«Γιώργος Ντάβλας & Friends»: Μια λαμπερή μουσική βραδιά στη Θεσσαλονίκη με φιλανθρωπικό χαρακτήρα

Η μουσική παράσταση «Γιώργος Ντάβλας & Friends» συνδύασε τη μαγεία της μουσικής με την ευαισθητοποίηση για έναν σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Γιώργος Ντάβλας, μαζί με καταξιωμένους καλλιτέχνες, παρουσίασε ένα μουσικό πρόγραμμα με διαχρονικές μελωδίες και τραγούδια του ελληνικού και διεθνούς κινηματογράφου, σε μια εκδήλωση με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που προσέλκυσε διακεκριμένες προσωπικότητες στη Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση είχε έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των εσόδων της διατέθηκε για την ενίσχυση του Συλλόγου Φίλων των Καρκινοπαθών Παιδιών «ΣΤΟΡΓΗ», συνδέοντας την τέχνη με την ουσιαστική κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικές προσωπικότητες από το εξωτερικό, όπως ο Γενικός Πρόξενος της Βουλγαρίας και στελέχη από το Λουξεμβούργο και το Παρίσι, οι οποίες ταξίδεψαν για να στηρίξουν την πρωτοβουλία.

Η επιτυχία της βραδιάς βασίστηκε στην πολύτιμη συμβολή των χορηγών που στήριξαν την πρωτοβουλία, επιβεβαιώνοντας πως ο πολιτισμός, όταν συναντά την κοινωνική ευαισθησία, μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρή γέφυρα αλληλεγγύης και προσφοράς.

Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και σε μια ατμόσφαιρα υψηλής αισθητικής και κοινωνικής προσφοράς στο Θέατρο Vergina της Θεσσαλονίκης.

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ρίτα Κατσαούνη, της Prestige by RK, η οποία επιμελήθηκε με ιδιαίτερη φροντίδα κάθε λεπτομέρεια, προσφέροντας στους προσκεκλημένους μια αξέχαστη βραδιά πολιτισμού, ψυχαγωγίας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

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«Γιώργος Ντάβλας & Friends» ταξίδεψαν μουσικά το κοινό

Ο Γιώργος Ντάβλας, πλαισιωμένος από αγαπημένους φίλους και καλλιτέχνες όπως η Δέσποινα Πολυκανδρίτου, η Αγγελικη Δάρα, η Ελενα Κελεσιδου, ο Georges Guren, ο Αλέξανδρος Τσαπράζης και ο νέος ταλαντούχος Ιωάννης Λιβανός, ταξίδεψε μουσικά το κοινό μέσα από διαχρονικές μελωδίες και εμβληματικά τραγούδια του ελληνικού και διεθνούς κινηματογράφου, χαρίζοντας στιγμές νοσταλγίας, συγκίνησης και αυθεντικής καλλιτεχνικής απόλαυσης.

Την παράσταση τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο της Θεσσαλονίκης, καθώς και εκλεκτοί προσκεκλημένοι από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, προσδίδοντας στην εκδήλωση έναν ιδιαίτερα κοσμοπολίτικο χαρακτήρα.

Δείτε φωτογραφίες

Εύη Αραμπατζίδου, Σoφία Παθέκα

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Ματίνα Μπέκα, Ρίτα Κατσαούνη, Μαρίζα Δημητρούλη

Ίρις Δασύλλα , Ρούλα Ταχταρίδου, Ρίτα Κατσαούνη, Ελπίδα Παλαιοντίδου

Σωτήρης Πολύζος, Χρήστος Χατζηβασιλείου, Ντενίζ Ελευθερίου

Έμιλυ Βασιλειάδου, Ιωάννης Λιβανός

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Γιάννης και Δήμητρα Κυρλαγκίτση

Χριστίνα Κατσαούνη, Αντωνία Ουζούνοβα

Βαγγέλης Κλαδάκης, Χριστίνα Κατσαούνη, Αλέξανδρος Παππάς, Nadia Duka, Ζαχαρίας Αλεξίου

Λία Γιούσμα, Γεωργία Κούβελα-Piquet, Ρίτα Κατσαούνη

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Ο Γιώργος Ντάβλας

Ενίσχυση του Συλλόγου Φίλων των Καρκινοπαθών Παιδιών «ΣΤΟΡΓΗ»

Ξεχωριστή σημασία είχε ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας της βραδιάς, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του Συλλόγου Φίλων των Καρκινοπαθών Παιδιών «ΣΤΟΡΓΗ», αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης να ενώνει τους ανθρώπους και να υπηρετεί ουσιαστικούς σκοπούς κοινωνικής προσφοράς.

Ανάμεσα στους εκλεκτούς προσκεκλημένους ήταν μεταξύ άλλων ο Γενικός Πρόξενος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη Άντον Μάρκοφ η Αγγελική Κουτούλια, Διευθύντρια IWM της τράπεζας J.SAFRA SARASIN Λουξεμβούργου καθώς και η Γεωργία Κούβελα-Piquet, Πρόεδρος της Γαλλοελληνικής Ακαδημίας Πολιτιστικής Διπλωματίας και δικηγόρος Παρισίων και Αθηνών, οι οποίες ταξίδεψαν ειδικά από το Λουξεμβούργο και Παρίσι αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη για να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση και να στηρίξουν την αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία.

Όταν ο πολιτισμός συναντά την κοινωνική ευαισθησία

Πολύτιμη υπήρξε η συμβολή των χορηγών της εκδήλωσης, που στήριξαν έμπρακτα την πραγματοποίησή της: Dermaact, Megaguard Security, Faria, Μπαχαρικά India, Telerin Ntonopoulos, Beauty Roses, Eyecare by Irini Georgiadou, Puerta de la Moda, Nicolas Knitwear, My Way, Cassis Holidays, Access Fashion, Pepi Beza, Mazu και Make Me Up.

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Η βραδιά ολοκληρώθηκε αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και επιβεβαιώνοντας ότι ο πολιτισμός, όταν συναντά την κοινωνική ευαισθησία, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Μια εκδήλωση που απέδειξε πως η μουσική δεν αποτελεί μόνο πηγή χαράς και συγκίνησης, αλλά και μια ισχυρή γέφυρα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και προσφοράς.

