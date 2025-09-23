Η καθιερωμένη φθινοπωρινή συναυλία του Παρασκευά Καρασούλου, σε μία βραδιά για την Αβάλη - iefimerida.gr

Mε την Μικρή Αρκτο και τον Παρασκευά Καρασούλο συνδετικό κρίκο τους, ο Θοδωρής Νικολάου και η Δήμητρα Σελεμίδου συμπράττουν σε μία συναυλία για την Αβάλη και μιλούν ο ένας για τον άλλο.

Πρόκειται για μοναδική συναυλία που επιμελήθηκε ο Παρασκευάς Καρασούλος και παρουσιάζεται στο Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων, στο Θέατρο Βράχων-Μελίνα Μερκούρη την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στις 20.30, με τους δύο σπουδαίους νέους ερμηνευτές, τον Θοδωρή Νικολάου και τη Δήμητρα Σελεμίδου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια συναυλία με αγαπημένα τραγούδια του στιχουργού αλλά και ξένων και Ελλήνων δημιουργών, με στόχο να ενωθούν οι φωνές των ερμηνευτών και του κοινού σε μια βραδιά αξιομνημόνευτη. Την ενορχήστρωση της μουσικής παράστασης υπογράφει ο συνθέτης Χρίστος Θεοδώρου, ενώ συμμετέχουν πενταμελής ορχήστρα και η χορωδία ενηλίκων των Εκπαιδευτηρίων «Ο ΠΛΑΤΩΝ».



H Δήμητρα Σελεμίδου μάς συστήνει τον Θοδωρή Νικολάου

«Ο Θοδωρής Νικολάου είναι μια «παλιά ψυχή», ευαίσθητη, δυναμική και ευγενής. Ως άνθρωπος είναι τόσο πολύχρωμος που όταν τον συναντάς μέσα στην συχνά άχρωμη καθημερινότητα και τη ζωή που κυλά μηχανικά, αισθάνεσαι παρών, γειωμένος και εμπνέεσαι να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Τις ίδιες ακριβώς αρετές φέρει και η μεστή φωνή του και η εκλεκτικότητά του στο μουσικό ρεπερτόριο το οποίο στηρίζει στο έπακρο τόσο με τις ικανότητες, όσο και με τη βαθιά του γνώση για το ελληνικό τραγούδι.

Ο Θοδωρής είναι ένας άνθρωπος που μπορεί και επιμένει σε πείσμα όλων των δυσκολιών με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ένας καλλιτέχνης σήμερα.

Είναι ένας «μεγαλύτερος αδερφός» που θέλεις να συμπορεύεσαι στην τέχνη και στη ζωή, πάντα με το φωτεινό του χαμόγελο, την πραότητα της φωνής του, το πηγαίο του γέλιο, το ειλικρινές του ενδιαφέρον για τους ανθρώπους γύρω του.

Κάθε συνάντησή μας επί σκηνής είναι γιορτή και μας κάνει να αισθανόμαστε λιγότερο μόνοι. Αυτό φυσικά ενισχύεται και από τον βασικό μας συνδετικό κρίκο, τον Παρασκευά Καρασούλο, που μας έφερε κοντά με τόσους ακόμη ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να συνομιλούμε και να συμπορευόμαστε στη μουσική και στη ζωή. Το αίσθημα του «καινούργιου εμείς» που χρόνια ο Παρασκευάς και η Μικρή Άρκτος πρεσβεύουν ερχόμαστε παρέα με τον Θοδωρή Νικολάου να τιμήσουμε, σε μια βραδιά για την Αβάλη, στο Θέατρο Βράχων Βύρωνα, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Θοδωρής Νικολάου μας συστήνει την Δήμητρα Σελεμίδου

﻿«Η Δήμητρα μού συστήθηκε, αρκετά χρόνια πριν, όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος της δίσκος, η ιστορική «Τρίτη έξοδος» σε στίχους του Γιάννη Βασιλόπουλου και μουσική του Σπύρου Παρασκευάκου, που κυκλοφόρησε από την Μικρή Άρκτο.

Παιδί της 4ης ακρόασης της εταιρείας, ξεχώρισε - σαφέστατα - για την ερμηνευτική της δεινότητα, καθώς και για τις στοχευμένες επιλογές της (στο δρόμο που ακολούθησε), τόσο δισκογραφικά όσο και στις ζωντανές της εμφανίσεις. Την είδα ζωντανά - λίγα χρόνια μετά - μαζί με τον Σπύρο και τον Γιάννη. Ήταν μία παράσταση βασισμένη στα τραγούδια τους σε ένα όμορφο θεατράκι στο Παγκράτι.



Με καθήλωσε και με συγκίνησε. Οι ερμηνείες της ήταν και είναι ώριμες (η Δήμητρα υπηρετεί τον λόγο τον κατανοεί και τον φωτίζει) και η φωνή της είναι φτιαγμένη με εκείνα τα στοιχεία, που χρίζουν μία ερμηνεύτρια σπουδαία: ξεχωριστό ηχόχρωμα, τεχνική, συναίσθημα, στιβαρή σκηνική παρουσία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2019 ξεκίνησε η συνεργασία μου (ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι που συνεχίζεται μέχρι σήμερα) με τον Παρασκευά Καρασούλο και την Μικρή Άρκτο. Οι συζητήσεις μας με τον Παρασκευά, όταν αναζητούσαμε γυναικεία φωνή για τις ζωντανές μας εμφανίσεις, ξεκινούσαν και τελείωναν πάντα στη Δήμητρα. Παρόλα αυτά, καταφέραμε να συνυπάρξουμε επί σκηνής μόλις πέρυσι, για πρώτη φορά, σε μία συναυλία αφιερωμένη στο έργο του Παρασκευά. Απήλαυσα τόσο πολύ την συνύπαρξή μας, τις διφωνίες μας και τον τρόπο με τον οποίο μπλέχτηκαν οι φωνές μας, που αποφασίσαμε να συνεχίσουμε μαζί και τη φετινή σεζόν.

Ανυπομονώ, λοιπόν, να βρεθώ μαζί με αυτή την μοναδική ερμηνεύτρια στην σκηνή του Θεάτρου Βράχων, σε λίγες μέρες, και να τραγουδήσουμε τα αγαπημένα μας. Δημητρούλα μου είσαι υπέροχη! Και σ’ ευχαριστώ για το μοίρασμα!».

Mε την Μικρή Αρκτο και τον Παρασκευά Καρασούλο συνδετικό κρίκο τους, ο Θοδωρής Νικολάου και η Δήμητρα Σελεμίδου συμπράττουν σε μία συναυλία για την Αβάλη

Mέρος των εσόδων για την Αβάλη

Μέρος των εσόδων της συναυλίας, θα διατεθούν για την ενίσχυση των σκοπών και των δράσεων της Αβάλης. Η Αβάλη, είναι Φορέας προστασίας και κοινωνικής ένταξης αυτιστικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Είναι ένα απάνεμο λιμάνι που ενώνει γονείς με παιδιά στο ευρύ Αυτιστικό Φάσμα, αναπτύσσοντας εδώ και χρόνια, ένα έργο πολύτιμο και πολύπλευρο φρο-ντίδας, εκπαίδευσης και ενημέρωσης για την αυτιστική διαφορά και διαφορετικότητα. Όσο ιδιαίτερη και παράξενη είναι η διαφορά στη ζωή, τόσο πιο γοητευτική παραμένει η ανακάλυψη της ομορφιάς και της γνώσης που μπορεί να περιέχει.

Τέτοια παράξενη ομορφιά

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερμηνευτές: Θοδωρής Νικολάου, Δήμητρα Σελεμίδου / Επιμέλεια προγράμματος: Παρασκευάς Καρασούλος / Ενορχήστρωση: Χρίστος Θεοδώρου / Χορωδία ενηλίκων των Εκπαιδευτηρίων «Ο ΠΛΑΤΩΝ»

Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη/ Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 / Ώρα έναρξης: 20.30 / Διάρκεια: 120’ / Γενική είσοδος: 20 ευρώ

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-vraxon-tetoia-paraxeni-omorfia/?lang=el