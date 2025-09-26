 Το Full Circle παρουσιάζει Carlita & WhoMadeWho -Ενα 4ωρο σετ, την Κυριακή, στο Πάρκο Στρατού - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Full Circle παρουσιάζει Carlita & WhoMadeWho -Ενα 4ωρο σετ, την Κυριακή, στο Πάρκο Στρατού

Το Full Circle παρουσιάζει: Carlita &amp; WhoMadeWho - Πάρκο Στρατού –Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
Το Full Circle παρουσιάζει: Carlita &amp; WhoMadeWho - Πάρκο Στρατού –Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, το Full Circle φέρνει μια ακόμα ξεχωριστή μουσική εμπειρία στην Αθήνα, στο Πάρκο Στρατού στο Γουδή.

Ενα 4ωρο σετ στο Παρκο Στρατού

Οι WhoMadeWho και η Carlita, δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής, θα μοιραστούν τα decks σε ένα μοναδικό 4ωρο σετ που υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό.

Κατα τη διάρκεια του σετ τους θα παρουσιάσουν την καινουργια τους συμπαραγωγή, MIND OF που θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι WhoMadeWho, με τον μοναδικό συνδυασμό ηλεκτρονικής μουσικής, live οργάνων και δυναμικών φωνητικών, ενώνονται με τη μαγνητική ενέργεια της Carlita, η οποία φημίζεται για τα πολυσυλλεκτικά της DJ sets που ξεπερνούν τα συνηθισμένα.

Την βραδιά θα ανοίξει από νωρίς ο Tourist ath απο το STYX Agency. Μετά το καλοκαιρινό του residency στη Μυκονο, επιστρέφει στην Αθηνα για την πρωτη του εμφάνιση στο event του Full Circle.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν, με προσωπική πρόσκληση. Για την εξασφάλιση εισόδου στο event αρκεί μια εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο.
https://laylo.com/whomadewho/mindoffathensblockparty﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Join the Circle
Join the Circle

Οι πόρτες ανοίγουν στις 17:00. Join the Circle.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ συναυλία πάρκο Γουδή DJ Μουσική

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ