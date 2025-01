«Flight Risk»: Η ταινία δράσης που σκηνοθετεί ο Μελ Γκίμπσον -Πότε κυκλοφορεί, δείτε το τρέιλερ - iefimerida.gr

Δόθηκε στην δημοσιότητα από την Lionsgate, το επίσημο τρέιλερ της ταινίας θρίλερ «Flight Risk», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Μελ Γκίμπσον.

Πρωταγωνιστούν οι Μαρκ Γουόλμπεργκ (Mark Wahlberg), Μισέλ Ντόκερι (Michelle Dockery) και Τόφερ Γκρέις (Topher Grace).

Σε σενάριο Τζάρεντ Ρόζενμπεργκ (Jared Rosenberg) το «Flight Risk», εκτυλίσσεται στα 30.000 πόδια και ακολουθεί έναν πιλότο που έχει αναλάβει να μεταφέρει μία ομοσπονδιακή πράκτορα και έναν κρατούμενο που οδηγείται σε δίκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση της ταινίας

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «καθώς πετούν πάνω από την άγρια φύση της Αλάσκας, οι εντάσεις ανεβαίνουν στα ύψη και η εμπιστοσύνη δοκιμάζεται, καθώς δεν είναι όλοι στο αεροσκάφος αυτοί που φαίνονται».

«Το κοινό, στην αρχή θα σκεφτεί: «Έρχεται ο Μαρκ για να σώσει την κατάσταση» αλλά όχι», ανέφερε σε δήλωσή του ο Γουόλμπεργκ. «Δεκαπέντε λεπτά μετά το ξεκίνημα της ταινίας, διαπιστώνεις ότι δεν είναι αυτό που νόμιζες».

Την παραγωγή υπογράφουν μαζί με τον Γκίμπσον, οι Μπρους Ντέιβι (Βruce Davey), Τζον Ντέιβις (John Davis) και Τζον Φοξ (John Fox).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το φίλμ σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο Μελ Γκίμπσον βρίσκεται πίσω από την κάμερα μετά το «Hacksaw Ridge» του 2016, που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Δείτε το τρέιλερ

Αυτή τη στιγμή ετοιμάζει το «The Passion of the Christ: Resurrection», το πολυαναμενόμενο σε δύο μέρη σίκουελ του «The Passion of the Christ». Το σενάριο υπογράφει ο Ράνταλ Γουάλας (Randall Wallace), με τον Τζιμ Καβίζελ (Jim Caviezel) να επιστρέφει στον ρόλο του Ιησού. Η ταινία θα εστιάσει στις τρεις ημέρες που μεσολαβούν από την σταύρωση μέχρι την ανάσταση και την κάθοδο του Ιησού στο βασίλειο των νεκρών. Τα γυρίσματα ξεκινούν αυτό τον μήνα στη Μάλτα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το IndieWire, το «Flight Risk» αναμένεται στις αμερικανικές αίθουσες την Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ