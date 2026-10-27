Γιορτή του Σινεμά 2026: Ταινίες με μόλις 3 ευρώ στους κινηματογράφους την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου - iefimerida.gr

Ο αγαπημένος θεσμός των φίλων του κινηματογράφου επιστρέψει την Πέμπτη 29 Οκτβωβρίου, με τη «Γιορτή του Σινεμά» να δίνει τη δυνατότητα σε όσους θέλουν να δουν ταινίες με μόλις 3 ευρώ.

Οι επιλογές που υπάρχουν είναι αρκετές, για όλα τα γούστα, καθώς άπαντες θα μπορούν να δουν τις ταινίες που προβάλλονται στις κινηματογραφικές αίθουσες, πληρώνοντας 3 ευρώ εισιτήριο.

«29 Οκτωβρίου, πάμε σινεμα;»

Ο θεσμός με σύνθημα «29 Οκτωβρίου, πάμε;» γίνεται η αφορμή σε όσους θέλουν να ξεκλέψουν λίγο χρόνο που την καθημερινότητά τους και να πάνε να απολαύσουν μία ταινία.

Για να δείτε τις ταινίες που θα προβληθούν ανήμερα της Γιορτής του Σινεμά 2026, πατήστε εδώ.