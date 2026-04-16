Η φωνή της Λάνα Ντελ Ρέι στο μουσικό σήμα του βιντεοπαιχνιδιού του Τζέιμς Μποντ «007 First Light» - iefimerida.gr

Η Λάνα Ντελ Ρέι θα ερμηνεύσει το μουσικό σήμα του νέου βιντεοπαιχνιδιού που είναι αφιερωμένο στον Τζέιμς Μποντ και έχει ως τίτλο «007 First Light».

Ο Βρετανός συνθέτης Ντέιβιντ Άρνολντ, ο οποίος έχει ήδη δημιουργήσει τη μουσική διάφορων ταινιών του έπους με πρωταγωνιστή τον διάσημο κατάσκοπο, μεταξύ άλλων το «Tomorrow Never Dies» (1997) και το «Quantum of Solace» (2008), έχει βάλει τη «σφραγίδα» του και στο «First Light» που θα είναι το κεντρικό μουσικό σήμα του παιχνιδιού, ενώ η Λάνα Ντελ Ρέι έχει συμμετοχή και στη σύνθεση του κομματιού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Λάνα Ντελ Ρέι προσδίδει μια μοναδικότητα στο κομμάτι»

«Χάρηκα πολύ που συνεργάστηκα με τη Λάνα, η οποία προσδίδει μια πραγματική μοναδικότητα στο κομμάτι», δήλωσε ο Ντέιβιντ Άρνολντ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι όλο αυτό θα βοηθήσει να «ανακαλύψει τον Μποντ ένα νέο κοινό». Το τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο στις πλατφόρμες streaming.

Πριν από τη Λάνα Ντελ Ρέι, μεγάλα αστέρια του διεθνούς πενταγράμμου ερμήνευσαν τα μουσικά σήματα των ταινιών του saga James Bond, όπως η Μπίλι Άιλις (No Time to Die, 2020), η Αντέλ (Skyfall, 2012) ή ακόμα και η Μαντόνα (The World Is Not Enough, 1999).

Ακούστε το «First Light»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «007 First Light» είναι ένα από τα πολυαναμενόμενα παιχνίδια αυτήν τη χρονιά και περισσότεροι από 3 εκατομμύρια παίκτες το έχουν ήδη εντάξει στον κατάλογο επιθυμιών τους, όπως έγινε γνωστό από το στούντιο Io Interactive.

Διαθέσιμο σε PC, PlayStation 5 και Xbox Series κατά την κυκλοφορία του, θα δώσει την ευκαιρία στους παίκτες να ενσαρκώσουν έναν νεαρό Τζέιμς Μποντ, ηλικίας 26 ετών, που προσπαθεί να αποκτήσει την «άδειά του να σκοτώνει».

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το δανέζικο στούντιο Io Interactive το βιντεοπαιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

