«Fleetwood Mac: The Chain»: Ενα φιλμ για το θρυλικό συγκρότημα, αφηγείται την ιστορία «εκ των έσω» - iefimerida.gr

Fleetwood Mac: The Chain» είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ της Apple Original Films για τους Fleetwood Mac.

Fleetwood Mac με ιστορία από το 1974

Για πρώτη φορά το συγκρότημα έδωσε τη συγκατάθεσή του για μια ταινία που αφηγείται την ιστορία του «εκ των έσω». Το εγχείρημα, σε σκηνοθεσία του Φρανκ Μάρσαλ, εστιάζει στα πέντε μέλη της πιο γνωστής σύνθεσης του συγκροτήματος και αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Apple TV στις αρχές του επόμενου έτους.

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Το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στο ίδιο το συγκρότημα, αποφεύγοντας τους εξωτερικούς σχολιαστές.

Οι Μικ Φλίντγουντ, Τζον ΜακΒι, Κριστίν ΜακΒι, Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ και Στίβι Νικς όλοι τους βραβευμένοι με Grammy και μέλη του Rock & Roll Hall of Fame ανατρέχουν στα περισσότερα από 50 χρόνια που ακολούθησαν την τυχαία συνάντησή τους το 1974.

Στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνεται αδημοσίευτο αρχειακό υλικό που πλαισιώνεται από αποκλειστικές νέες συνεντεύξεις, ξεδιπλώνοντας την ιστορία από τις ιστορικές ηχογραφήσεις και τις περιοδείες τους μέχρι σήμερα.

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Η ταινία παραγωγής των εταιρειών The Kennedy/Marshall Company και White Horse Pictures, προσφέρει στους θαυμαστές αυτό που η Apple περιγράφει ως μια «απόλυτη και πρωτόγνωρη εικόνα της ιστορίας των Fleetwood Mac, συγκεντρώνοντας τις φωνές, τις αναμνήσεις και τις οπτικές γωνίες των καλλιτεχνών που έχουν τιμηθεί με βραβεία Grammy και έχουν ενταχθεί στο Rock & Roll Hall of Fame».

Ο τίτλος αποτελεί συνειδητή επιλογή. Το τραγούδι «The Chain» είναι το μοναδικό τραγούδι στον δίσκο «Rumours» στο οποίο και τα πέντε μέλη αναφέρονται ως δημιουργοί.

Στην ταινία, το τραγούδι λειτουργεί ως σύμβολο ενός δεσμού που παρέμεινε ισχυρός, ακόμη και όταν η άνοδος του συγκροτήματος στη δόξα δοκίμασε σχεδόν όλες τις σχέσεις μεταξύ των μελών του. Η χρονική συγκυρία ενισχύει αυτόν τον συμβολισμό, καθώς η πρεμιέρα συμπίπτει με την 50η επέτειο από την κυκλοφορία του βραβευμένου με Grammy άλμπουμ.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ