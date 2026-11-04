Γιατί όλα στη μουσική μοιάζουν πια ψεύτικα; Η κρίση αυθεντικότητας του 2026 - Ψεύτικοι θαυμαστές και κλεμμένα ρεφρέν - iefimerida.gr

Η ποπ μουσική του 2026, που εξακολουθεί να γεμίζει στάδια και λίστες ψηφιακής ακρόασης, βρίθει από ιστορίες απάτης και δηλητηριώδους τεχνητότητας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η σύγχρονη ποπ μουσική μαστίζεται από τεχνητότητα και υποθέσεις απάτης. Ως απάντηση, νέοι καλλιτέχνες αναβιώνουν ωμούς ήχους και την αυτοδιαχείριση, δίνοντας μια μάχη για την αυθεντικότητα απέναντι στην επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η διαμάχη για την αυθεντικότητα δεν είναι καινούργια, καθώς αναζωπυρώνεται με κάθε νέα τεχνολογία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το ψηφιακό άλμπουμ του Ράι Κούντερ το 1979 και η κατηγορία κατά της Πόλα Αμπντούλ για χρήση «σύνθετης φωνής».

Το πρόβλημα της πλαστότητας έχει αλλάξει μορφή. Πλέον, οι πλατφόρμες κατακλύζονται από κομμάτια τεχνητής νοημοσύνης και ψεύτικους θαυμαστές, με τον χαρακτηρισμό «ψεύτικο» να μην υποδηλώνει τον αποκλεισμό αλλά την επικράτηση μιας αρνητικής πραγματικότητας.

Η Στέλλα Λέφτι, αστέρι του TikTok, αποτελεί το σύγχρονο παράδειγμα της κρίσης αυθεντικότητας. Αντιμετωπίζει κατηγορίες λογοκλοπής για την επιτυχία της «Boston», ενώ η αμήχανη περσόνα της παραπέμπει σε ψηφιακή αφέλεια και δημιουργική κενότητα.

Σε ένα από τα πιο θορυβώδη τραγούδια του 2026, ο Κάσπιαν Χόλιγουελ, τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Twisted Teens από τη Νέα Ορλεάνη, φωνάζει προς τον ουρανό ένα ερώτημα: «Is It Real?», είναι αληθινό; Τραγουδά για ένα όραμα σωτηρίας, ή ίσως για την ανάγκη να ξαναπάρει τα φάρμακά του, με μια φωνή χαρούμενη, ικετευτική και γελοία μαζί. Για την Αν Πάουερς, την έμπειρη κριτικό του αμερικανικού δημόσιου ραδιοφώνου NPR, αυτό ακριβώς είναι το πιο πιεστικό ερώτημα της σημερινής μουσικής, και σχεδόν ανέφικτο να απαντηθεί ικανοποιητικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μεγάλη κρίση αυθεντικότητας του 2026

Η ποπ, που εξακολουθεί να γεμίζει στάδια και λίστες ψηφιακής ακρόασης, βρίθει από ιστορίες απάτης και δηλητηριώδους τεχνητότητας. Κάθε εβδομάδα αποκαλύπτεται και κάτι καινούργιο: ανερχόμενα αστέρια που φέρονται να ωφελήθηκαν από λογοκλοπή ή οικογενειακές διασυνδέσεις, επιτυχίες του διαδικτύου που αποδεικνύονται στημένες, πλαστές μουσικές ταυτότητες, παραχαραγμένοι δίσκοι βινυλίου, οι Rolling Stones που «ξανανιώνουν» ψηφιακά σε ένα βίντεο.

Οι μπάντες που απαντούν στη μουσική των αλγορίθμων

Ως απάντηση, ένα νέο κύμα καλλιτεχνών στρέφεται σε ωμούς, συγκρουσιακούς ήχους και στη λογική της αυτοδιαχείρισης: το ρετρό ροκ του γκαράζ των Twisted Teens και των Westside Cowboy, το θορυβώδες ροκ των Mandy, Indiana, η αυτοαποδομούμενη υπερ-ποπ της underscores, το νωχελικό τζαζ-φανκ της GENA. Η αποδοχή που γνωρίζουν οφείλεται εν μέρει στο ότι δίνουν μια μάχη που μοιάζει κρίσιμη: έναν αγώνα για την ίδια την ψυχή της μουσικής, καθώς αυτή παρασύρεται προς τη μαύρη τρύπα του φτηνού περιεχομένου της τεχνητής νοημοσύνης.

«Μπορείτε να μας αγαπάτε ή να μας μισείτε, αλλά δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν είμαστε αληθινοί», έχει δηλώσει ο Χόλιγουελ. Όμως το «αληθινό» είναι πάντα σχετικό, σημειώνει η Πάουερς, αφού ο ίδιος έχει χρησιμοποιήσει μια σειρά από καλλιτεχνικά ψευδώνυμα και έχει γράψει το επώνυμό του με τουλάχιστον τρεις τρόπους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαμάχη, άλλωστε, δεν είναι καινούργια. Ήδη πριν από το 1900, όταν οι μπάντες χάλκινων πνευστών των μαύρων γέμιζαν τους δρόμους της Νέας Ορλεάνης με θορυβώδη αυθεντικότητα ενώ οι ορχήστρες έπαιζαν την «πραγματική» ευρωπαϊκή μουσική στις αίθουσες συναυλιών, η συζήτηση φούντωνε. Και οξύνεται κάθε φορά που εμφανίζονται νέες τεχνολογίες ή αναδύονται νέες κοινωνικές και πολιτικές ανησυχίες.

Το 1979, ο κιθαρίστας Ράι Κούντερ ηχογράφησε το άλμπουμ «Bop Till You Drop» ψηφιακά, την πρώτη φορά που καλλιτέχνης μεγάλης δισκογραφικής χρησιμοποίησε υπολογιστή για να πετύχει ήχο καθαρότερο από εκείνον της αναλογικής ταινίας. Πολλοί φοβήθηκαν τον θάνατο της αυθεντικής αίσθησης, και ο ίδιος ο Κούντερ παραδέχτηκε αργότερα ότι, όταν μεταφέρθηκε στον δίσκο, ο ήχος βγήκε «λεπτός» και «ψυχρός».

SHUTTERSTOCK

Λίγο μετά, στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η τραγουδίστρια Ιβέτ Μαρίν κατηγόρησε την Πόλα Αμπντούλ και τους παραγωγούς της ότι στο «Opposites Attract» δημιούργησαν με υπολογιστές μια «σύνθετη φωνή», αναμειγνύοντας τη δική της οδηγητική ερμηνεία με εκείνη της σταρ. Η Μαρίν έχασε τη δίκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κριτικός Σάιμον Ρέινολντς υπερασπίστηκε την Αμπντούλ στους New York Times, παραδεχόμενος ωστόσο ότι η μουσική της ήταν «πιο δυνατή από τη ζωή, αλλά χωρίς αντήχηση». Ο Ρόμπερτ Κρίστγκαου ήταν πιο σκληρός: την αποκάλεσε «όχι τόσο μιμήτρια όσο απομίμηση».

Η Πάουερς επισημαίνει ότι πίσω από την τεχνολογία κρύβονται πάντα και κοινωνικοί παράγοντες. Ο Κούντερ, λευκός άνδρας και αναγνωρισμένος δεξιοτέχνης, είχε το δικαίωμα να κινείται ελεύθερα σε παραδόσεις άλλων κοινοτήτων. Η Αμπντούλ, Εβραία με πατέρα γεννημένο στη Συρία, πρώην χορεύτρια των Los Angeles Lakers, ήταν μια εισβολέας σε ένα πεδίο κυριαρχούμενο από μαύρους καλλιτέχνες και είχε πολλά περισσότερα να αποδείξει.

Στο βιβλίο τους «Faking It» του 2007, οι Χιου Μπάρκερ και Γιουβάλ Τέιλορ διακρίνουν τρία είδη αυθεντικότητας: την αναπαραστατική, δηλαδή το ερώτημα των Milli Vanilli για το αν ένας καλλιτέχνης πράγματι ερμήνευσε ή έγραψε το έργο του, την πολιτισμική, που απαιτεί δεσμούς με κοινότητες και παραδόσεις, και την προσωπική, που ρωτά αν ένα εξομολογητικό τραγούδι πηγάζει από πραγματική εμπειρία.

Τι σημαίνει «αληθινή» μουσική σήμερα

Σήμερα όμως, κατά την Πάουερς, κάτι έχει αλλάξει. Το 1972, ο κριτικός Λάιονελ Τρίλινγκ υπαινισσόταν ότι η αναζήτηση του αληθινού εαυτού είχε ίσως παρατραβήξει. Σήμερα ισχύει μάλλον το αντίθετο. Απατεώνες κατακλύζουν τις πλατφόρμες ψηφιακής ακρόασης με κομμάτια τεχνητής νοημοσύνης, εκπρόσωποι καλλιτεχνών κατασκευάζουν ψεύτικους θαυμαστές, αυτόματα προγράμματα αρπάζουν εισιτήρια συναυλιών και φουσκώνουν τις τιμές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

SHUTTERSTOCK

Οι θεωρίες συνωμοσίας ανθίζουν: κλωνοποιήθηκαν άραγε ο Άσερ ή η Σακίρα για τις πρόσφατες μεγάλες εμφανίσεις τους; Παλιότερα, ο χαρακτηρισμός «ψεύτικο» σήμαινε «μείνε έξω». Τώρα σημαίνει τον εντοπισμό κάτι αρνητικού που έχει ήδη επικρατήσει.

Η Στέλλα Λέφτι είναι, κατά την Πάουερς, η Πόλα Αμπντούλ του 2026. Αστέρι του TikTok πριν υπογράψει δισκογραφικό συμβόλαιο, έφτασε στην κορυφή των λιστών της κάντρι με το «Boston», ένα από τα μεγαλύτερα σουξέ της χρονιάς, που πολλοί πιστεύουν ότι δεν της ανήκει.

Κατηγορείται ότι δανείστηκε το ρεφρέν από το πολυπλατινένιο «Stick Season» του Νόα Κέιχαν, τραγούδι που είχε διασκευάσει η ίδια στα βίντεό της, ενώ οι επικριτές της την αποκαλούν περιπαικτικά «Stella Thefty», από την αγγλική λέξη για την κλοπή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παραδέχεται ότι έχει τρακ, πέρασε ελάχιστο χρόνο στο Νάσβιλ πριν μετακομίσει στο Λος Άντζελες και ποτέ δεν μόχθησε ανώνυμα σε στούντιο τραγουδοποιών ή σε μπαρ. Για τη δημιουργία του «Boston» έχει πει: «Δεν σκεφτόμουν κυριολεκτικά τίποτα απολύτως». Η αμηχανία της, γράφει η Πάουερς, θυμίζει ανατριχιαστικά την εξυπηρετική αφέλεια ενός ψηφιακού συνομιλητή.

Η κριτικός δεν ζητά συμπάθεια για εκείνη, αφού κρίνει τη μουσική της εντελώς αδιάφορη, όμως προβλέπει ότι η επιτυχία θα της αγοράσει χρόνο, όπως συνέβη με τη Ρεμπέκα Μπλακ, την Άσλι Σίμπσον και την ίδια την Αμπντούλ, που έκανε αργότερα λαμπρή τηλεοπτική καριέρα.