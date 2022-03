Γιώργος Λάνθιμος: Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα με την Εμμα Στόουν και το τρέιλερ της ταινίας για τη Λυρική [βίντεο] - iefimerida.gr

Η νέα πολυαναμενόμενη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου με τίτλο «Βληχή» έρχεται στη Λυρική.

Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου αποτελεί τη δεύτερη ανάθεση του προγράμματος της ΕΛΣ και του ΝΕΟΝ The Artist on the Composer, θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της, συνοδεία μουσικών συνόλων, στις 6, 7 και 8 Μαΐου 2022 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ. Η παραγωγή, από πλευράς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής της εξωστρέφειας.

Ο πολυβραβευμένος Έλληνας κινηματογραφικός δημιουργός, αποδεχόμενος την πρόταση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη και της Διευθύντριας του ΝΕΟΝ Ελίνας Κουντούρη, υπέγραψε την παραγωγή, το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας μικρού μήκους Βληχή, η οποία γυρίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 στην Τήνο, με πρωταγωνιστές τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Έμμα Στόουν και τον διακεκριμένο Γάλλο ηθοποιό Νταμιάν Μποννάρ.

Το πρόγραμμα The Artist on the Composer, μια συνεργασία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ, διασυνδέει πρωτοπόρους σύγχρονους εικαστικούς και σκηνοθέτες ή/και παραγωγούς ταινιών με τη ζωντανή εκτέλεση ορχηστρικής μουσικής. Μέσα από έργα που αποτελούν καρπούς νέων αναθέσεων, κάθε καλλιτέχνης συνομιλεί με έργα κλασικών συνθετών, απαλλαγμένος από τις συνήθεις οπερατικές συμβάσεις και την αφήγηση, πραγματοποιώντας άνοιγμα προς ένα κοινό που μπορεί να μην έχει ασχοληθεί προηγουμένως με την όπερα.

Μετά την εγκατάσταση του Νίκου Ναυρίδη το 2019, ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης με τη διεθνή αναγνώριση Γιώργος Λάνθιμος παίρνει τη σκυτάλη της δεύτερης ανάθεσης του The Artist on the Composer και δημιουργεί ένα νέο κινηματογραφικό έργο, το οποίο θα παρουσιάζεται πάντα με συνοδεία μουσικών συνόλων. Το μουσικό σενάριο της ταινίας αποτελείται από έργα των Γ. Σ. Μπαχ / Κνουτ Νύστεντ και Τόσιο Χοσοκάβα, τα οποία θα ερμηνευτούν ζωντανά στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος από τους σολίστ Αγγελίνα Τκάτσεβα (τσίμπαλο), Γου Γουέι (σενγκ), το κουαρτέτο «Μαρία Κάλλας» και τη Χορωδία της ΕΡΤ.

Οι φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου

Λίγο πριν την πρεμιέρα της Βληχής, αποκαλύπτονται σήμερα οι πρώτες φωτογραφίες που τράβηξε ο Γιώργος Λάνθιμος στα γυρίσματα της ταινίας στην Τήνο, καθώς και το υποβλητικό τρέιλερ της ταινίας.

Νταμιάν Μποννάρ

Εμμα Στόουν

Δείτε το τρέιλερ της ταινιας του Λάνθιμου

Πρόγραμμα εικαστικών εγκαταστάσεων • Νέα παραγωγή • Παγκόσμια πρεμιέρα

Κύκλος Μουσική και Εικαστικές τέχνες, μια συμπαραγωγή της ΕΛΣ με τον ΝΕΟΝ

The Artist on the Composer

Επιμέλεια προγράμματος The Artist on the Composer: Γιώργος Κουμεντάκης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΕΛΣ) – Ελίνα Κουντούρη (Διευθύντρια ΝΕΟΝ)

Δεύτερη ανάθεση Γιώργος Λάνθιμος: Βληχή

6, 7, 8 Μαΐου 2022

Ώρες: 18.00, 20.00, 22.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Παραγωγή, σενάριο, σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος

Πρωταγωνιστούν: Έμμα Στόουν, Νταμιάν Μποννάρ

Μουσική: Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ / Κνουτ Νύστεντ, Τόσιο Χοσοκάβα

Τσίμπαλο: Αγγελίνα Τκάτσεβα

Σενγκ: Γου Γουέι

Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Με τη συμμετοχή του κουαρτέτου «Μαρία Κάλλας» και της Χορωδίας της ΕΡΤ

Σκηνικά: Άννα Γεωργιάδου / Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Χορογραφία: Χρήστος Παπαδόπουλος / Διεύθυνση φωτογραφίας: Θοδωρής Μιχόπουλος / Μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης

Executive producer: Ρεμπέκκα Σκίννερ

Παραγωγός: Ελένη Κοσσυφίδου

Εισιτήρια: 10 ευρώ (το εισιτήριο στηρίζει το έργο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής) Προπώληση: ticketservices.gr, Ταμεία ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ (2130885700, καθημερινά 09.00-21.00)

