφρώς πιο φωτεινά - συγκαταλέγονται στην κορυφή των τελευταίων αναμετρήσεων στα Greek Sale. Η τιμή της εκτίμησής του είναι 250.000 με 350.000 ευρώ, αλλά δεν αποκλείεται να καταγράψει υψηλότερη τιμή πώλησης. Μετά από το πολύ δυνατό resale που έκανε το Erotic το 2020 με τελική αξία τα 587.705 ευρώ και ετήσια απόδοση 16%, η αγορά έργων του Μόραλη κινείται, ξανά, στα γνώριμα υψηλά επίπεδα.

Ποια top prices δίνουν τα προγνωστικά για το Greek Sale στο Παρίσι

«Αρωμα» υπεραξίας αναδύεται για τον πίνακα του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα με τίτλο «Pont a Santorini» (λάδι σε καμβά, 45,5x66εκ.). Έχει ζωγραφιστεί το 1963 και κάτω δεξιά έχει υπογραφή ως GHIKA /63. Εκτιμάται από 60.000 έως 80.000 ευρώ, αν και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πιάσει υψηλότερη τιμή πώλησης. Θυμίζουμε πως πριν από μερικούς μήνες, το έργο του Γκίκα «Paysage d’ Hydra» έγινε η πιο μεγάλη outsider πώληση στο ελληνικό χρηματιστήριο τέχνης καθώς το bidding είχε ξεκινήσει στις 38.000 ευρώ, αλλά τα χτυπήματα οδήγησαν στο ασύλληπτο hammer price των 260.000 ευρώ. Μαζί με τις προμήθειες του οίκου, ο επενδυτής τοποθέτησε συνολικά 330.600 ευρώ (!), αφήνοντας πολύ πίσω το low estimate, και επαναπροσδιορίζοντας τα επίπεδα στην αγορά έργων του Χατζηκυριάκου-Γκίκα.



Δυνατή επενδυτική επιλογή θεωρείται το έργο του Νικόλαου Γύζη με τίτλο «Prière avant le repas / Tischgebet». Χρονολογείται το 1881, είναι λάδι σε μουσαμά (49,5x45εκ.) και υπογεγραμμένο κάτω αριστερά. Αν αγοραστεί στην αρχική τιμή των 20.000 ευρώ θα είναι ένα από τα πιο ιδανικά αποκτήματα της δημοπρασίας. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η τελική τιμή να υπερβεί και το διπλάσιο της εκτίμησης.

Κατά τα ίδια, με τιμές 18.000 - 22.000 ευρώ, τραβάει το ενδιαφέρον ένας άλλος πίνακας του Γκίκα, με τίτλο «Composition with roofs (Paris roofs)», χρονολογίας 1952. Πρόκειται για τεχνική gouache σε χαρτί (34x26 εκ.) και είναι υπογεγραμμένο ως «GHIKA 52».

Double ευκαιρία με έργα των Παπαλουκά - «Καυτή» ευκαιρία με έργο του Κεσσανλή

Από 8.000 έως 12.000 ευρώ κυμαίνεται η τιμή εκτίμησης για το έργο του Σπύρου Παπαλουκά «Le temple s’Afea», προερχόμενο από ιδιωτική συλλογή στην Αθήνα. Αν αγοραστεί μέσα στο εύρος των εκτιμήσεων θα αποτελεί μια πολύ καλή συλλεκτική και επενδυτική κίνηση με περιθώριο ανόδου μελλοντικά.

Στα ίδια -ελκυστικά - επίπεδα κυμαίνεται άλλο ένα έργο του Παπαλουκά με τίτλο Maisons et peupliers á Lesvos και χρονολογία το 1925, εξίσου από ιδιωτική συλλογή στην Αθήνα και αρκετά δυνατό επενδυτικά.

Εξαιρετική ευκαιρία αποτελεί το έργο του Νίκου Κεσσανλή «L ‘animale blu» χρονολογημένο και υπογεγραμμένο ως ‘NIKOS ‘57’ στο δεξί μέρος χαμηλά.

Στο παρελθόν, εφάμιλλα έργα είχαν αγγίξει τιμές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, ενώ το συγκεκριμένο είχε αγγίξει 11.700 ευρώ σε δημοπρασία Greek Sale του οίκου Sotheby’s που είχε γίνει το 2004. Σήμερα, το ίδιο έργο εμφανίζεται με τιμή εκτίμησης στα 4.000 με 6.000 ευρώ.

Come back με ρίσκο για Γιαλλινά

Αυξημένη διαθεσιμότητα έργων του Άγγελου Γιαλλινά παρατηρείται σε σχέση με την πιο αραιή εμφάνιση των έργων του στα διεθνή ταμπλό, θέτοντας ένα ερώτημα: Η προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση ή έχουμε δυνατό come back στην αγορά; Στο υψηλό αυτό “απόθεμα” των έργων του περιλαμβάνονται τα έργα «Bateaux de pêche devant les montagnes enneigées» (4.000 - 6.000 ευρώ), Corfu (1.000-1.500 ευρώ), Paysage de Granada (3.000 - 5.000 ευρώ), Vue panoramique de la vieille forteresse de Corfu et les murs de vieux port (4.000 - 6.000 ευρώ) και Vue de la vieille forteresse avec l'église de St Georges (4.000 - 6.000 ευρώ).

Μάλιστα, τα δύο τελευταία έργα συγκεντρώνουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μέχρι στιγμής ενώ το θέμα της Κέρκυρας θεωρείτο ανέκαθεν αντιπροσωπευτικό της θεματογραφίας του Γιαλλινά.