Έρχεται η κορυφαία έκθεση του 2026: Το φαινόμενο της Φρίντα Κάλο που έγινε μύθος, αλλά και brand [εικόνες] - iefimerida.gr

Στην Tate Modern η Φρίντα Κάλο «επιστρέφει» με μία έκθεση που έχει το θάρρος να αγγίξει το πιο ενδιαφέρον σημείο της κληρονομιάς της.

Tον τρόπο με τον οποίο ένα βαθιά προσωπικό, σωματικό, πολιτικό έργο μετατράπηκε σε παγκόσμιο σύμβολο, σε φεμινιστικό έμβλημα, σε queer αναφορά, σε μεξικανική σημαία και τελικά σε brand.

Ποια είναι τελικά η Φρίντα, σε ποιον ανήκει, και πόσο από αυτό που αναγνωρίζουμε ως «Frida» είναι ακόμη δικό της και όχι προϊόν μιας αλυσίδας πολιτισμικών, πολιτικών και εμπορικών μετατοπίσεων που ξεκίνησαν ήδη πριν από τον θάνατό της και συνεχίζουν να επιταχύνονται;

Τα ερωτήματα αυτά θα διατρέχουν την πιο αναμενόμενη διεθνώς έκθεση του καλοκαιριού, ίσως και τη χρονιά. H «Frida: The Making of an Icon» στην Tate Modern θα φέρει στο φως αυτοπορτρέτα της που ελάχιστοι γνωρίζουν, περισσότερα από 30 έργα της, προσωπικά της αντικείμενα, σπάνιες φωτογραφίες. Η έκθεση δεν θα επιχειρήσει να προσθέσει άλλο ένα κεφάλαιο στην ήδη υπερκορεσμένη μυθολογία της, αλλά να αποσυναρμολογήσει τον ίδιο τον μηχανισμό της μυθολογίας της.

Aυτοπροσωπογραφία της Φρίντα Κάλο. «Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird»

Το σώμα της Φρίντα, ένα πεδίο μάχης

Να δείξει πώς ένα σώμα που πονά, μια γυναίκα που επιμένει να αυτοαναπαρίσταται με όρους που δεν της επιβάλλονται αλλά τους επιλέγει η ίδια, μετατρέπεται σε εικόνα που κυκλοφορεί ανεξέλεγκτα. Γίνεται σύμβολο που μπορεί να υιοθετηθεί από κινήματα, να αναπαραχθεί από τη βιομηχανία και να καταναλωθεί από ένα κοινό που συχνά ξεχνά τι ακριβώς κοιτάζει.

Η έκθεση ξεκινά από εκεί που εκκινούν όλα στη Φρίντα: από την εικόνα του εαυτού της που ποτέ δεν είναι στατική, που λειτουργεί σαν επιφάνεια προβολής αλλά και σαν πεδίο μάχης. Όπου το σώμα της γίνεται ταυτόχρονα τόπος προσωπικής εμπειρίας και πολιτικής δήλωσης, όπου η ενδυμασία της δεν είναι απλώς αισθητική επιλογή αλλά στρατηγική.

Εκεί όπου η μεξικανική ταυτότητα δεν είναι φολκλόρ αλλά κατασκευή με πλήρη επίγνωση του πώς μπορεί να ερμηνευθεί μέσα σε ένα διεθνές καλλιτεχνικό περιβάλλον που αναζητά τον εξωτισμό αλλά ταυτόχρονα τον φοβάται. Κάτι πολύ γνώριμο και την τελευταία δεκαετία στη σύγχρονη τέχνη.

Frida Kahlo Self Portrait with Loose Hair 1946. Private collection.

Η Φρίντα επινοεί τον εαυτό της μπροστά στον καθρέφτη και μπροστά στον θεατή ταυτόχρονα, με έναν τρόπο που σήμερα μοιάζει σχεδόν προφητικός αν τον σκεφτεί κανείς μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης αυτό-έκθεσης. Δηλαδή της εικόνας που ανεβαίνει, κυκλοφορεί, σχολιάζεται και επανανοηματοδοτείται σε πραγματικό χρόνο.

Tα διαρκή πειράματα πάνω στο φύλο, την αναπηρία, τη σεξουαλικότητα

Η παρουσίαση έργων όπως το «Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird» ή το «Self-Portrait with Velvet Dress» ανήκει φυσικά στην εκθεσιακή λογική παρουσίασης των εμβληματικών έργων της, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί σαν τεκμήριο ενός συνεχούς πειράματος πάνω στην ταυτότητα. Ενός πειράματος που περιλαμβάνει το φύλο, τη σεξουαλικότητα, την αναπηρία, την εθνική καταγωγή, την πολιτική τοποθέτηση.

Η Φρίντα Κάλο δεν ζωγραφίζει τον εαυτό της για να τον απαθανατίσει στον χρόνο, για να παγιώσει την εικόνα της, αλλά για να τον διαπραγματευτεί ξανά και ξανά, για να τον θέσει υπό αμφισβήτηση, για να τον εκθέσει ως διαδικασία και όχι ως αποτέλεσμα.

Frida Kahlo Self Portrait with Loose Hair 1946. Private collection.

Δίπλα της, η παρουσία του μεγάλου έρωτα της ζωής της Diego Rivera και της María Izquierdo (της πρώτης ζωγράφου από το Μεξικό που εκτέθηκε έργο της στις ΗΠΑ, ηγέριας του φεμινισμού), φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο η Φρίντα δεν ήταν μια απομονωμένη ιδιοφυΐα, μια γυναίκα-νησί στον εικαστικό χάρτη, αλλά υπήρξε μέρος ενός πυκνού δικτύου ανταλλαγών που ονομάστηκε Μεξικανική Αναγέννηση.

Πρόκειται για ένα κίνημα βαθιά πολιτικό που επιχείρησε να επαναπροσδιορίσει την εθνική ταυτότητα μετά την επανάσταση, να επαναφέρει τις ιθαγενείς παραδόσεις στο κέντρο της καλλιτεχνικής παραγωγής, να μετατρέψει την τέχνη σε εργαλείο δημόσιου λόγου. Σε αυτό το περιβάλλον, η Φρίντα επιλέγει να κινηθεί διαφορετικά, λιγότερο μνημειακά, πιο εσωτερικά, αλλά η πολιτική ένταση παραμένει παρούσα, μετατοπισμένη από τον τοίχο στο σώμα.

Diego Rivera Portrait of Frida Kahlo c.1935. Los Angeles County Museum of Art

Η εικονογραφία του θανάτου

Η σχέση της με τον υπερρεαλισμό, που η ίδια απορρίπτει ρητά, επανέρχεται στην έκθεση. Όταν ο André Breton τη χαρακτηρίζει «αυτοδημιούργητη υπερρεαλίστρια», ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι η δουλειά της δεν μπορεί να εκφραστεί από ένα ευρωπαϊκό λεξιλόγιο που προσπαθεί να την εντάξει σε μια αφήγηση που έχει ήδη γραφτεί αλλού.

Η Φρίντα δεν ονειρεύεται, καταγράφει, και αυτό που καταγράφει μοιάζει με όνειρο επειδή το σώμα της έχει περάσει μέσα από εμπειρίες που διαλύουν τη διάκριση ανάμεσα στο πραγματικό και το εσωτερικό.

Φρίντα Κάλο

Η παρουσία έργων όπως το «The Frame», το «Memory» (The Heart) ή το «Girl with a Death Mask» συνομιλεί με μια ευρύτερη εικονογραφία του θανάτου και της μεταμόρφωσης που διαπερνά τόσο τη μεξικανική κουλτούρα όσο και την προσωπική της ιστορία. Ο θάνατος δεν είναι ποτέ μακριά, ούτε όμως λειτουργεί ως τέλος, λειτουργεί ως συνθήκη, ως κάτι που υπάρχει παράλληλα με τη ζωή, που την διαμορφώνει και της δίνει μορφή.

Μemory, The heart έργο της Φρίντα Κάλο από το 1937

Η ταυτότητα δεν είναι ποτέ ουδέτερη

Αυτό που καθιστά την έκθεση που διοργανώνει η Tate Modern πραγματικά επίκαιρη, είναι η απόφαση να μετακινηθεί χρονικά, να δει τι συμβαίνει μετά τη Φρίντα, πώς το έργο της επανεμφανίζεται σε διαφορετικά συμφραζόμενα, πώς υιοθετείται, πώς μεταφράζεται, πώς χρησιμοποιείται. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, μέσα στο κλίμα των κινημάτων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Frida γίνεται σύμβολο για το κίνημα Chicana/o, μια φιγούρα που συμπυκνώνει την ένταση της μεξικανικής ταυτότητας μέσα σε ένα αμερικανικό περιβάλλον που την περιθωριοποιεί.

Το έργο «My Dress Hangs There» αποκτά νέα ζωή, διαβάζεται ως σχόλιο πάνω στην αμερικανική κουλτούρα, ως εικόνα αποξένωσης, ως υπενθύμιση ότι η ταυτότητα δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Η έκθεση θα προχωρήσει ακόμη πιο μακριά, φέρνοντας τη Φρίντα Κάλο σε διάλογο με σύγχρονες καλλιτέχνιδες όπως η Ana Mendieta, η Judy Chicago και η Kiki Smith, δημιουργώντας ένα πεδίο όπου το σώμα επανέρχεται ως τόπος πολιτικής διαπραγμάτευσης, ως φορέας μνήμης, ως υλικό που μπορεί να αναπαρασταθεί, να τραυματιστεί, να επουλωθεί.

Las Yeguas del Apocalipsis, Las dos Fridas, 1989. © Yeguas del apocalipsis. Tate Collection. Image courtesy Malba Foundation, Museum of Latin American Art of Buenos Aires

Φρίντα, ένα ανοιχτό αρχείο

Η περίπτωση του εικαστικού Υasumasa Morimura, που ενσαρκώνει τη Φρίντα μέσα από τη δική του πρακτική μεταμόρφωσης, δείχνει με σαφήνεια πώς η εικόνα της μπορεί να αποσπαστεί από το αρχικό της πλαίσιο και να επανατοποθετηθεί, να γίνει εργαλείο για τη συζήτηση γύρω από τη φυλή, το φύλο, την επιτελεστικότητα της ταυτότητας. Η Φρίντα Κάλο γίνεται έτσι ένα είδος ανοιχτού αρχείου, ένα σύνολο από εικόνες και χειρονομίες που μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά.

Και κάπου εδώ αρχίζει να εμφανίζεται η ένταση που θα διατρέχει ολόκληρη την έκθεση, η ένταση ανάμεσα στη Φρίντα ως πολιτικό σύμβολο και στη Φρίντα ως εμπορικό προϊόν, μια ένταση που θα παρουσιάζεται ως πραγματικότητα προς κατανόηση. Η αίθουσα που αφιερώνεται στη λεγόμενη «Fridamania» συγκεντρώνει περισσότερα από 200 αντικείμενα που φέρουν την εικόνα της, από μπλουζάκια μέχρι μπουκάλια τεκίλας, από κούκλες μέχρι προϊόντα καθημερινής χρήσης, δημιουργώντας μια εικόνα σχεδόν αποπνικτική, μια υπερπαραγωγή εικόνων που αναπαράγουν μια άλλη εικόνα.

Surviror, έργο της Φρίντα Κάλο, 1938

Οι επιμελητές θέλουν να αφήσουν τα αντικείμενα να μιλήσουν μόνα τους, να δημιουργήσουν ένα είδος καθρέφτη όπου ο θεατής βλέπει όχι μόνο τη Φρίντα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη κουλτούρα λειτουργεί, τον τρόπο με τον οποίο ένα πολιτικό σύμβολο μπορεί να απογυμνωθεί από το περιεχόμενό του και να επανακυκλοφορήσει ως αισθητική επιλογή. Η ειρωνεία είναι εμφανής, ιδιαίτερα σε αντικείμενα που σχετίζονται με το σώμα και την υγεία, αν σκεφτεί κανείς τη δική της εμπειρία, αλλά η έκθεση αποφεύγει τον διδακτισμό, δεν καταδικάζει, παρατηρεί.

Η Φρίντα Κάλο υπήρξε κομμουνίστρια, μια γυναίκα με σαφή πολιτική τοποθέτηση, και ταυτόχρονα σήμερα η εικόνα της κυκλοφορεί μέσα σε ένα σύστημα που βασίζεται στην εμπορευματοποίηση, δημιουργώντας μια αντίφαση που δεν μπορεί να αγνοηθεί αλλά ούτε και να λυθεί εύκολα. Η Φρίντα που κάποτε ζωγράφιζε το σώμα της ως πεδίο σύγκρουσης, βρίσκεται τώρα στο κέντρο ενός άλλου πεδίου σύγκρουσης, όπου η πολιτισμική αξία και η οικονομική αξία συνυπάρχουν.

﻿Mary McCartney, Being Frida, London 2000. © Mary McCartney. Courtesy the artist.

Αυτό που μένει στο τέλος είναι μια αίσθηση ότι η Φρίντα λειτουργεί σαν ένας καθρέφτης που επιστρέφει το βλέμμα προς τον θεατή, όχι για να τον επιβεβαιώσει αλλά για να τον εκθέσει, να τον αναγκάσει να αναρωτηθεί τι βλέπει όταν βλέπει τη Φρίντα, τι αναγνωρίζει, τι αγνοεί, τι επιλέγει να κρατήσει.

Σε μια εποχή όπου η εικόνα κυκλοφορεί με ταχύτητα που δεν επιτρέπει τη σταθεροποίηση του νοήματος, η Φρίντα Κάλο παραμένει παράδοξα ανθεκτική, μια μορφή που μπορεί να διαλυθεί σε χιλιάδες αντίγραφα και να συνεχίσει να λειτουργεί, να ενδιαφέρει, να εμπνέει.