Gene Gillette: Στην Αθήνα για παράσταση ο ηθοποιός του Netflix που σάρωσε στο Μπρόντγουεϊ με τον «Άμλετ» - iefimerida.gr

Στην Αθήνα θα βρεθεί ο εξαιρετικός ηθοποιός του Μπρόντγουεϊ Gene Gillette, για λίγες παραστάσεις, για να ερμηνεύσει τον θεατρικό μονόλογο «Αρτώ/Βαν Γκογκ».

Εχοντας διανύσει μια από τις πιο πετυχημένες σεζόν της καριέρας του συμπρωταγωνιστώντας στο πλευρό του Ντένζελ Ουάσινγκτον και του Τζέικ Τζίλενχαλ στον πολυσυζητημένο «Οθέλλο», ο Gene Gillette, ήρθε στη χώρα μας από τη Νέα Υόρκη για να ερμηνεύσει, από 1η Οκτωβρίου και υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Ιόλης Ανδρεάδη, τον «Αρτώ/Βαν Γκογκ» στο θέατρο Σημείο.

O ηθοποιός του Μπρόντγουεϊ Gene Gillette θα υποδυθεί τον Αντονέν Αρτώ

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο που έγραψαν η Ιόλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης εμπνευσμένο από το δοκίμιο του Αντονέν Αρτώ «Βαν Γκογκ: ο αυτόχειρας της κοινωνίας», που δημοσιεύτηκε το 1947, ένα χρόνο πριν τον θάνατο του συγγραφέα.

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα την 1η Οκτωβρίου και παρουσιάζεται στα αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους, μόνο για 15 παραστάσεις κάθε βράδυ από Τετάρτη έως Κυριακή στις 8μμ, έως τις 19 Οκτωβρίου. ﻿

Το έργο «Αρτώ/Βαν Γκογκ», το οποίο υπογράφουν οι θεατρικοί συγγραφείς Ιόλη Ανδρεάδη και Άρης Ασπρούλης, ταξιδεύει τα τελευταία χρόνια εκτός συνόρων με μεγάλη επιτυχία, καθώς έχει παρουσιαστεί σε ιστορικά θέατρα και θεσμούς, όπως το ανατρεπτικό The Tank Theatre της Νέας Υόρκης το 2023 και τα διεθνή φεστιβάλ «International Theatre Festival Monodrama» της Σόφιας και «Crossroads Stage Autumn Theater Festival» της Φιλιππούπολης το 2024, εισπράττοντας εξαιρετικές κριτικές.

Παρίσι, 1947.

O Αντονέν Αρτώ εμφανίζεται σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο. Δείχνει ήρεμος. Είναι ήρεμος. Ύστερα από εννέα χρόνια ψυχιατρικού εγκλεισμού και έχοντας υποστεί 51 ηλεκτροσόκ, μοιάζει να έχει επανέρθει στην «τάξη». Η διάλεξή του έχει τίτλο «Βαν Γκογκ, ο Αυτόχειρας της Κοινωνίας».

Το περιβάλλον γύρω του είναι ασφυκτικό. Το κοινό σιωπηλό. Το φρόνημά του υψηλό. Έχει έρθει με αποδείξεις. Τις κουβαλάει στα 406 μουντζουρωμένα τετράδια που δεν αποχωρίζεται ποτέ. Όλη η καλή κοινωνία του Παρισιού έχει κατακλύσει τον χώρο για να τον ακούσει. Gide, Breton, Camus, Lacan. Υπερασπίζεται με πάθος μια ιδέα: η αυτοκτονία του Βίνσεντ Βαν Γκογκ είχε τους εκτελεστές της.

Αναζητώντας αρχικά μέσα στους πίνακες, τις σημειώσεις και την αλληλογραφία του μεγάλου ζωγράφου τα αίτια της αυτοχειρίας του, υποπτεύεται πως οι πραγματικοί αυτουργοί βρίσκονται ανάμεσα στο ακροατήριό του.

Ο Αρτώ ταυτίζεται, ηλεκτρίζεται, μαγεύεται και πάσχει. Νιώθει τον παλμό του Βαν Γκογκ και προφητεύει. Θέλει να ξεσκεπάσει τους ενόχους. Θέλει να φωνάξει για τους αθώους. Θέλει να αρθρώσει την τελευταία συλλαβή ανάμεσα στη μεγάλη αδικία του κόσμου και σε αυτό που μεσολαβεί για φτάσει κάποιος να κοιμάται αγκαλιά με ένα γεμάτο πιστόλι.

Στην Αθήνα ο Gene Gillette

Ο Gene Gillette έγινε ευρύτερα γνωστός στο θεατρικό κοινό της Νέας Υόρκης από τη συγκλονιστική ερμηνεία του ως «Άμλετ» στο Denver Civic Theatre και από τις παγκοσμίως γνωστές παραστάσεις στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει τα τελευταία χρόνια όπως το «To Kill A Mockingbird» (Lincoln Center Theater) -η μοναδική παράσταση που ανέβηκε μεταξύ άλλων και στο Madison Square Garden και θεωρείται «το πιο επιτυχημένο αμερικανικό έργο στην ιστορία του Μπρόντγουεϊ» σύμφωνα με το «60 Minutes»-, το «The Curious Incident of the Dog in the Night-Time» (Broadway, National Theatre) και το «War Horse» (Broadway), μεταξύ πολλών άλλων. Η σεζόν που μόλις πέρασε ήταν από τις πιο πετυχημένες της καριέρας του καθώς συμπρωταγωνίστησε στο πλευρό του Ντένζελ Ουάσινγκτον και του Τζέικ Τζίλενχαλ στον πολυσυζητημένο «Οθέλλο», την παράσταση που έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια τη σεζόν 2024-2025 στην Αμερική και έκανε τις υψηλότερες εισπράξεις μιας μη μιούζικαλ παραγωγής στην ιστορία του Μπρόντγουεϊ.

Ιδιαιτέρως αγαπητός παγκοσμίως και από τις συχνές εμφανίσεις του σε δημοφιλείς σειρές στις πλατφόρμες του NETFLIX, της DISNEY+ και του δικτύου του NBC και του CBS όπως: Law & Order, The Blacklist, Punisher, Madam Secretary, Instinct, Quantico, The Good Wife, Elementary, Person of Interest, Ringer και πολλές άλλες.



Η παράσταση παρουσιάζεται στα αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους.

Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/arto/ban-gkogk

Θεατρο Σημείο, πρεμιέρα 1η Οκτωβρίου / Μόνο για 15 παραστάσεις / Καθημερινά από Τετάρτη έως Κυριακή στις 20.00

έως 19/10

Τα έργο «Αρτώ / Βαν Γκοκγ» κυκλοφορεί σε δίγλωσση εκδοχή (ελληνικά και αγγλικά) από την Κάπα Εκδοτική. Γράφτηκε το 2015 και αποτελεί το πρώτο μέρος της τριλογίας των θεατρικών έργων –Οικογένεια Τσέντσι (2015), Κόκκαλο (2022)– που δημιούργησαν η Ιόλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης με αφορμή τη ζωή και το έργο του ρηξικέλευθου και πρωτοπόρου καλλιτέχνη και διανοητή του 20ού αιώνα Αντονέν Αρτώ.