To πρώτο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα που λαμβάνει πιστοποίηση ISO 20121 -Tι σημαίνει αυτό, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Από το φεστιβάλ στον Λόφο της Σάνης έχουν περάσει, μέσα σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της διεθνούς και της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Πάνω από 400 συναυλίες και παραστάσεις, ένα κοινό που επιστρέφει κάθε καλοκαίρι στη Χαλκιδική και ένας θεσμός που έχει εξελιχθεί σε σταθερό σημείο αναφοράς για το καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα της χώρας. Φέτος, στην ιστορία του Sani Festival προστίθεται μία ακόμη πρωτιά, καθώς γίνεται το πρώτο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα που λαμβάνει πιστοποίηση ISO 20121 για τη βιώσιμη διαχείριση εκδηλώσεων, από την TÜV AUSTRIA Hellas.

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Τι σημαίνει η πιστοποίηση ISO 20121 για το ελληνικό φεστιβάλ

Η πιστοποίηση ISO 20121 αφορά το σύστημα με το οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται συνολικά το φεστιβάλ και θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την αποδοτικότερη χρήση πόρων, την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και τη συνολική διαχείριση της διοργάνωσης.

Sani Festival: Το πρώτο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα με πιστοποίηση ISO 20121

Στο Sani Festival, η ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές, μέσω της Ενεργειακής Κοινότητας της Σάνης και των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων του Sani.

Το θέρετρο αποτελεί, άλλωστε, το πρώτο ενεργειακά ουδέτερο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Ελλάδα που λειτουργεί με 100% ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, με την προμήθεια να υποστηρίζεται από Εγγυήσεις Προέλευσης (Guarantees of Origin).

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Η μετακίνηση των επισκεπτών γίνεται με ηλεκτρικά οχήματα, τα εισιτήρια διατίθενται ψηφιακά, ενώ έχει καταργηθεί η χρήση πλαστικών μιας χρήσης και το νερό προσφέρεται σε συσκευασίες Tetra Pak.

Παράλληλα, εφαρμόζονται πρακτικές υπεύθυνης διαχείρισης υλικών και πόρων, καθώς και οργανωμένες διαδικασίες για την ασφάλεια και την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων περιστατικών.

Η πιστοποίηση έρχεται σε μια περίοδο, όπου η βιωσιμότητα περνά από τις επιμέρους πρωτοβουλίες στη συστηματική διαχείριση των μεγάλων πολιτιστικών διοργανώσεων. Για το Sani Festival, η εξέλιξη αφορά όχι μόνο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας συναυλίας, αλλά ολόκληρη την αλυσίδα που βρίσκεται πίσω από τον θεσμό.

Δείτε το παρακάτω βίντεο από το φεστιβάλ στον Λόφο της Σάνης

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Με την πιστοποίηση ISO 20121, το Sani Festival εντάσσει πλέον αυτές τις πρακτικές σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων. Μια ελληνική πρωτιά που βάζει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα του φεστιβάλ, χωρίς να αλλάζει αυτό που φέρνει κάθε χρόνο χιλιάδες ανθρώπους στον Λόφο της Σάνης: η μουσική, ο πολιτισμός και η ζωντανή σχέση ανάμεσα σε σπουδαίους καλλιτέχνες και το κοινό.