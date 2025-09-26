Το Full Circle παρουσιάζει Carlita & WhoMadeWho -Ενα 4ωρο σετ, την Κυριακή, στο Πάρκο Στρατού - iefimerida.gr

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, το Full Circle φέρνει μια ακόμα ξεχωριστή μουσική εμπειρία στην Αθήνα, στο Πάρκο Στρατού στο Γουδή.

Ενα 4ωρο σετ στο Παρκο Στρατού

Οι WhoMadeWho και η Carlita, δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής, θα μοιραστούν τα decks σε ένα μοναδικό 4ωρο σετ που υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό.

Κατα τη διάρκεια του σετ τους θα παρουσιάσουν την καινουργια τους συμπαραγωγή, MIND OF που θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα.

Οι WhoMadeWho, με τον μοναδικό συνδυασμό ηλεκτρονικής μουσικής, live οργάνων και δυναμικών φωνητικών, ενώνονται με τη μαγνητική ενέργεια της Carlita, η οποία φημίζεται για τα πολυσυλλεκτικά της DJ sets που ξεπερνούν τα συνηθισμένα.

Την βραδιά θα ανοίξει από νωρίς ο Tourist ath απο το STYX Agency. Μετά το καλοκαιρινό του residency στη Μυκονο, επιστρέφει στην Αθηνα για την πρωτη του εμφάνιση στο event του Full Circle.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν, με προσωπική πρόσκληση. Για την εξασφάλιση εισόδου στο event αρκεί μια εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://laylo.com/whomadewho/mindoffathensblockparty﻿



Join the Circle

Οι πόρτες ανοίγουν στις 17:00. Join the Circle.