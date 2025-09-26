Γιώργος Ζογγολόπουλος, ο γλύπτης που έβγαλε την τέχνη στον δημόσιο χώρο -Εκθεση-αφιέρωμα στην Sianti Gallery - iefimerida.gr

Από τις εμβληματικές «Ομπρέλες» στη Θεσσαλονίκη και τα πελώρια μνημεία όπως «Ο Χορός του Ζαλόγγου» ο Ζογγολόπουλος κατέστησε την τέχνη αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής εμπειρίας.

Ο Γιώργος Ζογγολόπουλος έβγαλε την τέχνη από τα μουσεία στον δημόσιο χώρο, όπως με τις παρεμβάσεις του σε Σύνταγμα και Ομόνοια.

20 χρόνια από τον θάνατο του γλύπτη Γιώργου Ζαγγολόπουλου

Η Sianti Gallery, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου, παρουσιάζει στις 10 Οκτωβρίου μια έκθεση αφιερωμένη στον σπουδαίο γλύπτη-ζωγράφο Γιώργο Ζογγολόπουλο, με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων από τον θάνατό του.

Ο Γιώργος Ζογγολόπουλος (1903–2004) υπήρξε δημιουργός με διεθνή ακτινοβολία, που αφιέρωσε τη ζωή του στην εφαρμογή της τέχνης στον δημόσιο χώρο, αφήνοντας πίσω του εμβληματικά έργα που σφράγισαν το αστικό τοπίο και την ελληνική γλυπτική, κατέχοντας κομβική θέση στην καθιέρωση της αφαίρεσης στην Ελλάδα – όπως σημειώνει στο επιμελητικό του κείμενο ο Θανάσης Μουτσόπουλος.

Ο Γιώργος Ζογγολόπουλος εφάρμοσε την τέχνη του στον δημόσιο χώρο

" Ολυμπιακοί Κύκλοι ", 61x67x40cm, 1998, Ανοξείδωτος χάλυβας

Ολυμπιακοί Κύκλοι

Το γλυπτό σε ύψος 15 μ. εγκαταστάθηκε το 2001 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο τίτλος του έργου αποτελεί αναφορά στο σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ όμοια έργα βρίσκονται στην είσοδο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στην Εθνική Γλυπτοθήκη και στην Υπαίθρια Γλυπτοθήκη Ψυχικού.

" Ομπρέλες ",50cm, 1999, Ανοξείδωτος χάλυβας

Ομπρέλες

Το γλυπτό σε ύψος 13 μ. παρουσιάστηκε στην Μπιενάλε της Βενετίας το 1995 και το 1997 εγκαταστάθηκε στην παραλία Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, έκτοτε το γλυπτό αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη.

Κενό και Σφαίρα

Κενό και Σφαίρα

Το έργο κατασκευασμένο από μέταλλο αποπνέει μια αίσθηση αφαιρετικής, σύγχρονης σύνθεσης με λεπτές ράβδους.

«Γιώργος Ζογγολόπουλος – Ενότητα και Πολλαπλότητα»

Η έκθεση «Γιώργος Ζογγολόπουλος – Ενότητα και Πολλαπλότητα» αναδεικνύει τη συνεχή εξελικτική πορεία του καλλιτέχνη, από τις αυστηρές γεωμετρικές συνθέσεις της δεκαετίας του ’60 έως την κινητική γλυπτική με φως και νερό των δεκαετιών ’70 και ’80, ενώ παρουσιάζει παράλληλα ζωγραφικά έργα – λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό – καθώς και μικρής κλίμακας γλυπτά και πολλαπλά, που εντάσσονται στο ευρύτερο φάσμα της εικαστικής του παραγωγής.

Η συνεργασία με το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου αποτελεί για τη Sianti Gallery ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη, καθώς καθιστά δυνατή την παρουσίαση ενός αντιπροσωπευτικού συνόλου έργων που προσφέρει στο κοινό μια ολοκληρωμένη εικόνα του δημιουργού — από τα εμβληματικά δημόσια έργα που σφράγισαν την ελληνική πρωτεύουσα έως τις συνθέσεις με το στοιχείο του νερού, τον ήχο και το φως.

Με αυτόν τον τρόπο, η έκθεση αναδεικνύει τον Ζογγολόπουλο όχι μόνο ως πρωτοπόρο της ελληνικής αφαίρεσης, αλλά και ως καλλιτέχνη που παρέμεινε διαρκώς ανοιχτός στις πνευματικές προκλήσεις του αιώνα του, γεφυρώνοντας δημιουργικά την παράδοση με την καινοτομία.

Για τη Sianti Gallery, η παρουσίαση αυτής της έκθεσης αποτελεί αφενός αναγνώριση της σημασίας του Γιώργου Ζογγολόπουλου και αφετέρου πρόσκληση να ξαναδούμε την επικαιρότητά του, να στοχαστούμε πάνω στη σχέση τέχνης και πόλης και να εμπνευστούμε από το όραμα ενός δημιουργού που μετουσίωσε σε τέχνη την ελευθερία, την τόλμη και την αέναη αναζήτηση.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις για το κοινό καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, με στόχο να φέρουν τις νεότερες γενιές σε άμεση επαφή με το έργο και την κληρονομιά του.

Ατομική Έκθεση Γλυπτικής στην Sianti Gallery

«Γιώργος Ζογγολόπουλος – Ενότητα και Πολλαπλότητα» Εγκαίνια: Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, ώρα 19:00 – 22:00 Τοποθεσία: Sianti Gallery, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2 & Νηρηίδων 18, 11634, Αθήνα

(πίσω από την Εθνική Πινακοθήκη) Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 10 Οκτωβρίου – Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025